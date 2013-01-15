Куда катится приморский квадрат?

Цена предложения одного квадратного метра на вторичном рынке жилья Владивостока на начало января 2013 года выросла по сравнению с началом января прошлого года на 8%. По данным сайта недвижимости www.ndvl.ru, гостинки подорожали примерно на 9,4%, 1-комнатные квартиры - более чем на 20,5%, 2-комнатные - на 2,8%, 3-комнатные - около 2%.

По итогам прошлого года, жилье в России в среднем подорожало на 10,7%, и по темпам роста цен на рынке недвижимости наша страна вошла в пятерку лидеров. Однако столичное жилье подорожало в среднем только на 6% в рублях или же на 9% в $, что примерно соответствует официальным данным по темпам роста отечественной инфляции. Это заставило московских аналитиков рынка говорить о том, что фактически столичный рынок жилья на самом деле не рос и инвестировать деньги в покупку квартир становится менее выгодно и даже рискованно. И это притом что московский рынок, по сути, обеспечил рост цен на жилье в 9 раз выше среднемирового, который в прошлом году составлял всего около 1%! А в 22 из 55 стран, по которым проводились исследования рынков, в минувшем году цены на жилье снижались. А ведь во многих из них тоже присутствует рост инфляции на потребительском рынке. И если ее «присовокупить» к расчетам, то в среднем по миру жилье реально дешевеет и становится доступнее.

Можно отметить, что средний квадрат во Владивостоке в прошлом году берег деньги от инфляции, вложенные в самом начале года в покупку квартир (см. таблицу). Эта выгода особенно заметна по 1-комнатным квартирам и в меньшей степени - по гостинкам. Что же касается покупок 2-3-комнатных квартир, то они, безусловно, проиграли инфляции, но, с другой стороны, был и определенный выигрыш - покупатель получал более просторное и комфортное для жизни жилье дешевле за «квадрат», чем меньшее по площади.

На 9 января во Владивостоке были зафиксированы: средняя цена квадратного метра на вторичном рынке - 82 911 рублей, гостинки - 93 525, 1-комнатные квартиры - 98 390, 2-комнатные - 79 697 и 3-комнатные - 75 225 рублей. Если ранее средняя цена «квадрата» 2-комнатной квартиры в основном совпадала со средней ценой в целом по всем типам квартир, то уже более полугода она стабильно держится ниже этой черты.

Повышенный спрос на малое по площади жилье и рост цен на него специалисты рынка объясняют несколькими причинами. Это, прежде всего, появление на рынке более качественных «однушек» Снеговой Пади, перераспределение спроса на районы, которые в результате активного дорожного строительства в прошлом году стали более привлекательными. В частности - Чуркин, Седанка и пр.

Можно предположить, что в ближайшее время рынок попробует уменьшить разрыв цен между малогабаритными типами жилья и квартирами с количеством комнат более двух. То есть последние могут попытаться «наверстать» отставание роста, а цены на однокомнатные на какое-то время могут и отступить. Даже в минувшем году они трижды демонстрировали снижение, притом что в итоге этот тип квартир все-таки резко подорожал. А начало этого года для «двушек» и «трешек» пока что ознаменовалось буквально символическим снижением цен - на 48-182 рубля за «квадрат».

Риелторы считают, что в целом в этом году рост цен на владивостокские квартиры вряд ли будет выше прошлогоднего. При умеренном покупательском спросе рост цен тоже должен быть умеренным. К тому же можно считать, что спрос может заметно измениться.

Можно отметить ряд тенденций, которые в 2013 году смогут серьезно повлиять на вторичный рынок жилья Владивостока. Достаточно их перечислить, не претендуя на полноту «перечня». Выход на рынок жилья малоэтажного новостроя «Солнечной долины». Ожидается более активная приватизация и продажа квартир, которые получают военные в Снеговой Пади. Должны проявить себя положительное решение по «замороженным» долгостроям с учетом интересов обманутых дольщиков, начало большого строительства жилья на о. Русском. Активное вовлечение для строительства земель Минобороны.

Может начать работать «либерализация» перевода земель из одной категории в другую, расширения границ населенных пунктов - государство уже продекларировало «делегирование» решение этих вопросов на местный уровень. Новый импульс должна получить жилищно-строительная кооперация, для которой сегодня создаются более привлекательные условия.

В какой-то степени на рынок будет оказывать влияние и осуществление в крае новых больших проектов. Похоже, что в это уже появляется свежая вера: в конце прошлого года рынок недвижимости Владивостока заметно активизировался, а это значит, покупатели получили определенный заряд оптимизма.

Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ накануне нового года отметил, что он станет для Приморья прорывным по строительству нового жилья. Ощутимой, большими деньгами, ожидается поддержка нового строительства жилья на Дальнем Востоке федеральным бюджетом.

Разумное по ценам предложение новостроя, быстрое насыщение рынка спросовыми типами квартир и домов в хороших «точках» не может не повлиять на вторичный рынок. Хотя застройщики, конечно, настроены держать свои цены высоко и этим косвенно поддерживать его.

И все же на фоне активизации нового строительства для покупателей будет очевиднее становиться ускоренное моральное старение основного жилого фонда города, а это может повлечь резкое изменение их интереса. Кстати, в житейском плане, безусловен «дрейф» спроса в сторону более просторного жилья, малоэтажного, со своим кусочком земли, независимого от произвола ЖКХ и сетевиков.

Вероятен постепенный «сброс» инвестиционных квартир, которые для их владельцев не только уже не сохраняют деньги, если не сдаются в аренду, но и не позволяют зарабатывать больше. Если кризис уже позади, в чем нас сегодня убеждают, то хранить свои средства «в объектах недвижимости» теряет смысл - надо их вынимать и заставлять «деньги делать деньги».

В этом году для покупателей, к сожалению, вряд ли подешевеет ипотека. В конце 2012 года средняя ставка по ипотечным кредитам для покупки жилья поднялась в среднем по стране с 12,5% до 13%. И имеется прогноз, что она может достичь 13,5%. Но и высокие ставки наших ипотечных кредитов по сравнению со ставками в других странах пока пользуются повышенным спросом. Для Приморья в этом году прогнозируется рост ипотеки примерно на 20%. В какой-то степени, она помогает покупать жилье, но, с другой стороны, и ограничивает в выборе «эконом-вариантами».

О том, что в ближайшем будущем можно ожидать на местном рынке жилья, лучше всего можно будет судить по московским тенденциям, которые, безусловно, с определенным временным лагом обязательно проявят себя в городах с высокими ценами на жилье, к которым, безусловно, относится и Владивосток.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.