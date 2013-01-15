Можно ли во Владивостоке найти экологически чистую еду?

Приморцы в новому году хотят видеть на своих столах не только доступные по цене, но и экологически безопасные продукты

Факт налицо - россияне, и приморцы здесь не исключение, стали больше ценить натуральные продукты. Здоровое питание вновь становится модным. Сегодня огромное внимание уделяется экологически чистым продуктам. Но вот вопрос, где можно найти такие продукты во Владивостоке. И можно ли?

Под самый занавес прошлого года в администрации Приморского края состоялось заседание экспертного совета по вопросам агропромышленного комплекса при губернаторе Приморского края. Его провел вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО.

Экоовощи на приеме у депутатов

Помимо всего прочего на совещании было заявлено, что в Приморском крае планируется увеличивать объемы выращивания экологически чистых овощей. В частности, свой проект представил ФГУП «Дальневосточное». Предприятие предусматривает реконструкцию трех гектаров блочных теплиц с установкой инновационного, ресурсосберегающего оборудования для выращивания овощей.

Специалисты планируют выращивать продукцию по малообъемной технологии с применением капельного полива и автоматизированным регулированием микроклимата. Такая технология предполагает повышение урожайности до 45-60 килограммов с квадратного метра и на 25% снижение себестоимости урожая, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Закон безмолвствует. Пока

Идея создавать и продвигать экологически чистые продукты питания не нова. Уже много лет эта тема периодически всплывает в дискуссиях, но дальше разговоров дело не идет. Даже само понятие «экологически чистый» или «экологически безопасный» продукт до сих пор у нас не узаконено.

Что это такое? Овощи-фрукты, выращенные исключительно на экологически чистых территориях или не только? Для их создания вообще неприемлемо использование каких-либо химических удобрений и генетически модифицированных организмов или какие-то минимальные концентрации все же допустимы? Аналогичные вопросы касаются и производителей мяса, молока. Однако четких ответов на них законодательство не дает.

Ни в ГОСТах, ни в специальных документах такое понятие, как «экологически чистый продукт», не встречается. Стало быть, если документы в порядке, а лабораторный анализ показал соответствие куриного мяса ГОСТу, его можно назвать экологически чистым и продать дороже? Не тут-то было. С января 2005 года в России действует ГОСТ «Продукты пищевые», который разрешает производителю маркировать свой продукт без пестицидов или без консервантов только при наличии подтверждения от Минсельхоза и Минздравсоцразвития. А вот маркировка ЭЧП - «экологически чистый продукт» - законом запрещена. Но, поскольку ответственности за нарушение этого ГОСТа закон не предусматривает, на практике этот запрет часто нарушается.

Необходимо отличать экологически чистые продукты от органических. Органические продукты питания - это продукты, выращенные абсолютно без применения пестицидов и минеральных удобрений. А экологически чистые - это те, в которых пестициды и нитраты либо отсутствуют, либо их содержание не превышает установленных норм.

Домашние ли заготовки?

Большинство экспертов склоняются к тому, что полезные для организма продукты можно вырастить только в частных хозяйствах, где много земли и производство ведется неинтенсивными методами.

И действительно, согласно российским исследованиям, мясо кур, выращенных на птицефабриках, содержит 22% жира, а домашних - всего 2%. Мясо крупного рогатого скота с личных подворий в шесть раз более постное, чем у животных с крупных комплексов.

Один из негативных моментов - экологически безопасные продукты питания, имеющие соответствующую документацию, по цене значительно превосходят обычные, а потому не пользуются большим спросом. И хотя многочисленные социологические исследования показывают, что в среднем 80% населения готово переплачивать за натуральный, без химикатов и ГМО, картофель, практика показывает, что товары, помеченные экознаком, частенько залеживаются. И не потому, что слова людей расходятся с делом, а по причине не всегда обоснованной их дороговизны. Население-то в среднем согласно платить больше на 10-20%, а реальные накрутки на такие продукты в России доходят и до 1000%!

Есть и еще один нюанс - сейчас многие товары, помеченные производителями и продавцами как экологически безопасные, на самом деле таковыми не являются. Вот и падает доверие жителей ко всякого рода маркировке.

Создавая торговый центр в интернете, - будь то торговля качественными помышленными товарами, продовольственными, - организаторы должны понимать всю ответственность, которую они берут на себя.

Особенно хочется остановиться на сайтах, торгующих продуктами. В сети Интернет существует огромное количество сайтов, предлагающих «экологически чистую продукцию» с доставкой до квартиры. Здесь можно найти все, от продуктов питания до предметов интерьера. Производитель утверждает, что все создано только из натуральных продуктов и материалов и является экологически чистым. Стоит отметить, что ни на одном из сайтов документального подтверждения экологичности продуктов найти не удалось. Создатели сайтов ограничились фразами о том, что они уверяют покупателя в абсолютной натуральности продуктов и являются самыми добросовестными производителями в стране. Доставка продуктов, приобретенных на сайтах, осуществляется с помощью «Почты России», при этом гарантируется их доставка свежими и невредимыми. Однако интересно было бы заказать молоко или десяток яиц, из Рязани например, и убедиться в правдивости этих обещаний. Но что-то подсказывает, что они невыполнимы.

В некоторых городах России существуют магазины здорового питания. Товары в этих торговых точках продаются только абсолютно натуральные и полезные для здоровья. Во Владивостоке подобных магазинов найти не удалось. Но удалось узнать, что действует проект по продаже экологически чистых продуктов «Ава Терра». Производители утверждают, что доставят до квартиры экологически чистые продукты из деревни. При этом не указано, о какой деревне речь, кто и как обрабатывает там землю, чем питается скот, кто занимается производством продукции и так далее. И вообще стереотип о натуральности деревенских продуктов уже уходит в прошлое. Однако цены на продукты питания достаточно завышены.

Например, яйца куриные - 120 рублей за 1 десяток, в магазине средняя цена составляет 65 рублей; грибы соленые готовые к употреблению: груздь белянка, сыроежка, ильмаки - по 450 рублей за 1 кг, царский, подосиновик, белый - по 750 рублей за 1 кг, волнушка - по 600 рублей; грибы сушеные белые и подосиновики - по 230 рублей (50 г); ягода перетертая с сахаром: малина, жимолость, лимонник (пятиминутка) - по 180 рублей за банку 0,25 л, красная смородина, черная смородина, крыжовник, клубника по 150 рублей за банку 0,25 л; сиропы: лимонник, облепиха, жимолость, клубника, из еловых шишек - по 380 рублей за 0,5 л. Поскольку проект был приостановлен в августе месяце и только в ноябре возобновил свою деятельность, в наличии есть далеко не все продукты. Но даже по прайс-листу имеющихся товаров видно, что покупать продукты в подобных магазинах сможет позволить себе не каждый.

Кумкват вам

В то время как процветает интернет-торговля продуктами питания, полки в супермаркетах ломятся от разнообразия фруктов и овощей. По продуктам на прилавках Владивостока можно изучать географию. Что касается экологичности этих продуктов и точного пути их следования во Владивосток, в супермаркетах рассказать не смогли. Поэтому высокие цены на заморскую продукцию обусловлены лишь дорогой доставкой и никакого отношения к качеству не имеют.

Корреспондент «ЗР» нашел в крупных супермаркетах города такие зарубежные продукты, как французские ананасы стоимостью почти в 600 рублей за штуку (о весе речь не идет). Откуда во Франции ананасы, нам никто ответ дать не смог. Зато из более типичного места произрастания, Филиппин, ананасы стоят 100 рублей за штуку. Стоит сказать, что из тропиков фрукты идут к нам прямым морским сообщением, чего не скажешь о европейских государствах. Турецкий инжир обойдется приморцам в 1330 рублей за килограмм, японские груши - в 400 рублей, манго из Перу - в 500 рублей за штуку, бразильская дыня - 550 рублей за килограмм.

Малоизвестный фрукт кумкват стоимостью в 1330 рублей за килограмм привезен из Африки, причем ни конкретной страны, ни даже примерного района выращивания не обозначено. Видимо, ставка сделана на то, что русский покупатель увидит слово «Африка» и купит товар, невзирая на цену. Но внешний вид фрукта говорит об обратном, не подкупается приморский потребитель на слова заморские. Томаты в магазине можно найти из Франции, Новой Зеландии, Голландии и Испании. Разброс в цене составляет от 200 до 500 рублей. Стоит отметить, что на фоне всего этого разнообразия китайские овощи и фрукты выглядят как местные. Их количество и доступность цены, несомненно, подкупают. Но здесь конечно не идет речи об отсутствии генетически модифицированных ингредиентов, однако и «гости» из дальнего зарубежья не могли этим похвастаться.

Государственное дело

Как же удостовериться, что продукт выращен органическим методом? Прежде всего следует посмотреть на ярлыки, либо на описание продукта на упаковке. Производители вкладывают большие средства в производство натуральных продуктов и заинтересованы в том, чтобы показать этот факт. В США и Европе существуют строгие правила маркировки органических продуктов. При покупке продуктов питания потребители могут в точности определить, являются ли они экологически чистыми.

Здоровое питание должно быть инициативой государства. Появление правовой базы в России сделает этот рынок более открытым для покупателя. И тогда нам не придется переплачивать за товар и лишь надеяться на его натуральность.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.