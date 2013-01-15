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Энергетики засекретили счета владивостокцев
Филиал ОАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» в январе приступил к рассылке первой части конвертованных квитанций, отправив такие документы 60 тысячам потребителей г. Владивостока. Остальные жители города начнут получать конвертованные квитанции с февраля 2013 г. Содержание платежного документа осталось без изменений.
В конце прошлого года во Владивостокском расчетно-контрольном центре энергокомпании установлено оборудование для изготовления бесконвертных отправлений с адресным блоком в верхней части документа. Внешне такая квитанция выглядит как свёрнутый в 3 раза с проклеенными краями лист бумаги с адресной строкой в его верхней части. Вся информация находится внутри. Чтобы открыть конвертованный документ, необходимо аккуратно надорвать перфорированные части по бокам.
Квитанции в запечатанном виде будут приходить потребителям с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Новый внешний вид платежного документа позволяет сохранить конфиденциальность информации и скрыть сумму, которую жилец ежемесячно оплачивает за электроэнергию, сообщили "ЗР" в пресс-службе компании.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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98722:10, 19.01.2013#
«ЗАКОН №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»Статья 2. Цель настоящего Федерального законаЦелью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законеВ целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);»За нарушение – ответственность, вплоть до уголовной.
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И как же получить доступ? Просто вскрвыв этот конверт?