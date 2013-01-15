Энергетики засекретили счета владивостокцев

Филиал ОАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» в январе приступил к рассылке первой части конвертованных квитанций, отправив такие документы 60 тысячам потребителей г. Владивостока. Остальные жители города начнут получать конвертованные квитанции с февраля 2013 г. Содержание платежного документа осталось без изменений.

В конце прошлого года во Владивостокском расчетно-контрольном центре энергокомпании установлено оборудование для изготовления бесконвертных отправлений с адресным блоком в верхней части документа. Внешне такая квитанция выглядит как свёрнутый в 3 раза с проклеенными краями лист бумаги с адресной строкой в его верхней части. Вся информация находится внутри. Чтобы открыть конвертованный документ, необходимо аккуратно надорвать перфорированные части по бокам.

Квитанции в запечатанном виде будут приходить потребителям с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Новый внешний вид платежного документа позволяет сохранить конфиденциальность информации и скрыть сумму, которую жилец ежемесячно оплачивает за электроэнергию, сообщили "ЗР" в пресс-службе компании.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.