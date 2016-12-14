Магазин "Армия России" разочаровал приморцев

Во Владивостоке открылся первый оригинальный магазин бренда «Армия России». Ассортимент нового магазина рассчитан как на гражданскую, так и на военную аудиторию, однако покупатели, опрошенные деловой газетой «Золотой Рог», остались крайне разочарованы представленным ассортиментом.

«Типичный магазин для военных, по типу нашего знаменитого Флотского универмага. К сожалению, в продаже нет оригинальных вещей, которые можно приобрести в интернет-магазине бренда. Может, в дальнейшем ассортимент и расширят, а пока гражданскому человеку здесь не очень интересно. И пока проблемы с обслуживающим персоналом, который, похоже, так и остался в советском времени», - отмечали первые покупатели.

Напомним, что проект «Армия России» реализует подведомственное Минобороны России АО «Военторг». В ближайшее время компания планирует запустить дисконтную программу для военнослужащих.

«В наших магазинах разумные цены, и на сегодняшний день скидок для военнослужащих не запланировано, однако мы планируем дисконтную программу. Вопрос непростой, но я надеюсь, что в этом году мы такую программу запустим», - заявлял ранее гендиректор компании Владимир ПАВЛОВ в ходе открытия магазина «Армии России» напротив посольства США в Москве.

По его словам, дисконтная программа будет охватывать всех военнослужащих страны.

В настоящее время в Приморье работают автолавки АО «Военторг-Восток», регионального подразделения АО «Военторг». В октябре в Хабаровске начал свою работу окружной универсальный магазин «Военторг». Среди предлагаемых товаров есть и официальная продукция бренда «Армия России».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.