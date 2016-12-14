Питерцы купят одну из ведущих управляющих компаний Владивостока

Рынок управления жильем во Владивостоке в ожидании передела: ПАО «Городские Инновационные Технологии», крупнейшая частная петербургская управляющая компания, объявило о приобретении одной из ведущих управляющих компаний города Владивостока. По данным Деловой газете «Золотой Рог», речь идет о бизнесе известного УК-холдинга «Эгершельд».

«Городские Инновационные Технологии» уже в феврале-марте 2017 года планируют начать свою работу в Приморском крае на базе приобретаемой компании, в ведомости которой находится порядка 500 тыс. квадратных метров жилого фонда краевой столицы.

Представители ПАО «ГИТ» также отмечают, что параллельно ведутся переговоры с другими управляющими компаниями Приморского края. В планах компании в течение 2017 года получить в Приморском крае более 1,5 млн метров жилья в управление.

«Мы никогда не скрывали, что в наших планах - строительство глобальной федеральной компании в сфере ЖКХ. Исходя из этих планов, начало работы во Владивостоке является продуманным и закономерным шагом, который мы в данный момент и осуществляем. Мы очень хорошо отработали реализацию корпоративных принципов и бизнес-процессов нашего холдинга в покупаемых компаниях и уверены, что наш приход в Приморский край поможет жителям Владивостока получить принципиально новые по качеству услуги в сфере ЖКХ. Также хочу отметить, что в 2017 году мы планируем выйти и в некоторые другие регионы России и сейчас активно работаем над этим, а фактическую работу во Владивостоке мы начнем не позднее февраля-марта 2017 года», - сказал председатель совета директоров ПАО «ГИТ» Грант АГАСЬЯН.

ПАО «Городские Инновационные Технологии» является головной компанией одноименного холдинга. На сегодняшний день ПАО «ГИТ» является первой российской компанией, работающей в сфере ЖКХ, которая организовала IPO и вышла в 2015 году на Московскую биржу. Холдинг является одной из крупнейших частных российских компаний, работающих в сфере ЖКХ, и объединяет крупнейшие управляющие компании, оказывающие полный спектр услуг в сфере управления жилой и коммерческой недвижимостью, а также строительные, сервисные и производственные компании. Только в рамках заключенных госконтрактов по управлению государственными объектами недвижимости на 2016 год портфель холдинга превышает 150 млн рублей.

Отметим, что Торгово-промышленная палата РФ и «Деловая Россия» планируют запустить пилотный проект по внедрению института доверительного управления многоквартирным домом. Предполагается, что доверенный от лица собственников будет формировать техническое задание для управляющих организаций и контролировать и их работу.

Президент Дальневосточной гильдии риэлторов Владимир КАПЛИНСКИЙ расценивает заход санкт-петербургской управляющей компании на рынок Владивостока положительно:

«Если речь не о монополизации рынка, а захвате его доли питерской компанией. Выход крупной федеральной компании поднимет качество услуг на новый уровень, ведь ни для кого не секрет, что приморцы, как и жители других регионов России, нуждаются в качественных услугах управляющих компаний. Рынок есть, потребитель нуждается. Сфера ЖКХ у нас сейчас заслуживает «троечки»: удовлетворительно, но есть куда расти. С заходом санкт-петербургской компании в Приморье конкуренция станет острее, и, как следствие, уровень качества предоставляемых услуг потянется вверх. Потребитель выигрывает, а вот компании выигрывают только конкурентоспособные.

Что принесет на рынок Приморья крупная федеральная компания? В первую очередь новые технологии управления, которые, скорее всего, позволят управлять домами дистанционно, без ущерба качеству. Ошибочно полагать, будто управлять домами во Владивостоке, находясь при этом в головном офисе в Санкт-Петербурге, невозможно. Если технологии компании успешно зарекомендовали себя в других регионах России, ничто не помешает им сделать то же самое во Владивостоке. Можно сравнить заход новой управляющей компании с заходом сюда же сервиса «Яндекс. Такси» или такси «Максим». У этих компаний вообще нет операторов в Приморье, которым можно было бы позвонить и заказать машину. Все, что у них есть, - это технологии, которым местные таксомоторные компании мало что могут противопоставить. Конечно же, я не сравниваю сферу такси со сферой управления домами. Разница большая в специфике работы этих видов деятельности. Я лишь хочу сказать, что сегодня на рынке выигрывают не деньги, не люди, а технологии. Во всех сферах: в сфере обслуживания, менеджмента, управления домами и т.д.

В общем, если местные управляющие компании не захотят качественных, технологичных перемен в своей деятельности, не обеспечат себя важными конкурентными преимуществами, они просто уйдут с рынка, освободив дорогу сильнейшим».

Лицензирование управляющих компаний многоквартирных домов в России введено Федеральным Законом №255 от 21 июля 2014 года. Закон направлен на защиту собственников от недобросовестных управляющих компаний. С 1 мая 2015 г. в России ни одна компания не имеет права управлять многоквартирным домом, если она не получила лицензию. По данным Минстроя России, на сегодняшний день в РФ действует более 18 тыс. лицензий, прекратили свое существование 188. Все лицензии есть в открытом доступе на сайте ГИС ЖКХ. Только на первом этапе лицензирования было отсеяно 13% управляющих компаний, которые не соответствовали лицензионным требованиям.

Стоит отметить, что Минстрой России в перспективе предлагает ввести стандарты сервиса для управляющих компаний многоквартирных домов. По словам министра строительства и ЖКХ РФ Михаила МЕНЯ, предстоят некие изменения в управлении многоквартирными домами, в частности будет разработан минимальный перечень работ, также четко будут прописаны сроки выполнения этих работ и время реагирования на ту или иную проблему, возникшую у потребителя.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.