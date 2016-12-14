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Улица Семеновская во Владивостоке получит новое начало

14 Декабря 2016, 08:30 | Владивосток

На месте развалин старого дома во Владивостоке возле стадиона «Динамо» появится новое кафе

На строительной выставке «Город» в 2015 году, подводя итоги выставки «Зодчество», строгое жюри первое место в номинации «Реставрация и реконструкция зданий» присудило авторскому коллективу ООО «Архитектурный фонд» за проект «Реконструкция здания по ул. Семеновская, 1 в г. Владивостоке». Сейчас этот проект успешно осуществляется.

Многие горожане прекрасно помнят прежнее старое низенькое здание, которое стояло здесь в руинах практически с советских времен. Потерявшее кровлю и окна, оно долгое время скрывалось за огромным баннером. Потом часть этих развалин снесли, и теперь здесь автопарковка, а вторая часть, на самом стыке улиц Пограничной и Семеновской, была снесена совсем недавно. На ней как раз и осуществляется строительство кафе, проект которого снискал признание профессионалов.

Стоит отметить, что высокие оценки проект заслужил и при его обсуждении на градостроительном совете Владивостока в администрации города в марте 2015 года. Тогда был отмечен приятный и гармоничный объем объекта, который сознательно сделали миниатюрнее, чтобы новое здание хорошо вписалось в исторический облик старейшего района города – Миллионки. Хотя коллеги посоветовали еще подумать над отдельными деталями. В частности, предлагалось сделать помягче цветовое решение и еще значительнее уменьшить высотность – с трех этажей до двух. С учетом этих немногих замечаний здание сегодня и строится компанией ООО «Владремонт» по заказу ООО «ДС «Незабудка».

Надо отметить, что строительство, которое предполагалось начать в апреле этого года и закончить в декабре, несколько задержалось. Однако можно предположить, что уже к летнему сезону следующего года кафе на этом бойком месте сможет принять первых посетителей. Объем строительства небольшой и может быть освоен в короткий срок. Общая площадь здания будет 678 кв. метров, его строительный объем – 3 356 куб. метров.

Сейчас здесь заметна повышенная активность строителей. Что они делают за высоким забором, для прохожих не видно, поскольку строители хорошо загородились глухим забором и закрылись. Но если все-таки заглянуть за забор, то можно убедиться, что объект уже начинает подниматься над фундаментом. 

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: ремонт  строительство  реконструкция  владивосток 



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