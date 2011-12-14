Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Какое жилье получат артисты театра оперы и балета во Владивостоке
Строительство во Владивостоке театра оперы и балета успешно продолжается. Предполагается, что его ввод в строй произойдет уже в конце второго квартала 2012 года, а к саммиту АТЭС артисты уже смогут подготовить первое представление.
По проекту, театр позволит создать 339 рабочих мест. И не менее половины из них должны занять приезжие люди. Всем им надо будет где-то жить. Есть предположения, что им могут предоставить жилье в строящемся жилом комплексе бюджетного жилья в районе ул. О. Кошевого. Однако для этого важно серьезное основание. Похоже, это основание появилось. В приватной беседе с Премьером РФ Владимиром ПУТИНЫМ худрук драмтеатра Ярославля Евгений МАРЧЕЛЛИ подал идею предоставлять артистам служебные квартиры. Идея нашла понимание. Владимир Путин уже высказался за создание в стране системы служебного жилья для театральных работников. То есть, у будущих работников оперы и балета открывается перспектива получить ключи от служебных квартир.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
- Во Владивостоке можно купить военный городок со скидкой
- АИЖК избавляется от земли в районе Патрокла
- Зачем приморцы стали обзаводиться прудами?
- Флотилия "Фрегатов" пополняется
- В Приморье с рынка могут уйти 30-40% риелторских компаний
- Во Владивостоке построят необычный дом
- Во Владивостоке попытались продать школу
- Улица Семеновская во Владивостоке получит новое начало
- Цены на земельные участки во Владивостоке упали на треть
Новости раздела
- В Приморье открылась первая морская АЗС
- "Владхлеб" опроверг слухи о повышении цен на свою продукцию
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда