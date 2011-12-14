Какое жилье получат артисты театра оперы и балета во Владивостоке

Строительство во Владивостоке театра оперы и балета успешно продолжается. Предполагается, что его ввод в строй произойдет уже в конце второго квартала 2012 года, а к саммиту АТЭС артисты уже смогут подготовить первое представление.

По проекту, театр позволит создать 339 рабочих мест. И не менее половины из них должны занять приезжие люди. Всем им надо будет где-то жить. Есть предположения, что им могут предоставить жилье в строящемся жилом комплексе бюджетного жилья в районе ул. О. Кошевого. Однако для этого важно серьезное основание. Похоже, это основание появилось. В приватной беседе с Премьером РФ Владимиром ПУТИНЫМ худрук драмтеатра Ярославля Евгений МАРЧЕЛЛИ подал идею предоставлять артистам служебные квартиры. Идея нашла понимание. Владимир Путин уже высказался за создание в стране системы служебного жилья для театральных работников. То есть, у будущих работников оперы и балета открывается перспектива получить ключи от служебных квартир.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».