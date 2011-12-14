Дальний Восток озаботился экологическим имиджем

Городская научно-практическая конференция, посвященная проблемам озеленения населенных пунктов, прошла 1 декабря 2011 года во Владивостоке.

Мероприятие было организовано на базе Дальневосточного федерального университета по инициативе администрации Владивостока, управления охраны окружающей среды и природопользования, при участии МБУ «Горзеленстрой», Ботанического сада-института ДВО РАН, Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Биолого-почвенного института ДВО РАН, Института водных и экологических проблем ДВО РАН (Хабаровск), Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и др.

Участников конференции приветствовал начальник управления окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Александр КОРШЕНКО. Он отметил, что немаловажное значение в формировании положительного экологического имиджа и комфортной городской среды имеет комплексный подход к решению вопросов формирования, сохранения и развития зеленого фонда города, в связи с чем наряду с программами масштабного строительства техногенных объектов в городе уделяется пристальное внимание вопросам озеленения и благоустройства.

В свою очередь начальник управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Алексей ПОЧЕКУНИН в приветственном слове к участникам конференции сказал: «Вопрос озеленения – очень широкий и вызывает интерес не только людей, которые озабочены экологией, но и общественности, в том числе технических специалистов. Поэтому я надеюсь, что в рамках этой конференции будут обозначены ключевые проблемы в вопросах озеленения и предложены пути их решения».

В течение дня на конференции обсуждались вопросы улучшения системы озеленения городов Дальнего Востока на примерах лучшей практики в России. Доклады участников были посвящены темам изучения флоры урбанизированных территорий, интродукции и мониторинга растений, их адаптации в условиях городской среды. На конференции рассмотрены практические вопросы ландшафтного дизайна, архитектуры и градостроительства, фитодизайна, садовой терапии, экологического образования и просвещения и т.п. В частности, заместитель директора по научной работе Ботанического сада-института ДВО РАН Ольга ХРАПКО рассказала о вкладе Ботанического сада-института в проблему городского озеленения; руководитель программы по озеленению Владивостока, заместитель директора МБУ «Горзеленстрой» Елена ПОЛЯКОВА доложила об итогах реализации программы в 2011 году.

Для участия в конференции подали заявки более 200 участников из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, Находки и других городов Приморского края. Признанные эксперты и практики вместе с молодыми учеными и выпускниками вузов представили 5 пленарных докладов, 35 секционных, а также более 60 стендовых работ, посвященных ландшафтному дизайну и озеленению городских территорий. Доклады участников будут изданы в сборнике материалов конференции с присвоением ему международного стандартного номера ISBN.

Работу конференции сопровождали выставки тематической литературы, представленные Государственной публичной библиотекой им. М.Горького – «Ландшафтное искусство: городское озеленение, паркостроение, биодизайн» и Ботаническим садом-институтом ДВО РАН – «Ботанический сад городу Владивостоку». Выставки неизменно привлекали внимание специалистов в перерывах между пленарным и секционными заседаниями.

Несмотря на то что долгосрочной целевой программой на 2011– 2015 гг. «Сохранение и развитие зеленых насаждений города Владивостока», утвержденной администрацией, планируется проводить подобные конференции один раз в два года, участники внесли предложение об их ежегодном проведении. Кроме этого, было предложено изменить статус конференции на международный, в будущем привлечь к участию представителей из других регионов России, зарубежных специалистов, а также расширить их перечень за счет специалистов в области архитектуры и градостроительства, управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Итогом работы конференции стала резолюция, в которой участники отразили все ключевые проблемы озеленения. В частности, организациям и ведомствам, занимающимся вопросами озеленения населенных пунктов Приморского края (и Владивостока в частности) предложили рассмотреть возможность введения в ассортимент высаживаемых зеленых насаждений хвойных видов деревьев. Администрации Владивостока рекомендовали разработать концепцию озеленения города, рассмотреть вопрос об увеличении объемов финансирования на мероприятия по озеленению, продолжить практику экологического образования и просвещения населения.

Кроме того, участники конференции отметили необходимость решения ряда практических задач в сфере озеленения Владивостока: в том числе своевременно демонтировать праздничную иллюминацию, устанавливать устройства защитных ограждений для зеленых насаждений, исключать бетонирование и асфальтирование прикорневой системы деревьев, обеспечивать обратную связь с населением города по вопросам озеленения.

Сергей РЫБАЛКО, «Золотой Рог».