Квартиры Владивостока ищут хозяев уже 20 лет

Все хорошее когда-то заканчивается. Однажды должна закончиться и приватизация жилья. В этом году 4 июля страна отметила 20-летие со дня публикации соответствующего закона о передаче жилья «из рук в руки» - от государства населению, в марте следующего года можно будет отпраздновать и 20-летие начала этого процесса во Владивостоке.

С какими же успехами мы идем к знаменательному юбилею? Оказывается, что за все это время жителями города было получено в собственность около 85% всего жилищного фонда, который подлежал приватизации. Оставшиеся 15% - это примерно 25-26 тысяч квартир. Надо полагать, что самых «трудных», поскольку если у тех, кто в них проживает, за два десятилетия не проявилось желания стать собственниками квартир, то трудно представить, что еще может разбудить это желание. Понятно, что 0,5-2% людей даже под страхом расстрела в силу своих убеждений или болезней никогда не соберутся и не станут получать жилье в собственность. Но на 13% «болота» у государства, которое мечтает всех своих граждан сделать собственниками, еще остается какая-то толика надежды.

По данным отдела приватизации администрации Владивостока, в течение этого года заявления на свои квартиры подали около 2500 семей. А выдано договоров приватизации и прошло через регистрацию собственности примерно по 3000 квартир за счет получения документов по заявлениям прошлых лет. Можно прикинуть, что до 1 марта 2013 г., когда приватизация должна быть завершена, еще около 3000-4000 семей смогут реализовать свое право на бесплатное получение жилья от государства. А далее – в очередной раз неизвестность: то ли процесс продлят, то ли утвердят нежелание людей иметь свое законное жилье.

Та романтика приватизации, когда еще несколько лет назад сотни людей день и ночь «дежурили свою очередь» ради того, чтобы подать заявление на квартиру и затем получить документы, безвозвратно прошла. Последний пик активности горожане проявили в 2009 году, когда на приватизацию было подано 12,5 тысяч заявлений. Теперь же, когда заходишь на Партизанский проспект, 3, то видишь, что той самой очереди практически нет. Правда, если у человека есть опасения, что придется терять в ней время, то он, оказывается, может заранее позвонить в отдел приватизации и записаться на конкретный день и час.

Те люди, кто подавал заявления на приватизацию в начале этого года, в основном начали подходить за документами начиная с сентября, да и то после писем и звонков о том, что все давным-давно готово. А с середины октября поток посетителей возрос вдвое. Не снизился он и в декабре. Хотя по началу следующего года есть серьезные опасения, что после праздников и расслабляющего отдыха немногие наконец-то соберутся взяться за решение своей застарелой проблемы с приватизацией, притом что удобнее времени просто не придумать. Ведь основной поток заявлений в преддверии окончания очередного срока приватизации можно ожидать только к маю…

Директор МУ «АПМЗН» Лариса СОЛОМАНЮК, которая долгие годы руководит приватизацией жилья во Владивостоке, отмечает, что главное в получении от государства причитающейся по приватизации квартиры, - это желание, а трудности, на которые часто ссылаются, большей частью надуманные.

Не идут с заявлениями в основном те, у кого не приведены в порядок документы. Бывает, что не поменян паспорт, потерян ордер на квартиру, договор социального найма или свидетельство о рождении, браке, о смене фамилии, кто-то вовремя не выписан или не зарегистрирован, находился или находится в местах лишения свободы или за границей, не переписаны лицевые счета и пр. Но специалисты, занимающиеся приватизацией, на то и специалисты – они помогают преодолевать препятствия желающим приватизировать свое жилье, делают соответствующие запросы, консультируют, как и где можно привести документы в порядок, и т.д. То есть зачастую, чтобы процесс пошел, достаточно минутного разговора даже по телефону со справочной службой отдела приватизации: 242-18-66. И затем – найти время на нужные действия.

Вообще, чтобы стать реальным собственником квартиры, мало получить документы на приватизацию от администрации города, надо еще зарегистрировать свое право на приватизированное жилье в Управлении Росреестра. Но многие и туда идут «мучительно долго», потому что надо заплатить госпошлину, снова собраться и явиться всей семьей. На это тоже уходят годы. Хотя, проявив волю «к победе», для этого достаточно всего нескольких часов.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».