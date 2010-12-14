Фитнес-клубы Владивостока расширили спектр услуг и вывели на рынок новые программы

Уходящий год можно оценивать по-разному: для одних компаний он был непростым, у других неблагополучная финансовая обстановка в мире стала стимулом для покорения новых вершин.

Сказать однозначно, что кризис ни в какой степени не повлиял на фитнес-клубы, нельзя - и участники рынка, и клиенты ощутили все «прелести» этого малоприятного события. Однако, по сравнению с другими видами разного рода услуг, фитнес не претерпел резкого спада. Более того, практически все ведущие фитнес-клубы города расширили список своих услуг. Так, например, сотрудники фитнес-центра «Гавань» не только разработали новые программы, но и достигли немалых успехов в наборе новых групп.

Успехи года

«В этом году у нас появилось много новых групп, расширились направления, по которым они работают, - сообщила Александра МИРОЖНИЧЕНКО, заместитель директора фитнес-центра «Гавань». - Увеличилось количество детских групп по основным видам спорта: футбол, волейбол, детская гимнастика. Так как это очень важные для здоровья подрастающего поколения направления, мы стараемся не завышать ценник, делать эти занятия максимально доступными.

Также в этом году у нас появилось несколько новых услуг. Например, фитобочка. Так как сейчас эта услуга очень актуальна, мы снижаем ее стоимость до 50%. Кроме того, у нас появилась вибросауна. Эта услуга уникальна для нашего города».

Популярный фитнес-клуб Word Class в течение года не раз порадовал своих клиентов многочисленными акциями, всевозможными выгодными и полезными для здоровья предложениями, а также новыми услугами. Несмотря на то, что пространство клуба задумано и устроено так, чтобы дать возможность каждому провести время с пользой для самочувствия и получить удовольствие от правильно проведенного времени, сотрудники клуба в этом году неустанно работали для достижения максимального комфорта своих посетителей.

В World Class проводятся занятия по программам Les Mills (www.lesmills.com), одна из которых внесена в книгу рекордов Гиннесса как самая популярная в мире фитнес - программа, - рассказала Вера КРЫЛОВА, директор по рекламе World Class. - Успех этой системы подтвержден ее использованием более чем в 10 000 клубах 45 стран всех 5 континентов. Многих особенно привлекает программа Bodycombat, представленная и во Владивостоке. Bodycombat разработана на основе целого ряда единоборств: карате, кикбоксинга, тейквондо и тай-чи.

У программ Les Mills есть еще одна важная особенность. Все программы имеют определенный формат, который поддерживается во всех клубах, официально купивших программы у новозеландского института. Для клиентов клуба World Class это означает, что, находясь в командировке или на отдыхе за границей, при посещении клубов, сотрудничающих с Les Mills, они без труда вольются в тренировочный процесс, продолжая занятия, начатые во Владивостоке».

Новогодние подарки

Конечно же, какой Новый год без подарков. Так, все без исключения фитнес-клубы приготовили для своих клиентов всевозможные новогодние подарки в виде акций, скидок и собственно услуг. «Гавань» уже сейчас предлагает своим постоянным клиентам новогодние презенты: скидки на сезонные и годовые абонементы. «Скидки, которые мы предлагаем нашим клиентам в честь Нового года, - это действительно выгодное предложение для тех, кто считает посещение нашего клуба неотъемлемой частью своей жизни. Пока мы не обсуждали, как в этом году мы будем поздравлять наших клиентов с Новым годом, но в любом случае мы разработаем интересное и полезное предложение».

Master Gym уже разработал программу новогодних поздравлений для своих клиентов: помимо скидок, здесь и множество различных акций. Фитнес-клуб World Class также спешит порадовать своих настоящих и будущих клиентов настоящим, проверенным подарком. Клуб дарит 5 тыс. рублей каждому при покупке индивидуальной или семейной клубной карты.

На год грядущий...

Успешное завершение очередного года - это только повод для фитнес-клубов разработать на следующий год новую, еще более выгодную и полезную для клиентов программу.

«В 2011 году мы планируем развивать те группы, которые набрали в этом, - поделилась планами Александра Мирожниченко. - У нас сейчас действительно много групп, и мы хотим уделить им как можно больше внимания. Конечно же в течение года мы также будем проводить немало акций, как приуроченных к какому-либо празднику, так и обычных, «непраздничных».

Обилие акций и планов на следующий год наблюдается у фитнес-клуба World Class Владивосток. «Из множества интересных мероприятий для наших клиентов я бы хотела выделить два особенно занимательных, - рассказала Вера Крылова. - Во-первых, World Class Fitness Awards - первая премия в области фитнеса, которая была учреждена президентом сети фитнес-клубов World Class Ольгой СЛУЦКЕР в 1999 году и по праву считается одним из самых элегантных мероприятий в календаре светской жизни Москвы. Премия вручается членам клубов и сотрудникам сети World Class в различных номинациях: «мисс фитнес», «мистер фитнес», «фитнес-прогресс года», «фитнес-семья» и др. В уходящем году мы провели первую церемонию World Class Fitness Awards, приуроченную к годовщине клуба, которая получила широкий резонанс в прессе.

Во-вторых, очень важна Осенняя Спартакиада World Class - это грандиозное, уже ставшее традиционным мероприятие, зародившееся в 2001 году. Уникальность мероприятия заключается в том, что это спортивный праздник для всей семьи - показать свою спортивную форму, выносливость и волю к победе на Спартакиаде World Class могут все, как взрослые, так и самые маленькие поклонники фитнеса».