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Специализированный круглый стол «Проблема выбора фасадной системы» состоялся во Владивостоке
О текущей ситуации на рынке светопрозрачных фасадных конструкций рассказал генеральный директор группы компаний «Современные Фасадные Системы» Михаил СЫЗРАНЦЕВ, а с докладом о проблемах эксплуатации навесных вентилируемых фасадов выступил инженер-конструктор компании «Алюминиевые Фасадные Системы» Дмитрий ГИРЕЙЧУК. Сейчас современные фасадные системы активно используются при возведении и реконструкции зданий на Дальнем Востоке. Высокий уровень спроса на них стимулирует постоянный рост числа предложений, а предлагаемые технологии подтверждены соответствующими сертификатами соответствия. Однако при последующей эксплуатации приобретенной и установленной системы заказчик зачастую сталкивается с множеством проблем. Так, не подходящие для специфического климата региона фасады проседают, плиты лопаются, а композитные материалы горят. В этой ситуации индивидуальному потребителю сложно экспромтом определить преимущества и недостатки каждой представленной системы и сделать правильный выбор. Поэтому мнения специалистов, которые помогают его сделать, имеют особую ценность.
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