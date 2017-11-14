Без пыления и смерзания

Обеспечить бесперебойность работы при сохранении качества груза в сложный зимний период смогут только специализированные угольные терминалы

Рост объемов перевалки угля через порты Приморья в страны АТР с наступлением холодов может обнажить все болевые точки неспециализированных угольных терминалов региона, вернее сказать, малоприспособленных площадок для перевалки специфичного груза, обладающего свойством смерзаемости. Из года в год неготовность подобных площадок к зиме в итоге бьет по всему рынку, парализуя железнодорожные пути и нарушая с таким трудом выстроенную систему экспортных поставок. На этом фоне выделяются ведущие стивидоры, заранее реализующие комплекс мер для минимизации возможных последствий экстремальных погодных условий.

Перегрузка насыпных и навалочных грузов в зимних условиях является проблемой не только для железнодорожного транспорта. Участники рынка отмечают, что применяемые грузоотправителями профилактические меры не гарантируют полного сохранения сыпучести насыпных грузов, поэтому стивидорам следует оснащать пункты выгрузки таких грузов средствами разогрева или механического рыхления для восстановления сыпучести смерзающихся грузов. В Приморье такие примеры, увы, на сегодня единичны. И пример «собратьям по цеху» показывают специализированные терминалы.

«Обеспечить бесперебойность работы при сохранении качества груза в сложный зимний период сегодня могут далеко не все угольные терминалы Дальнего Востока, что в итоге с наступлением холодов приводит к авралам и «разборам полетов». При этом ведущие игроки заранее минимизируют потери, проводя комплексную подготовку своего хозяйства. В итоге именно эти терминалы обеспечивают стабильность поставок», - говорит представитель одной из крупнейших угледобывающих компаний, осуществляющих перевалку угля через порты Приморья.

Первым о готовности к работе в зимний период отчитался крупнейший в России специализированный угольный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в состав портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания».

На данный момент завершена масштабная подготовка производственных мощностей порта, механизмы прошли плановый осмотр и ремонт, сформирован необходимый запас реагентов для обработки конвейерного оборудования и территории порта. Стивидор перейдет на зимние условия работы, когда в регионе установятся отрицательные температуры.

В преддверии зимы в порту были смонтированы скоростные двери на входе в комплекс вагоноопрокидывателей, что позволит сохранять теплый воздух в здании и будет препятствовать пылению. Проведена профилактика вагоноопрокидывателей и пуско-наладочные работы дробильно-фрезерных машин. На ветрозащитных сооружениях обновлено защитное покрытие. Для бесперебойной работы конвейерных лент заготовлено 35 тонн бишофита - раствора на основе природного минерала, предназначенного для защиты сыпучих материалов от смерзания при их транспортировке. Для противогололедной обработки территории порта закуплено 25 кубометров экологического реагента - пескосоляной смеси.

Во время планового ремонта с начала года на специализированном угольном комплексе заменено 3,3 км конвейерных лент, что обеспечит эффективную работу конвейеров в условиях суровой зимы.

Отметим, что производственный процесс в порту меняется с наступлением сезона низких температур. Уже начиная с октября на первом этапе в процессе перевалки вагоны с углем подаются на современный и уникальный для Дальнего Востока России бурорыхлительный комплекс, где смерзшийся уголь разделяется на части, при этом вагон не повреждается. Затем вагоны поступают в вагоноразмораживающие устройства, где замерзший по пути к угольному порту груз при технологически допустимых высоких температурах быстро оттаивает.

Чтобы предотвратить повторное смерзание угля при подаче вагонов под выгрузку в крытый комплекс вагоноопрокидывателей и защитить его от выдувания из вагонов в период сильных ветровых нагрузок в Приморье, часть пути следования составов с углем по территории специализированного угольного комплекса закрыта ветрозащитными сооружениями общей длиной 600 метров. Для максимального эффекта они оснащены инфракрасными излучателями.

Дробильно-фрезерные машины уже в момент высыпания в подземные галереи проводят финальное измельчение угля до необходимых получателям груза фракций.

«Благодаря более чем 40-летнему опыту «Восточного Порта» был сформирован не имеющий аналогов на Дальнем Востоке России комплекс оборудования и технологических процессов, обеспечивающий равномерную и бесперебойную выгрузку вагонов в зимний период. Уголь смерзается при низких температурах в пути следования по Сибири и Забайкалью. Поэтому с наступлением холодного времени года разгрузочно-погрузочные работы в порту включают в себя несколько дополнительных этапов. В итоге восстанавливается сыпучесть угля за минимально возможные сроки, обеспечивается стабильное премиальное качество угольной продукции и полная сохранность вагонного парка. И, самое главное, такой процесс практически исключает негативное воздействие на окружающую среду», - говорит главный инженер АО «Восточный Порт» Евгений АРЕХТА.

С наступлением холодов в порту проводится консервация системы водного орошения угольных складов. До теплого сезона ее функцию по созданию защитного «купола» на угольных штабелях будут выполнять снегогенераторы.

Досье «Золотого Рога»: АО «Восточный Порт» (пос. Врангель, Приморский край) - крупнейший в России специализированный угольный публичный порт с высокотехнологичной перевалкой угля, оснащенный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Предприятие, входящее в состав портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания», обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля – пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна. «Восточный Порт» - порт свободного доступа, открытый для всех производителей угля. Наращивание грузооборота остается одной из основных целей работы порта при повышении качества предоставляемых услуг: обеспечение бесперебойной цепочки поставки и отгрузки на наиболее эффективные типы судов для формирования новых маршрутов поставок. Для сохранения экологии региона в «Восточном Порту» работает собственная аккредитованная экологическая лаборатория. В ежедневном режиме проводится экологический мониторинг атмосферного воздуха, морской и технической воды, измерение радиационного фона. В «Восточном Порту» реализуется крупнейший в Приморском крае инвестиционный проект по строительству Третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию объектов Третьей очереди грузооборот порта вырастет до 39 млн тонн угля в 2019 году. Проект реализуется без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны.

В «Восточном Порту» также разработан план дополнительных мероприятий по предотвращению угольного пыления в холодное время года. Механизмы, участвующие в пылеподавлении, прошли плановый осмотр, произведена частичная замена фильтрующих элементов в системе аспирации. В этом году будет приобретен дополнительный мобильный снегогенератор.

С приходом зимы тема чистоты воздуха в портах Приморского края становится актуальнее из-за климатических особенностей региона – осадков становится меньше, ветровая нагрузка усиливается, влажность воздуха понижается. Реализация разработанного комплекса мероприятий позволит значительно улучшить экологическую обстановку как в «Восточном Порту», так и на территории его присутствия. Предприятие готово остановить перевалку при усилении ветра до штормовых показателей.

В портах, входящих в холдинг «Управляющая портовая компания», применяются современные технологии, позволяющие предотвратить выброс твердых веществ в воздух во время выгрузки, погрузки и хранения угля на открытых складах. Наибольший риск пыления возникает в месте непосредственной выгрузки угля из вагонов и на пересыпных станциях.

Единственный в Приморском крае закрытый комплекс вагоноопрокидывателей в «Восточном Порту», где происходит выгрузка угля, оборудован автоматизированными скоростными дверьми на местах входа и выхода вагонов и оснащен системой туманообразования. Она смонтирована на отбойных стенках здания и автоматически включается при перевороте вагонов на 90° - на груз под большим давлением с трех позиций подается вода, образуя защитный «купол» из мелкодисперсных частиц и предотвращая пыление. «Сухой туман» выключается, когда вагон возвращается на нулевую отметку. Зимой шланги подачи обвивают термошнурами, позволяющими прогревать воду в системе до +6°С. После прекращения подачи воды регулярно проводится продувка шлангов и форсунок сжатым воздухом во избежание замерзания системы.

Дополнительно узел разгрузки оснащен не имеющей аналогов на Дальнем Востоке промышленной системой аспирации максимальной производительностью 300 тысяч кубометров в час. С помощью двух мощных циклонов воздух до выброса в атмосферу проходит многоуровневую очистку.

Пересыпные станции конвейеров оборудованы мощными вытяжками, которые также являются частью единой для всего комплекса аспирационной системой. Всего она включает в себя 21 установку для очистки воздуха. В преддверии зимы было заменено 19 фильтров на дробильно-сортировочном оборудовании на Специализированном угольном терминале.

Для создания защитной «корки» на штабелях на открытых складах в зимний период работают снегогенераторы, распыляющие снег. Кроме того, в постоянном режиме на Специализированном угольном терминале «Восточного Порта» работает вакуумная пылеуборочная машина Sibilia. Собранные технологические отходы вывозятся на собственный полигон предприятия.

«В рамках реализации плана природоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды угольной пылью на Специализированном угольном комплексе на постоянной основе проводится модернизация спецтехники. Уже в следующем году для повышения эффективности ее использования планируется оборудовать малогабаритными снегогенераторами складские стакеры и реклаймеры, а также судопогрузочную машину на 49 причале. Кроме того, шланг подачи воды на судопогрузочной машине будет оснащен термокабелем, а стакеры и реклаймеры - барабанами для намотки подогреваемого шланга подачи воды», - говорит Евгений Арехта.

Не секрет, что для обеспечения экологически безопасной работы угольного терминала необходимо много воды, которую после использования важно провести через многоуровневую фильтрацию. «Восточный Порт» - единственный стивидор Приморского края, который имеет собственные незамерзающие зимой, благодаря проведенной в этом году модернизации, водоочистные сооружения.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток



