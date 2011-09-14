От модернизации к интеграции

Прошедший во Владивостоке международный конгресс рыбаков показал, что рыбаки готовы интегрироваться в мировые рынки рыбопродукции, но для этого руководителям компаний и собственникам бизнеса необходимо предпринять ряд конкретных шагов в выстраивании своего бизнеса по определенным критериям, принятым в мировом рыбацком сообществе.

Сосредоточить усилия

Открылась международная площадка, как обычно, с пленарного заседания. Перед началом докладов вице-губернатор Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ зачитал телеграммы, пришедшие в адрес участников мероприятия от председателя Государственной думы Бориса ГРЫЗЛОВА, первого заместителя председателя правительства России Виктора ЗУБКОВА, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора ИШАЕВА.

С пожеланий плодотворной работы над анализом проблем рыболовства и задачами его модернизации начал свой доклад и губернатор Приморья. По мнению Сергея ДАРЬКИНА, от развития береговой переработки будет зависеть не только выполнение доктрины продовольственной безопасности, но и развитие регионов. В Приморском крае принятие программы поддержки береговой переработки позволило увеличить объемы производства продукции на 25%. Рыбному бизнесу необходимо сосредоточить усилия на наполнении внутреннего рынка. Производственная деятельность большинства компаний - это поставки на экспорт. Безусловно, что еще в советские времена предприятия отрасли экспортировали большие объемы рыбопродукции на внешние рынки, однако, при этом на прилавках было изобилие отечественных даров моря. В середине 2000-х годов, когда вылов рыбы в России снизился до минимального уровня, многие компании были вынуждены полностью пересмотреть структуру поставок в пользу внешних рынков. Однако сегодня актуально производство продукции с высокой добавочной стоимостью. Причем переработка - это отдельный и весьма привлекательный вид бизнеса. Правда, российские рыбаки пока не стремятся войти в этот сектор. «На сегодняшний день предприятиям легче переработать тысячу тонн минтая (речь идет о производстве минтая без головы, эта простейшая операция выполняется на судах, работающих на промысле, и полученная тушка идет на рынки Азии, где из нее производят филе вторичной заморозки. - Прим. автора), чем произвести готовую продукцию из 10 тонн терпуга. В итоге наш рынок испытывает дефицит российской продукции, и происходит замещение российской продукции импортными аналогами», - сказал в своем выступлении Сергей Дарькин.

По олимпийской системе

Руководитель Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ в свою очередь повышенное внимание уделил вопросам модернизации управления отраслью и законодательной базы. По его словам, прогнозируемый год назад спад, который пророчили отрасли в 2011 году, не оправдался. Однако пока прирост показателей вылова происходит лишь за счет эксплуатации ресурсов собственной экономической зоны. «Если мы не будем модернизировать флот, рыболовство и рыбопереработку, не будем развивать аквакультуру, международное сотрудничество, не будем продолжать работу по возвращению России в Мировой океан и усиливать борьбу с незаконным промыслом, мы уже в скором времени упремся в потолок, выше которого подняться уже не удастся», - отметил глава федерального агентства.

По мнению главного рыбака страны, есть определенные вопросы к взаимоотношениям между рыбаками и государством. Андрей Крайний предложил рыбакам подумать, насколько справедлив доступ компаний к биоресурсам, который являются федеральной собственностью. Речь идет о том, что часть квот находятся у компаний-рантье. То есть, эти компании не ведут промысловой деятельности, а продают право на промысел, тем самым фактически они зарабатывают большие деньги из воздуха. «Зачем государству посредники в продаже долей биоресурсов? - вопрошает Крайний. - Надо перераспределять, но не административными механизмами, а экономическими. В настоящее время до 30% квот на вылов рыбы принадлежат компаниям, которые в море не выходят, и это неправильно. А вот наделение долями квот на многолетний период я бы назвал правильной политикой, тем более что положительные результаты в этом отношении показали итоги последних 2,5 лет. Возможно, что правильно бы было, если бы в зачет статистики брались показатели компаний по вылову, произведенном собственным флотом либо судами, приобретенными по лизингу.

Между тем руководители рыбодобывающих компаний настороженно отнеслись к подобной инициативе. По мнению бизнеса, любые изменения основного базового закона «О рыболовстве», особенно в части закрепления квот за предприятиями, способны повлиять как на инвестиционную привлекательность отрасли в целом, так и на финансовое состояние каждого отельного предприятия. По мнению экспертов, борьба с компаниями-рантье административными методами будет неэффективна, так как в ходе производственной деятельности каждая компания выбирает для себя оптимальные показатели вылова, складывающиеся из состояния деятельности компании на текущий период. При этом в законе четко сказано, что компания лишается долей и квот, если она выбирает менее 50% в течение двух лет. Разрабатывать новые нормативные акты не имеет смысла и еще по одной причине - руководители рыбной отрасли давно настаивают на том, что квота должна быть финансовым инструментом. Но для этого необходимо разработать легальный механизм вторичного оборота долей. В его отсутствие компании находят возможные варианты передач квот из одной компании в другую. Более того, совместное использование квот предприятиями давно уже носит массовый характер.

Тем не менее возможно, что уже через два года эта проблема будет не так актуальна. Ведь в отрасли начался процесс консолидации активов, и компании-рантье либо компании, имеющие небольшие объемы биоресурсов, скупаются более крупными коллегами по бизнесу.

Еще одно новое предложение от Андрея Крайнего - это введение олимпийской системы на промысле минтая в Беринговом море. Он предложил 10% от ОДУ берингоморского минтая распределять между российскими компаниями не по квотам, а по олимпийской системе. В прошлом году компании недоосвоили около 70 тыс. тонн. К сожалению, невозможно оперативно убрать лимиты у одной компании и передать другой.

Вообще, система управления рыбной отраслью рыбаков сегодня устраивает. Почти все докладчики подтвердили, что в отрасли в основном проблемы текущего характера. С другой стороны, как отметил модератор пленарного заседания, генеральный директор ФГУП «ТИНРО-Центр» Лев БОЧАРОВ, на выходе - законы об аквакультуре, о любительском и спортивном рыболовстве. По ним нет единого мнения. По его убеждению, необходимо уйти от практики принятия таких основополагающих документов по принципу «задача поставлена, главное - принять, а там доработаем». Больше внимания необходимо уделять их обсуждению, проработке и шлифовке.

Поддержал такую позицию и председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Геннадий ГОРБУНОВ. «Одним одеялом всю страну не накроешь. Наше желание - принимать закон прямолинейного действия, но не всегда это получается, приходится идти на многочисленные компромиссы. Поэтому мы не торопим ни законопроект об аквакультуре, ни о спортивно-любительском рыболовстве, хотя, конечно, до бесконечности процесс обсуждения затягивать тоже нельзя». По его словам, в процессе работы сенаторы с готовностью выслушивают и стараются учесть предложения всех заинтересованных сторон.

Избежать ловушек

Вместе с тем в погоне за модернизацией отрасли важно избежать «ловушек», примеров которых российская и мировая история накопила немало. Так, по словам президента Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Германа ЗВЕРЕВА, «схлопывание» доступного для промысла пространства до уровня национальной ИЭЗ выбросило в свое время советскую рыбную отрасль из «высшей лиги» мирового рыболовства. Позже многие страны, особенно так называемого ремесленного рыболовства, глубоко «нырнули» в международную торговлю и в результате «захлебнулись» в ней: экспорт рыбы стал расти такими темпами, что обогнал традиционные для них виды сырьевого экспорта.

«Сегодня существует устойчивое мнение, что модернизация рыбной отрасли - это глубокая переработка водных биоресурсов (ВБР). В таком случае, почему охлажденная рыба, почти не подвергшаяся механической разделке, стоит гораздо дороже консервов?» - задается вопросом Герман Зверев. Любые статистические данные требуют тщательного изучения. «Использование рыбы и, в большей степени, методы ее переработки различаются в зависимости от континента, региона, страны и даже внутри отдельных стран», - пояснил он. В Африке и Азии значительная часть рыбы продается в живом или свежем виде не от хорошей жизни - из-за недоразвитости или перегруженности транспортной инфраструктуры. Зато в Европе и Северной Америке более двух третей рыбы, предлагаемой потребителям, приходится на мороженую или консервированную.

«Российская рыбная отрасль уверенно развивается. Наверное, темпы роста не всех устраивают, но всякий раз, когда кто-то предлагает сильнодействующее средство для рывка, обязательно вспомните модернизационные ловушки, в которые угодили в свое время абсолютно все рыболовные страны мира», - предостерег президент АДМ. - Кроме того, 80% всех рыбодобывающих предприятий в мире специализируются исключительно на промысле и не имеют в своей структуре предприятий переработки.

Переработчики - за добровольную сертификацию

Стоит отметить, что рыбопереработка на нынешнем конгрессе впервые получила отдельного представителя в лице Союза переработчиков морепродуктов (СПМ) и внимание участников конгресса как к особому направлению производства. В своем выступлении председатель СПМ Юрий АЛАШЕЕВ отметил, что на сегодняшний день отсутствие привязки переработки ВБР к какому-либо определенному ведомству порождает основную массу проблем. Одна из них - отсутствие реального контроля за качеством. По его мнению, решением мог бы стать перенос фокуса контроля с государства на бизнес, для чего должна быть создана система добровольной сертификации предприятий рыбной отрасли. Не менее важно наладить работу по пропаганде рыбопродукции на государственном уровне. Эти и многие другие важные аспекты модернизации отечественной переработки морепродуктов союз изложил в концепции развития своего объединения.

«Производство сейчас можно организовать в любом подвале. Просто приобрести сертификат и производить продукцию. Наш бизнес - в «черном ящике». Если рыбодобыча и торговля контролируются, то переработка - практически нет. Соответственно, страдает качество, - уточнил Алашеев. - Предлагаем перенести акценты на то, чтобы контролем качества и безопасности занимался сам бизнес. Добровольная сертификация, пропаганда полезности морепродуктов в стране. Обеспечение равной конкуренции в переработке и дистрибуции. Главное для нас - создать тандем с государством». По словам переработчика, развивать этот сегмент бизнеса необходимо в «золотом треугольнике инноваций»: государства, науки и бизнеса. А вот с помощью «золотого треугольника профессионализма», включающего в себя бизнес, учебные заведения и профессиональные сообщества, можно преодолеть другую проблему отрасли - низкую производительность труда. «Обеспечить страну качественной рыбой и морепродуктами можно только всем миром», - считает председатель Союза переработчиков морепродуктов.

Минтай пока основной

Что касается такого важного аспекта, как сырьевая база, то ученые заверили рыбаков, что пока с этим все в порядке. Заместитель генерального директора ТИНРО-Центра Владимир РАДЧЕНКО ознакомил присутствовавших с опытом отраслевой науки в области экосистемного изучения и управления водными биоресурсами в свете перспектив развития рыбного хозяйства России. «Успехи отечественного рыболовства в 80-х объясняются не «вспышками», а устойчивыми дальневосточными экосистемами, - говорит Радченко, - ученые прогнозировали рост запасов охотской сельди, падение поголовья минтая, сардины и скумбрии в прошлые года. Циклы численности запасов в 11, 22, 55-60 лет имеют важнейшее значение для рыбного хозяйства, но они могут сильно растягиваться по времени. Так, «полувековой» цикл может растянуться на сто лет. Усиление водообмена Охотского моря с океаном имеет важнейшее значение для размножения планктона и роста поголовья рыбы. В ближайшее 15-20 лет минтай будет сохранять важнейшее значение для дальневосточных рыбаков в Беринговом и Охотском море. После 2020 года сардина и иваси должны вернуться в наши воды. Сельдь у побережья Хоккайдо восстановит свое значение».

По завершению пленарного заседания представители шести регионов Дальнего Востока и заместитель главы Росрыболовства Василий СОКОЛОВ в рамках мероприятий VI Международного конгресса рыбаков переподписали Межрегиональное соглашение о процентном соотношении квот между прибрежным и промышленным рыболовством на период до 2018 года. «Этот документ важен для бизнеса, в том числе и приморских рыбаков», - уточнил перед подписанием вице-губернатор Игорь Улейский. Ведь до подписания подобного соглашения о закреплении процентного соотношения прибрежных и промышленных квот интересы регионов зачастую расходились.

В этот же день участники конгресса продолжили работу в рамках круглого стола «Аквакультура: настоящее и будущее». К сожалению, развитие этого бизнеса сегодня не происходит. Старший научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН Сергей МАСЛЕНИКОВ рассказал, что на территории Приморского края береговая инфраструктура, построенная до 1991 года, разрушена практически полностью, а на возведение новых плантаций необходимо время. Между тем, в своем докладе «Решение проблемы развития прибрежных территорий при создании сети морских биотехнопарков» уточнил, что открытая акватория Японского моря и юг Охотского моря - лучшие места по продуктивности аквакультуры, где технология внедрена и испытана в течение 10 лет. Тут можно ежегодно добывать 3,5 млн тонн продукции по самой безопасной методике - на глубине 18-20 метров, где рыба практически не ловится. «Морские биотехнопарки, где в промышленных масштабах можно было бы разводить морскую капусту, приморский гребешок, дальневосточный трепанг, тихоокеанскую мидию и устрицы, приносили бы значительный доход. Однако это и определенные риски, которые боится брать на себя современный бизнес», - считает ученый.

Мнения в резолюцию

В ходе дискуссий представители науки и бизнеса сошлись в том, что законопроект об аквакультуре должен быть принят в ближайшее время, причем при его разработке нужно учитывать мнение тех, кто занимается разведением и выращиванием гидробионтов.

«Закон должен четко прописывать приоритетное право на землю для предприятия аквакультуры. Во-вторых, отсечь участие чиновников при изъятии продукта из воды, то есть сам собственник должен определять норму изъятия продукта из плантации», - заявил исполнительный директор Дальневосточной ассоциации аквакультуры Георгий ПЛАТОНОВ.

Во второй день конгресса было обсуждение правил устойчивого рыболовства. Представители крупнейших зарубежных производителей рыбопродукции считают, что российская рыбная отрасль уже в ближайшее время получит сертификацию промысла минтая, что позволит российской рыбе присутствовать на рынках сбыта Европы и США. Кроме того, специалисты ФАО отметили, что последние два года российские рыбаки начали понимать значение термина «ответственное и устойчивое рыболовство». По их мнению, есть ряд критериев, по которым сегодня общественные организации рыбаков уже ведут работу, однако, для достижения исполнения стандартов экологической сертификации необходимо, чтобы работа с привлечением международных экспертов была и дальше продолжена. Завершился конгресс традиционным принятием резолюции. В нее вошли все пожелания и конструктивные предложения, выработанные в ходе обсуждений и дискуссий.