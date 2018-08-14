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Контейнеры из Пусана выбрали удобный путь через порт Владивосток

14 Августа 2018, 15:35 | Владивосток

Доставляться будут автомобильные запчасти и комплектующие для российского завода компании Hyundai Motor

Транспортная группа FESCO и южнокорейский логистический оператор Hyundai Glovis Co открыли совместный регулярный контейнерный маршрут из корейского порта Пусан в Санкт-Петербург с перевалкой грузов через ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в FESCO). Новая линия позволит переключить часть грузов, идущих сегодня по маршруту через Суэцкий канал в обход России, на территорию РФ.

Контейнеры регулярными морскими линиями FESCO будут доставляться в ВМТП, откуда по Транссибирской железнодорожной магистрали транспортироваться в Санкт-Петербург.

Транзитное время по маршруту Пусан - Санкт-Петербург составит 15 суток.

Основу грузопотока совместного сервиса формируют автомобильные запчасти и комплектующие для Hyundai Motor Manufacturing Rus - российского завода компании Hyundai Motor.

Ежемесячный объем перевозок планируется на уровне 500 TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

В рамках церемонии открытия сервиса представители FESCO и Hyundai Glovis Co. Ltd подписали соглашение о намерениях, которое закрепляет планы сторон увеличивать объемы перевозок контейнеров из Южной Кореи в регионы России через Дальний Восток.

Hyundai Glovis Co - одна из крупнейших логистических компаний Южной Кореи, специализируется на поставках автомобилей и автомобильных запасных частей.

В июне 2018 года FESCO запустила проект «Пусан - Москва за 15 дней», направленный на повышение скорости транспортировки грузов на этом направлении. Среднее время доставки по этому маршруту обычными сервисами через Дальний Восток составляет 21-23 дня, а через Суэцкий канал - порядка 40 дней.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Ежегодная пропускная способность Владивостокского морского торгового порта достигает 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU. В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с 8 странами мира, а также регионами Дальнего Востока России. В настоящее время 65,8275% акций ПАО «ВМТП» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, на 50% принадлежит ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания FESCO). Еще 28,458% владеет ООО «Национальная контейнерная компания» (Москва).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото FESCO.


 
Автор: Ольга Добролюбова
Теги: hyundai  санкт-петербург  fesco  пусан  Транссиб  логистика  порт  контейнеры 



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