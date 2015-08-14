В лесу за "тысячекоечной" больницей скоро закипит Life

Первые договора на участие в долевом строительстве жилого комплекса Life зарегистрированы во Владивостоке. Напомним, строительство нового комплекса началось в марте этого года в районе Вторая Речка за «тысячекоечной» больницей. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

На площади около 3,5 га компания-застройщик ООО «Каньон» построит шесть многоэтажных домов или 18 десятиэтажных блок-секции теплой панельной серии домов с двумя поворотными вставками в целом на 570 квартир. В том числе - 228 трехкомнатных и 342 однокомнатных.

На сегодняшний день цена квадратного метра жилья в новом жилом комплексе объявлена в 49 тыс. руб.

К достоинствам нового квартала можно отнести то, что его обещано оградить надежным забором, а въезд оборудовать шлагбаумом, у которого будет дежурить охранник. Проектом также предусмотрено устройство парковок общим числом на 296 мест, строительство торгового центра, площадки для детей, белья, спорта, отдыха и пр. обслуживающие объекты.

Ввод первого дома планируется уже в конце этого года, а завершить все строительство, разбитое на две очереди - примерно к осени 2017 года.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.