www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.22 р. 100 JPY: 58.23 р.
EUR: 75.67 р. 10 CNY: 95.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Строительство
Распечатать

В лесу за "тысячекоечной" больницей скоро закипит Life

14 Августа 2015, 17:38 | Владивосток

Первые договора на участие в долевом строительстве жилого комплекса Life зарегистрированы во Владивостоке. Напомним, строительство нового комплекса началось в марте этого года в районе Вторая Речка за «тысячекоечной» больницей. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

На площади около 3,5 га компания-застройщик ООО «Каньон» построит шесть многоэтажных домов или 18 десятиэтажных блок-секции теплой панельной серии домов с двумя поворотными вставками в целом на 570 квартир. В том числе - 228 трехкомнатных и 342 однокомнатных.

На сегодняшний день цена квадратного метра жилья в новом жилом комплексе объявлена в 49 тыс. руб.

К достоинствам нового квартала можно отнести то, что его обещано оградить надежным забором, а въезд оборудовать шлагбаумом, у которого будет дежурить охранник. Проектом также предусмотрено устройство парковок общим числом на 296 мест, строительство торгового центра, площадки для детей, белья, спорта, отдыха и пр. обслуживающие объекты.

Ввод первого дома планируется уже в конце этого года, а завершить все строительство, разбитое на две очереди - примерно к осени 2017 года.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: микрорайон  тысячекоечная больница  строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним18:49, 06.09.2018#

    570 квартир и 296 парковок !!!!!! И при этом огорожено забором

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru