Ставки аренды офисов во Владивостоке с начала года немного подросли (Таблица)

По данным ООО «Индустрия-Р» ставки аренды офисных помещений во Владивостоке во втором квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом увеличились в среднем на 0,83% - с 877 руб. за 1 кв. метр до 884 руб.

Значительнее средняя ставка аренды за это же время подросла по основным офисным центрам Владивостока – на 3,46%, с 947 руб. за 1 кв. метр в месяц до 979 руб. Однако этот рост не смог преодолеть снижения средней ставки в 1 квартале, когда она упала относительно ставки 4 квартала 2013 года на 4,87%.

Как отметили аналитики, коэффициент вариации для ставок аренды в офисных помещениях сейчас составляет около 30%.

По-прежнему лидером по средней ставке среди офисных зданий Владивостока оставался отель «Хендэ» - 2000 рублей за 1 кв. метр в месяц. На втором месте здание на ул. Батарейная, 3а - 1672 рубля, на третьем БЦ «Игнат» - 1325 руб.

А самыми доступными были помещения в офисных зданиях на ул. Нерченской, 10 - 513 руб. за 1 кв. метр в месяц, на ул. Карбышева, 4 - 550 руб. и на ул. Енисейская,7 - 593 руб.

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Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.