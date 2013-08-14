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С 1 декабря отменить "мобильное рабство" нереально
В мировом телекоме нет прецедентов запуска MNP в такие сроки
Правительство РФ утвердило правила финансирования создания и функционирования базы данных перенесенных номеров при мобильной переносимости номеров (MNP, mobile number portability). Документ вступит в силу 1 декабря, одновременно с законом об MNP. Основным источником финансирования базы станет плата, взимаемая с сотовых операторов, и при необходимости резерв универсального обслуживания.
По 100 рублей на брата
Операторы должны перечислять оператору базы данных по 100 рублей за внесение каждого изменения в базу данных перенесенных номеров при подключении нового абонента.
Сумму в объеме до 100 рублей оператор связи получает от присоединяемого абонента, пожелавшего сохранить старый телефонный номер. При этом в законе об MNP записано, что 100 рублей являются предельной суммой и оператор может установить любой размер платы в этих пределах, а оставшееся - самостоятельно компенсировать оператору базы данных перенесенных номеров.
Для получения средств от операторов связи оператор базы данных должен ежеквартально выставлять компаниям счет, который те должны оплатить в течение 5 рабочих дней, следует из постановления.
Полученные средства оператор базы данных должен перечислить в резерв универсального обслуживания и отчитаться перед Минкомсвязи о количестве внесенных в базу изменений и объеме полученных платежей. После проверки Минкомсвязи принимает решение о возврате оператору базы данных средств из резерва перенесенных номеров в объеме, необходимом для функционирования оператора.
Если средств, поступивших от операторов связи за внесение изменений в базу данных, будет недостаточно для обеспечения ее функционирования, резерв универсальной услуги должен покрыть недостающие средства. И напротив, если оператору базы данных поступило больше средств, чем необходимо для работы базы, излишек остается в резерве универсального обслуживания.
Нереалистичные планы
Операторы в свою очередь отмечают, что реализация MNP в России в ее текущем варианте будет в худшую сторону отличаться от мировых практик.
«В мировом телекоме нет прецедентов запуска MNP в такие сроки. Также никто не пытался параллельно готовить нормативно-правовую базу и разрабатывать ИТ-решения, схемы технической реализации, осуществлять закупки оборудования и проводить тестирования. Выработка нормативно-правовой базы на сегодняшний день не завершена, не выбран на конкурсе оператор базы данных перенесенных номеров. Поэтому срок внедрения MNP 1 декабря является нереалистичным. Оптимальным сроком, как мы и предлагали изначально, считаем весну-лето 2014 года, исходя из нашей заинтересованности в качественном оказании услуги. Конечно, мы уже ведем анализ возможной технической реализации MNP на своей сети, но финализировать его возможно лишь после завершения всех работ над подзаконными актами», - говорит старший менеджер по внешним коммуникациям Дальневосточного региона ОАО «ВымпелКом» Константин СОЛОХИН.
Директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина ПРОНИНА обращает внимание на тот факт, что для реализации услуги переносимости номеров необходим универсальный механизм взаимодействия операторов связи как между собой, так и с оператором базы данных переносимых номеров (который на данный момент еще не назначен).
«Чтобы быть уверенным, что услуга работает, необходимо в течение нескольких месяцев провести тестирование с участием всех задействованных в ее оказании операторов связи (включая операторов фиксированной телефонной связи), а также с привлечением оператора базы данных перенесенных номеров, банков и платежных агентов. Предложенный Минкомсвязи план-график предполагает проведение тестирования в крайне сжатые сроки», - говорит Антонина Пронина.
«МегаФон» уже приступил к тестированию функциональности MNP в части обработки вызовов перенесенных абонентов. Также специалистам оператора предстоит тестирование процесса переноса номера с оператором базы данных. В соответствии с проектами документов оператор также ведет переговоры с поставщиками решений по доработке биллинговых систем и систем обслуживания клиентов.
«Внедрение MNP в большинстве стран занимало от года до двух. Мы используем то же оборудование и технологии, поэтому внедрить услугу за более короткий срок очень сложно. О технической возможности внедрения MNP до 1 декабря 2013 года можно будет говорить после успешного окончания 3-й фазы тестов с оператором базы данных - в сентябре 2013 года. Считаем, что оптимальным сроком внедрения MNP, позволяющим внедрить услугу в полном объеме с гарантированным качеством, мог бы стать апрель 2014 года», - сообщает менеджер «МегаФона».
Вице-президент ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) по коммерции Василь ЛАЦАНИЧ говорит, что компания уже приступила к тестам и делает все возможное, чтобы как можно скорее запустить услугу.
«Хотя, безусловно, организовать качественную услугу в такой короткий срок будет крайне затруднительно с учетом сложности ее реализации и количества участников процесса. Должна быть проделана большая работа по организации взаимодействия между операторами, вендоры должны успеть произвести и поставить оборудование, открытым остается вопрос с оператором базы перенесенных номеров - одним из ключевых участников процесса», - сказал он в интервью «Прайму».
Василь Лацанич отмечает, что на других рынках введение переносимости мобильных номеров приводило к перераспределению долей на рынке на уровне около 2% - как правило, от меньшего игрока к большему.
«У нас появится еще один инструмент «переманивания» абонентов, но существенная корректировка маркетинговой стратегии вряд ли потребуется. Хотя, конечно, в какой-то степени наш рынок с точки зрения введения MNP уникален - и в связи с географическим масштабом, с историческими особенностями формирования сотовой связи в России, и с тем, что переносимость номера внедряется на столь позднем этапе. Так что пока все прогнозы и планы весьма условны», - считает вице-президент МТС.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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зачем делать перенос номеров от оператора к оператору? не проще ли устранить причину по которой абоненты бегают - зверские тарифы, обдирающий роуминг? Это как покупать всем джипы для езды по ямам, вместо того чтобы строить нормальные дороги. Игры дебилов партии жуликов и воров, платить будет за всё в итоге абонент, так как траты операторов на оборудование будут значительными. и с точки зрения цен, раньше звонил допустим на 924ххххххх знал что это мегафон, а теперь это что акос будет или мтс, по какой цене для меня будет исходящий с моего оператора?