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Владивосток вынашивает смелые планы по строительству общегородского суперцентра

14 Августа 2013, 21:07 | Владивосток

Дошел черед до одной
из самых соблазнительных территорий

Небольшая городская территория во Владивостоке, в несколько гектаров, между остановками Некрасовской и Молодежной, находящаяся между Некрасовским путепроводом и дугой железной дороги, давно привлекает своим выгодным расположением внимание возможных инвесторов. Но проекты ее развития, предлагавшиеся ранее, отвергались и городской властью, и специалистами. Поэтому повторную попытку известного приморского девелопера Олега ПИКАЛОВА получить одобрение июльского градосовета концепции строительства «многофункционального общественного центра по ул. 2-й Проходной» иначе как смелой назвать было нельзя.

Концепция, которую основательно прорабатывала проектная компания ЗАО «ВладНИИпроект», лишила противников строительства главного «козыря» - парадоксального отсутствия у этой окруженной транспортными связями территории транспортной и пешеходной доступности. Авторами была предложена интересная схема дорожных примыканий к будущему объекту и дороги для пешеходов, что и должно стать решением проблемы его «недоступности» в сочетании с необходимой для инвесторов высокой будущей посещаемостью суперцентра, который по значению может стать даже не районным, а общегородским.

Подъезды и выезды с территории будущего многофункционального центра могут быть решены с помощью расширения Некрасовского путепровода за счет дополнительных разгонных полос, строительства тех элементов, которые в свое время выпали из его реконструкции, и новых, учитывающих возрастающую нагрузку. В частности, должен будет оформиться выезд отсюда над железной дорогой на ул. Снеговую. А «пешеходная ось» должна пройти от надземных переходов на Некрасовской к будущему многофункциональному центру, и от него - до спортивной зоны озера Чан и берега Амурского залива. С южной стороны широкий пешеходный путь предлагается облегчить эскалаторами и траволаторами. И в перспективе останется сделать прямой пешеходный выход в район ул. Камской - Днепровской и, пожалуй, на еще один - на ул. Жигура.

Авторы проекта предлагают сделать комплекс в виде большого 5-6-уровневого здания, вокруг которого должна быть создана зеленая зона, отделяющая его от железной дороги. Планируемая общая площадь помещений - около 140 тыс. кв. метров. В том числе около 40 тыс. - под автомобильные парковки, которых здесь будет на 3500 машиномест. Под них, в частности, будут отведены первые два этажа. На третьем разместится гипермаркет, выставочные залы, каток, тренажерный зал, боулинг. На четвертом будут торговая и общественная зоны: магазин промтоваров, кинозал, детские развлекательные центры, ночной клуб. На кровле предлагается разбить корты для тенниса и тренировочное поле для гольфа.

Безусловно, основным назначением здания станет торговля. А в придачу к ней - чтобы покупатель в одном месте мог бы получать полный комплекс необходимых ему услуг. В сочетании с выгодным расположением центра это должно экономить время на его посещение и позволять одной поездкой решать множество разных дел.

Конечно, осуществление такого проекта требует больших денег и немалого времени. Особенно градосовет засомневался в том, что действительно могут найтись необходимые для строительства средства. Поэтому с интересом было выслушано сообщение заказчика проекта.

Олег Пикалов отметил, что придерживается следующей жизненной концепции: «Если не ставить великие цели, то великого и не будет». По его мнению, во Владивостоке, где постоянно проживает около 600 тыс. человек и еще порядка 200 тыс. находится на правах гостей, пока что не имеется высококачественных торговых площадей, которые соответствовали хотя бы уровню Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, не говоря о мировых «образцах».

- Мы существенно отстаем по количеству хороших торговых площадей, - отметил он. - Я считаю, что в нашем городе должно быть минимум пять-шесть торговых центров общей площадью не менее 50-60 тыс. квадратных метров для того, чтобы люди могли приезжать туда районами - Первореченским, Ленинским, Первомайским - и соответствующим образом проводить там время. То есть делать покупки, посещать кинотеатр и т.д. Именно, исходя из этого и появилась концепция проекта.

Олег Юрьевич отметил, что живет во Владивостоке уже 33 года и ему «горько смотреть на то, что там (в районе путепровода) навалено. Если это не двигать, то оно будет лежать, это точно, еще ближайшие 10 лет». Что же касается инвестиций, то он достаточно ясно оценивает возможности, имея опыт реализации проекта комплекса «Черемушки», который поменьше, но в чем-то аналог. Впрочем, есть расходы, которые пока трудно представить, - это стоимость выноса разных сетей и зарегулирования реки. В этом месте проходят большие ливневые коллекторы, магистральные теплотрассы и водоводы, линии связи и т.д. Стоимость их переноса очень произвольна и зависит от подхода к будущему строительству отдельных организаций и людей. А непосредственно чистая стоимость строительства самого суперцентра - максимум 3,5-4 млрд рублей.

Заказчик отметил: «В принципе, эти деньги в г. Владивостоке присутствуют, и есть люди, которые готовы, хотя и не в полном объеме, но вкладывать их в этот проект. Абрамович сюда не приедет - у него есть куда вкладывать деньги. Так же и Прохоров. И я думаю, что вопрос захода сюда федеральных торговых сетей возможен только в случае наличия в городе достаточного количества качественных торговых площадей. То есть если мы сделаем хотя бы сначала дорогу или квалифицированный генплан с согласованиями и получением земельного участка, то к имеющемуся достаточно живому интересу добавится новый. И достаточно активно».

Конечно, сомнения остались. Вряд ли инвесторы смогут уложиться здесь при строительстве столь большого здания в менее чем 30 тысяч рублей за «квадрат» полезной площади. Как отдельный момент, «играющий» на удорожание, можно отметить 8-балльную сейсмичность этой территории по аналогии с сопредельной, на которой расположена Владивостокская нефтебаза. Опять же притом что вроде бы стоимость строительства эстакад считается довольно просто: «1 кв. метр - 20 тыс. долларов», - но можно вспомнить, что в прошлом реконструкция Некрасовского путепровода обошлась бюджету более чем в два миллиарда рублей. Конечно, здесь по предлагаемой концепции задачи дорожного строительства заметно скромнее, но ведь оно с тех пор тоже подорожало. Кроме того, есть и ряд ограничений для этого строительства. В частности, здесь расположены исторические и одновременно еще рабочие «царские» колодцы.

Но, учитывая все сложности, заказчик проекта полагает, что за четыре года строительство может быть осуществлено в полном объеме.

По мнению референта проекта-концепции многофункционального общественного центра, главного архитектора ОАО «Приморгражданпроект» Владимира ВОРОБЬЕВА, такой объект может быть размещен на этой территории, но при этом придется решить очень много сложных вопросов. И прежде всего «транспортно-пешеходный». Кстати, было высказано мнение, что с таким строительством надо повременить хотя бы до ввода участка новой магистрали вдоль Амурского залива, который частично разгрузит Некрасовский путепровод. Много было и других замечаний. Но главное - работа была оценена как очень грамотная и убедительная.

Особое мнение по поводу строительства суперцентра в районе Некрасовской, которое было решено записать в решении по проекту, высказал профессор ДВФУ Валентин АНИКЕЕВ. Он считает, что не стоит торопиться отдавать важнейшую городскую территорию под этот проект, а стоит зарезервировать ее, чтобы уже потомки приняли окончательное решение: что там строить.

Черту обсуждению подвел главный архитектор Владивостока Анатолий МЕЛЬНИК. Он сказал, что согласен с заказчиком, что «под лежачий камень вода не течет», и поэтому работу нужно продолжить. В принципе, «мы подбираемся к решению в подходе к использованию этой территории». Импонирует внешний вид предлагаемого объекта, хотя несколько разочаровывает, что это «опять торговля». И на предлагаемую пешеходную дорогу сегодня можно смотреть только с юмором (трудно представить, что по ней будут ходить). Но обязательно следует предусмотреть остановку общественного транспорта напротив этого центра, проработать рекреацию, шумозащиту.

В общем можно сказать, что серьезная заявка на «красное» место Владивостока уже есть.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: строительство  градосовет  торговля  проекты  дороги владивостока  отдых 



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Комментарии

  • Псевдоним10:16, 15.08.2013#

    Маразм крепчает! торговых центров море, половина бутиков пустые. народ побогаче - бежит из края, те, кто остаются не особо настроены на покупки. Вывод - очередной мыльный пузырь по отмыванию бабок.

  • G-man10:38, 15.08.2013#

    Ну да, пусть лучше этот пустырь так и стоит, прямо посреди города. Если бизнесмены будут строить за свои бабки, что тут плохого-то? Место проходное, поток будет.

  • Псевдоним10:59, 15.08.2013#

    вот это и печально что богатые люди бегут. лучше бы бежали нытики всякие.

  • Псевдоним09:52, 16.08.2013#

    Согласен. Еще бы и паршивых неудачников из города надо вытрясти. Пусть в мааскву убираются

  • didika10:38, 15.08.2013#

    В стране, где нет промышленности, кроме нефтегазодобычи, в городе, где вместо ВСЕХ ОГРОМНЫХ зданий, в которых производилась электронная промышленность имеющая спрос, и которые сейчас ВСЕ переоборудованы под ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ (знаю 5 бывших заводов), и даже БАНИ переоборудованы под торговлю, площади (Луговая) и переходы надземные переоборудованы под торговлю - строить еще один торговый центр - это уже по русски говоря, получается МАСЛО МАСЛЯНОЕ, либо у города нет ГОЛОВЫ. Сделать девизом города Владивостока - КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ ПО ТОРГОВОМУ ЦЕНТРУ!!!!

  • Псевдоним12:42, 15.08.2013#

    Вы дурачок или просто прикидываетесь? Разговор идёт не только о Торговом центре (куда зашёл за товаром и вышел), а о Комплексе, где будут и услуги предоставлять, и спорт и отдых и т. д. Я например за такие места, если сделаны грамотно (есть подъезд, место для парковки, место для прогулки и отдыха - рекреации).

  • Ицелоп10:10, 16.08.2013#

    Смысл постройки есть, только надо чтобы аренда была пониже , а не повыше. Тогда всякие мелки площади опустеют и эти псевдоуспешные бизнессмены (полууголовщина) перестанут получать доход из ничего (за счет нытиков и неудачников). Тогда глядишь, что-то чуток изменится. Хотя бы не будут зарабатывать огромные деньги за счет сдачу в аренду сараев под торговлю.

  • Псевдоним10:38, 15.08.2013#

    Иногда поражаешься не профессионализму и тупости людей власть предержащих. . . Для таких глобальных для территории проектов, необходимо население. . . . Кто туда будет ходить? Джамшуты?

  • Псевдоним12:40, 15.08.2013#

    Видать вы со своей берлоги совсем не вылазите. У имеющихся торговых центров сложно найти место для парковки, и там далеко не на Ладах Калинах паркуются. А размер тележек в очередях видели?

  • Псевдоним11:57, 21.08.2013#

    Ты знаешь какой авто-поток через него будет проходить?

  • Псевдоним10:47, 15.08.2013#

    В данном случае может порадовать только одно, что людям, которые живут на территории будущей застройки в старых, деревянных домишках, которых постоянно топит, дадут приличные квартиры, жильё.

  • Псевдоним11:50, 15.08.2013#

    догонят и еще дадут. . . на одного человека положено 18 квадратов (типовая гостинка), а участок земли который в собственности отберут без компенсации

  • Псевдоним12:38, 15.08.2013#

    а откуда он у них в СОБСТВЕННОСТИ оказался? сомневаюсь, что честным способом

  • Псевдоним10:49, 15.08.2013#

    ля ля тополя денег нет все нищие давайте порыдаем . . . . а в выходные везде битком хер пробьешься , и парковки забиты машинами овер лимон и дороже. . . . . .

  • Псевдоним10:51, 15.08.2013#

    А мож хватит уже торговли, а? Разберитесь сначала с существующими торговыми центрами, а то торчат как пупыри, не подьехать ни припарковаться, на проекте одно, по факту очередная [***], создают горожанам прлблемы своим существованием, а на месте этом сделайте парк снесите нах все бараки, расселите людей, речку окультурьте сделайте подъездв с первой речки, с путепровода, с камской, красивые дорожки, много деревьев, вот это будет для людей.

  • Ицелоп10:13, 16.08.2013#

    Не-не. Надо больше и больше хороших. Тогда те которые раньше, говноцентры настроили, передохнут. Останется пара, больших и нормальных, а те пустовать останутся.

  • Креведко10:51, 15.08.2013#

    С учетом расходов на строительство всех подъездов, проходов и прочих эскалаторов будет ли стоимость помещений в этом здании выгодной для собственников и арендаторов? Ведь все эти расходы вместе с расходами на строительство самого здания будут закладываться в стоимость товаров и услуг, продаваемых там.

  • Ицелоп10:15, 16.08.2013#

    Больше чем стоимость на рынке ну заложат. Ибо тогда спроса не будет. А будет спрос заложат и больше. Будете покупать дорогие товары, будут расти цены. Не будете, перестанут.

  • Псевдоним10:56, 15.08.2013#

    Поддерживаю. делать что-то с пустырем надо. если найдутся частные инвесторы - почему нет. и хватит ныть про торговые центры - чем больше будет подобных центров тем меньше будет стихийных и прочих убогих рынков. главное продумать всё и сделать красиво!

  • Псевдоним11:11, 15.08.2013#

    У нас в городе до сих пор через одно место сделаны развязки с дорог саммита (при его миллиарном финансировании и контролем высшей власти). Кто захочет инвестировать деньги в проект, который ВОЗМОЖНО будет завершен лет через 10. Взять например, новые гостиничные комплексы, которые должны были быть завершены год назад. Или развязка на окатовой.

  • Псевдоним11:30, 15.08.2013#

    вообще, согласно Генеральному плану г. Владивостока(утвержденный план самим господином Мельниковым), эта территория предназначена для спортивного комплекса. а тут бац и уже торговый центр хотят замутить. И к сведению на этой территории расположены скважины с водой, который законсервированы на случай войны и их трогать нельзя. а согласно представленной картинке участок со скважинами хотят похоронить. + если мне не обманывает память, то на этой территории расположен колодец относящийся к памятникам истории и культурного наследия.

  • Псевдоним09:28, 16.08.2013#

    В здании напротив Дальпресса по генплану была детская городская стоматология, затем межицинско-оздоровительный комплекс, а по факту. . . . Нет, там конечно целый этаж отдан под Тафи и стоматологию. . . .

  • Псевдоним09:59, 16.08.2013#

    недано Горчаков-Закс собрание - так и писал, что чтобы ни начинали строить и думать - получается торговый или бизнесцентр.

  • ПСАНТАсевдоним11:36, 15.08.2013#

    Лучше бы здание для библиотеки Горького построили! С 60-х годов обещают. В Иркутске, Омске отгрохали дворцы для своих областных библиотек. И они стали культурными центрами этих городов. А у нас библиотека все, что угодно - сарай - столовка совдеповских времен, но только не культурный центр, куда хочется возвращаться снова и снова. Зато в городе полно торговых центров с астрономическими ценами на аренду, а в результате такими же ценами на товар. Давайте стройте еще один!!!!!

  • Псевдоним11:45, 15.08.2013#

    поддерживаю, нужна монументальная библиотека. и кстати бесплатная, ну или с адекватными ценами, а то в горьковской за ксерокс листа А4 такую цену ломят, а фототать на фотик нельзя и уносить книгу нельзя. Монополия пля. PS было дело писал научную работу, ксерокопии книг в круглую цену встал

  • Псевдоним10:14, 16.08.2013#

    Вы издеваетесь, или как? Зачем Вам библиотека, если любую книгу можно в интернете за несколько минут найти? Кто туда ходить будет?

  • Псевдоним11:54, 15.08.2013#

    хорошо на этом месте поликлинику построили, а то существующие поликлиники уже не справляются. . .

  • Псевдоним12:46, 15.08.2013#

    Найдите инвесторов и стройте, кто мешает?

  • Псевдоним14:54, 15.08.2013#

    Зачем мне то строить, Это вам жить в помойке. Мы отваливаем жевать хоть с чужого, но богатого стола. . .

  • Псевдоним09:56, 16.08.2013#

    Давай, будешь по помойке лазить- мусор не раскидывай!

  • Псевдоним09:17, 16.08.2013#

    администрация Владивостока мешает

  • Псевдоним09:30, 16.08.2013#

    Во всем мире основным инвестором в социально значимые объекты является государство. Ну не нужны мы ему здесь. Да и вообще не нужны.

  • Ракетчик09:12, 16.08.2013#

    Хорошо бы построить там ракетодром, чтобы на Марс летать или на Венеру! Горожане с глубоким удовлетворением полетели бы в отпуска со с своими домочадцами!!!

  • Ицелоп10:21, 16.08.2013#

    Да конечно построят, только не ракетодром, а межгалактический космодром. И туда будут слетаться со всех галактик корабли, на симпозиум во Владивосток.

  • Псевдоним09:58, 16.08.2013#

    там надо спортивный центр делать с трибунами. А не то что Фетисов центр так далеко. В городе нужен и каток и беговые дорожки для легкой атлетики и бассейн.

  • Ицелоп10:24, 16.08.2013#

    Там для начала, лет на 20-ть, надо площадь с висилицами, гельотинами и дыбой, чтобы проезжающие горожане любовались на бывших чиновников. Потом только можно спорткомплексы бесплатные построить.

  • victor 123410:26, 16.08.2013#

    В этом месте ничего кроме городского парка строить не надо и даже без аттракционов. Просто для отдыха на подобие Горьковского в Москве. Огромный торговый центр если кому то надо можно построить на выезде из города, при нынешней трассе проблем нет проехать, но его можно построить с минимальными затратами с большими парковочными местами без проблем. Цены будут гораздо ниже, так как затраты минимальны и аренда тоже. Видел такой центр, бродил несколько дней и весь не прошел. В форме трех расходящихся лучей, в центре фонтан, вокруг всех лучей парковки входы и выходы. Внутри магазины, бары, рестораны, кинотеатры, банки, вообщем все что надо, продается все что может продаваться, крупнее нигде не видел. Все одноэтажное.

  • Ицелоп10:32, 16.08.2013#

    Идея про зеленый городской парк классная. Полностью поддерживаю. Еще бы в центре пару-тройку кварталов под бульдозер пустить и деревьями засадить. Было бы хорошо.

  • Псевдоним13:00, 16.08.2013#

    Лучше, действительно, организовать зеленую зону. Раз уж им так "больно". Можно ещё перевести туда все шиномонтажки со Снеговой. А потом расширить дорогу от Тещиного языка до Молодежки

  • Псевдоним00:17, 17.08.2013#

    Постройте уже МЕГУ и все ныть перестанут. А вообще подобные вещи строят за городом, а то ценник за аренду не один идиот не осилит, и будет стоять все пустое. Достройте вначале то что есть (Полетаева и Просто), а так это будет еще один долгострой - памятник местному головотяпству.

  • Владимир18:40, 17.08.2013#

    Сколько уже было этих проектов? Но, не решив вопрос с переносом нефтехранилища невозможны все другие проекты. Это единый земельный участок, единый объект для застройки. Но, так глобально мыслить во Владивостоке никто не может. А ведь еще в советские времена были проекты комплексной застройки этого участка!

  • Псевдоним18:43, 17.08.2013#

    Нам нужен аквапарк

  • Псевдоним19:01, 17.08.2013#

    предлагаю построить там бордель!

  • Псевдоним19:04, 17.08.2013#

    Снесите все, постройте везде торговые центры и перепродавате китайское дерьмо джамшутам.

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