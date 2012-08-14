Теневой алкоголь захватил половину рынка в Приморье

Рынок алкоголя Приморского края на 50% является «теневым». И «подпольно-нелегально-суррогатный» сектор будет расти и дальше, поскольку на дешевое спиртное есть спрос. Такой неутешительный прогноз дал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим ДРОБИЗ, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на «Коммерсант».

Создание региональной саморегулируемой организации (СРО) производителей и оптовиков могло бы «переломить» ситуацию в сторону легализации рынка, считает эксперт. Дробиз отметил, что подобные СРО уже созданы во многих регионах страны и во взаимодействии с региональными властями уже значительно снизили долю контрафакта и суррогата на рынке.

PrimaMedia напомнает: в июне этого года эксперты агентства прогнозировали, что агрессивное повышение государством акцизов на крепкий алкоголь – до 300 рублей за литр спирта с 1 июля - может дать еще больше «форы» производителям и продавцам контрафакта. Результатом этого назывались угроза жизни и здоровью граждан, удар по экономические позициям добросовестных производителей, оскудение федерального и регионального бюджетов.

Тогда же объем «теневого сектора» алкогольного рынка Приморья оценивался экспертами в 30-40%, при том что существующие административные санкции против безлицензионной торговли и торговли контрафактом – просто смехотворны.

Сейчас эксперты констатируют: июньские прогнозы оправдались. Повышение акциза на спирт «переместило» значительную часть потребителей в «теневой сектор», а явное отсутствие слаженности в действиях различных ведомств сводит на нет все попытки борьбы с незаконным оборотом алкоголя, отметила недавно председатель Общественного совета предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА.

Кроме того, мелким торговым точкам, которые, несмотря на запреты, продолжают торговать в крае крепким алкоголем после 22 часов, совершенно нет резона «связываться» с легальной продукцией. Семь бед – один ответ, считают продавцы, благо что прибыли от «горячей» ночной торговли безакцизным спиртным могут «компенсировать» существующие административные санкции, сообщили представители местного ретэйла.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморского края, за первую половину 2012 года приостановлено лишь 16 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Для наведения порядка на рынке этого слишком мало, признают в департаменте, ссылаясь на недостаток полномочий и несовершенство законодательства.

Эксперты из бизнес-сообщества края в целом признают обоснованность доводов департамента, отмечая в том числе и такую «особенность национального контроля», как уведомительный порядок проведения проверок лицензиатов, при котором недобросовестные торговцы успевают припрятать нелегальный алкоголь перед проверкой.

Как сообщала руководитель департамента лицензирования ПК Елена КОВАЛЬ, основная масса продукции, находящейся в незаконном обороте, на территории края реализуется хозяйственными субъектами, вообще не имеющими лицензии на торговлю алкоголем. Полномочия по контролю за деятельностью таких «субъектов» у департамента отсутствуют, уточнила Елена Коваль.

«Золотой Рог».