Новострой во Владивостоке на Чуркине растет в цене

По мнениям аналитиков в целом, цены на жилье в РФ сегодня находятся на очередном цикличном пятилетнем пике, после которого можно ожидать их традиционного отрезвления на какое-то время и выстраивания под возможности покупателей.

Судя по результатам нашего мониторинга, владивостокский рынок новостроя с этим не согласен. Цены на нем в основном либо остаются на том же уровне, что были 4-5 месяцев назад, либо немного выросли – на 5-10 тысяч рублей. Особенно заметен рост цен на новострой в районе Чуркина.

Но на часть новостроя есть и снижение цен. Примерно такие же суммы по нескольким домам в разных районах города и по разным компаниям.

Особенно заметное летнее снижение цен предложила на рынке нового жилья Владивостока хабаровская компания ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой». Квадратный метр жилья в трех 10-этажных домах «теплой» 83-й серии на ул. Можайской, предлагавшийся ранее по ценам от 70 тысяч рублей, сейчас продается по 60-65 тысяч. Впрочем, можно предположить, что компания изначально таким образом прощупывала покупательскую способность местного рынка, чтобы определить уровень реальных цен, по которым затем можно будет вести продажи наверняка.

Пока неясной остается цена в сдаточном комплексе малоэтажного жилья на берегу бухты Патрокл, но предполагается, что продажи здесь могут быть предложены по рекордной для города цене. Возможно, определенность с ней наступит к саммиту АТЭС или во время саммита, поскольку его участники и гости, которые, безусловно, увидят построенные дома, ожидающие новоселов, могут рассматриваться как потенциальные покупатели по предельно высоким ценам.

Предельными на владивостокский многоэтажный новострой сегодня можно считать цены в 85-90 тысяч рублей за 1 кв. метр. Минимальными, которые предлагают несколько ЖСК, остаются примерно в два раза ниже – 38-45 тысяч рублей за квадрат. И основное предложение продолжает по-прежнему держаться в диапазоне цен 50-60 тысяч рублей за 1 кв. метр жилья.

Серьезную работу на рынке новостроя завершила компания «Мой дом». Введен в эксплуатацию последний ее дом в приятном для жизни квартале «Кирова, 25». Произошло это незаметно, потому что квартиры в этом комплексе у застройщика уже давно были раскуплены, и часть из них раз-два сменила собственников через вторичные продажи.

Стоит отметить, что заранее до ввода зданий в эксплуатации успешно разошлись квартиры и в домах, которые строит ООО «ДАЛТА-Восток-1» - это двухподъездный дом на ул. Леонова, 66 и «свечка» на пр-те Острякова, 6.

Психологическим рубежом в новой многоэтажке для владивостокского покупателя, пожалуй, еще долго будет оставаться уровень в 100 тысяч рублей за квадрат. И штурмовать его застройщикам вряд ли будет легко, поскольку острого дефицита в новом жилье сегодня в городе нет. Как одно из доказательств этого можно принимать факт, что во Владивостоке почти исчезла муниципальная очередь нуждающихся в жилье.

Вероятно, эта тенденция в ближайшее время должна проявить себя и по покупателям жилья, для которых, если они по минимуму квадратами обеспечены, это – не главный вопрос.

Хотя несколько владивостокских застройщиков после кризиса 2008 г. до сих пор не смогли оправиться и достроить свои дома, этой потери рынок практически не ощутил, поскольку в городе довольно активно шло и продолжает идти строительство жилья по целевым государственным программам. Многие квартиры, построенные за бюджетные средства, после оформления в собственность довольно быстро попадают на рынок жилья и меняют своих собственников.

Предполагается, что в ближайшие полтора года значительного снижения строительства нового жилья за бюджетные средства ожидать не стоит, и его предложение на рынке может резко увеличиться. Как отмечают риэлторы одной из известных в городе компаний, около 75-80% продавцов квартир во Владивостоке – это люди, которые продают жилье здесь с целью его покупки на западе страны или за рубежом. Эта тенденция характерна и для новостроя. А среди наиболее активных покупателей – жители ближнего зарубежья, постепенно мигрирующие во Владивосток. Но жилье в новострое их интересует в меньшей степени, чем на вторичном рынке.

Серьезную угрозу ценам на жилье в новой многоэтажке начинает представлять малоэтажный новострой. Есть мнение, что квадрат такового профессионалами-строителями может массово возводиться под Владивостоком по разным технологиям в пределах 17-24 тысяч рублей без учета цены земли. А частники, строящие дома для себя своими семейными силами, утверждают, что в этом сезоне без услуг строителей для строительства своего дома или привлечения их с черного рынка, который в последние годы начал хорошо разбавляться участием дешевой иностранной рабочей силы, можно укладываться и в 12-15 тысяч.

С другой стороны, в пределах владивостокской агломерации сейчас активно проявляют себя факторы, сдерживающие строительство малоэтажного новостроя. И в этом можно увидеть определенное благо для компаний, занимающихся высотным домостроением – при желании они могут завершать свою деятельность «мягкой посадкой». Компании же, выходящие сегодня на рынок малоэтажного домостроения и заинтересованные хорошо зарабатывать на нем, стимулируют рост цен, позволяющий снивелировать разницу цен между малоэтажным и высотным предложением новостроя.

По-прежнему в городе остается неясной ближайшая судьба ряда недостроенных жилых домов, остающихся в разряде замороженых и причисленных к объектам, обидевшим дольщиков. Их ввод может стать серьезным ударом по ценам владивостокского новостроя. Однако «надежность заморозки» позволяет не опасаться подвоха с этой стороны для снижения цен рынка. С начала года из такого рода объектов, при всей серьезности предпринимаемых со стороны краевой администрации усилий по вводу в эксплуатацию, удалось сдать только первую «ласточку», вернее первый дом комплекса «Ласточкино гнездо» на ул. Кипарисовой. Еще два-три дома из списка «обманутых дольщиков» как-нибудь, возможно, удастся сдать до конца года. Но они погоды не делают.

В целом, в ближайшие полгода серьезных изменений на рынке нового жилья города можно не ожидать. Предполагается, что общий ввод новостроя в этом году в Приморье может составить около полумиллиона квадратных метров. Большинство – во Владивостоке.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».