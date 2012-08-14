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Правительство поскромничало с ценой «квадрата» в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 4 августа, ZRPRESS. Приказом Министерства регионального развития России «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на второе полугодие 2012 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на третий квартал 2012 года» утверждены следующие нормативы:
— по Российской Федерации на второе полугодие 2012 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) утвержден в размере 32 200 (Тридцати двух тысяч двухсот) рублей.
— для Приморского края рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на третий квартал 2012 года равна 41 650 (Сорок одной тысяче шестисот пятидесяти) рублям.
Указанная величина подлежит применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений.
Между тем, по данным аналитиков сегодня средняя стоимость квадратного метра жилья во Владивостока составляет 80 971 рублей. То есть «официальный» и реальный ценники отличаются примерно в два раза.
«Золотой Рог».
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