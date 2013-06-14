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Мини-туры по Сеулу можно будет совершить бесплатно
Как сообщал ZRPRESS.RU, с 1 мая 2013 г. в Республике Корея увеличен срок безвизового режима для транзитных пассажиров с 24 до 72 часов.
У пассажиров, использующих Международные аэропорты Инчон и Гимхэ (г. Пусан), есть возможность перед перелетом в третью страну совершить небольшое путешествие по Корее. Для аэропорта Инчон – это окрестности Инчона, Сеул и провинция Кёнгидо, для аэропорта Гимхэ – Пусан, провинции Кёнсанпукдо и Кёнсаннамдо.
К тому же с 1 июля 2013 г. в здании Международного аэропорта Инчон будет расположена стойка туркомпании (название уточняется, часы работы с 9:00 до 16:00), которая предложит транзитным туристам бесплатные мини-туры по дворцам Сеула и окрестностям Инчона. Туры можно бронировать заранее или заказать на месте в порядке живой очереди. Автобус будет отправляться каждый час с сопровождением англоговорящего гида. Количество мест ограничено.
Министерством спорта, культуры и туризма Республики Корея были назначены 7 туркомпаний, которые занимаются приемом российских туристов, для продвижения транзитных туров. Это Classic Tour Korea, Hanse, Jane Tour, Plaza 21, Sejoo Travel, Top Flight, US Travel (при заказе тура группа должна быть более 5 человек).
В ближайшее время несколько представителей данных туркомпаний при поддержке Представительства Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке планируют провести бизнес-встречи в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке с местными туроператорами для создания и продвижения транзитных турпакетов.
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