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Рост цен на вторичном рынке жилья Владивостока практически прекратился
Вторичный рынок жилья во Владивостоке на какое-то время стабилизировался
Специалисты констатируют: рост цен на вторичном рынке жилья краевого центра практически остановился. Но это не мешает проявляться заметной переоценке значимости ценовых районов города, выстраивания их нового рейтинга с изменением «дорожной географии», вводом новых инфраструктурных объектов и жилья и в связи с перераспределением уровня комфортности проживания внутри города.
По данным аналитика из ООО «Далта-Восток-1» Алексея ФОМЕНКО, с декабря прошлого года до июня этого средняя цена предложения квадратного метра жилья на вторичном рынке города выросла с 81 808 рублей до 85 299 рублей. Или на 4,28%. Причем скачок примерно в 4% пришелся исключительно на март. Небольшое повышение было в январе, понижение - в апреле, и нулевой рост показали февраль и март.
Судя по данным мониторинга, наибольший разброс цен по типам квартир в мае приходился на двушки, за квадрат которых продавцы просили от 24 290 до 164 000 рублей. По остальным типам квартир минимальная цена среднего 1 кв. метра составляла от 34 677 (трехкомнатные квартиры) до 58 333 (гостинки), и максимальная цена от 130 435 (пятикомнатные и более) до 157 143 (гостинки) рублей.
По типам квартир дешевле всего выставлялись 4-комнатные - цена среднего квадрата составляла 78 199 рублей, и дороже других были гостинки - 95 879. Средний квадрат в трехкомнатной квартире предлагался по 78 966 рублей, в 5-комнатных и более - за 83 214, в двухкомнатных - 83 327, подселение - 87 476 и в 1-комнатных квартирах - 90 355 рублей.
Индекс цен квадрата по большинству типов квартир в мае изменился всего на 0,2-0,6%, за исключением снижения по типу «5-комнатные квартиры и более» на 2,6% и наоборот - повышения на 2,6% на подселение. Однако с начала года подселение подешевело на 1,5%, а средний квадрат 1-комнатной квартиры - на 0,1%. Значительный рост показали 5-комнатные и более (16%) и 4-комнатные (11,2%). Скорее всего, этим ростом они нагоняли прошлогоднее отставание от меньших по площади квартир.
Рост цен на квадрат 5-комнатных и более квартир объясним и тем, что в структуре предложения вторичного рынка жилья их доля с мая прошлого года по май этого резко сократилась - с 3,5% до 1%. То есть в 3,5 раза. Немного упала доля двушек - с 33,7% до 31,3% и 4-комнатных квартир - с 5,6% до 5,2%. Практически прежним остается сегмент трешек - около 24,4%. С 3% до 3,2% увеличилась доля подселения, с 11,8% до 13% - гостинок и с 18,1 до 21,9% - 1-комнатных квартир.
Из ценовых районов города в мае лидерство по средней цене квадрата на вторичном рынке жилья сохраняла 1-я Речка - 99 274 рубля, на втором месте был район Некрасовской - 98 680 и на третьем месте Центр - 95 091. Последнему незначительно уступал район 100-летия. В тройку аутсайдеров входили: Тихая - 72 929 рублей, 64-71 мк - 73 453 и ул. Снеговая - 74 735. С начала года квадрат на 2,5% стал дешевле в районе ул. Трудовой, на 0,5% - на Тихой. Неожиданно резко подорожал промежуточный между ними район ул. Борисенко - на 14,5%. Значительно подорожал квадрат в Центре и на 100-летии - 8,7% и 8,6%.
Эти данные говорят о том, что процесс «рейтингования» ценовых районов не завершился прошлым годом. На него продолжает воздействовать «саммитовский» эффект.
Алексей Фоменко считает, что вторичный рынок жилья города сейчас в целом не показывает высокой активности.
Эту точку зрения разделяет и Сергей КОСИКОВ из компании «Городской риэлторский центр». По его мнению, рынок вял, хотя и жив: Росреестр по-прежнему посещает довольно много граждан, регистрирующих сделки, растет ипотечное кредитование, да и цены продолжают держаться. Но в целом, как и для всего российского Зауралья, он переживает не лучшие времена. Притом что иная картина сегодня в западных регионах страны, где его активность более высока и цены продолжают расти.
Среди причин вялости рынка во Владивостоке аналитик выделяет уход из города денег саммита, не произведенные по его объектам последние платежи с приморскими подрядчиками, заметная конкуренция качественного нового жилья, которое своими ценами переориентирует покупателей на первичный рынок. Попадая на вторичный рынок, новое жилье продолжает сбивать цены. Так, район Снеговая Падь пополнил общегородское предложение вторичного рынка на 150 квартир, притом что одновременно сегодня на продаже находится до 5 тыс. квартир. Еще год назад предложение было на уровне 4 тыс. объектов. Рост предложения не сопровождается адекватным ростом числа покупателей. Соответственно, выросла экспозиция сроков продажи квартир. Идет постепенное насыщение рынка качественными объектами, хотя доля непривлекательного неликвида остается по-прежнему довольно высокой. Опять же для многих потенциальных покупателей сейчас открывается перспектива строительства своего дома на бесплатном участке земли, а это уменьшает число желающих жилье в многоэтажных домах.
В какой-то степени рынок расслаблен и из-за постсаммитовского затишья. Складывается впечатление, что дальнейшие пути развития города остаются непонятны для инвесторов, и поэтому они не спешат вкладываться в него. Соответственно, в темной ситуации по будущей занятости теряется в своих поступках потребитель, размышляющий: стоит ли ему покупать квартиру во Владивостоке или переориентироваться на более перспективные города и регионы. Не только по занятости, но и по комфортности проживания. Правда, Владивосток по-прежнему остается привлекательным для малоквалифицированной и малограмотной рабочей силы, но не для наплыва интеллектуалов для развития нашей инновационной экономики.
Кратковременный прогноз до конца этого года не сулит вторичному рынку жилья Владивостока резких изменений. Начало июня, по данным NDVL.ru, снизило среднюю цену предложения квадрата вторички примерно на 300 рублей. В долгосрочной перспективе стоит учитывать, что дома, построенные в годы массового строительства, подходят к сроку своей «замены» и квартиры в них уже обречены на потерю покупательского интереса даже в престижных районах города.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Изменение показателя средней цены предложения за 1 кв. м в г. Владивостоке и Темпы изменения показателя средней цены предложения (помесячно), г. Владивосток
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Комментарии
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Псевдоним04:55, 26.06.2013#
Перелом на рынке недвижимости наступил везде по России. Сейчас находимся на плавной части кривой. Скоро пойдет падение цен. Кое-кто запасался квартирами чтобы сохранить деньги впрок на фоне укрепляющегося рубля. Да, они выиграли и сейчас чувствуют, что на сбрасывать квартиры чтобы иметь деньги для инвстирования в другое, что вскоре появится на горизонте (доллар, офисная недвижимость, золото, хрусталь -- ха-ха-ха).
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