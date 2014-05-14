Авиасообщение по маршруту Владивосток - Яньцзи (Китай) откроется уже 13 июня

Рейсы планирует выполнять китайская авиакомпания China Southern на Airbus A321.

Новый регулярный рейс свяжет Приморский край и Яньцзи, Яньбянь-Корейский автономный округ. Рейсы будет выполнять China Southern (Китайские Южные авиалинии), крупнейшая китайская авиакомпания по числу перевезенных пассажиров.

Отметим, что приморцы с нетерпением ожидают начала выполнения регулярных рейсов Пекин - Владивосток, которые с 3 июня планирует выполнять другая китайская авиакомпания Air China. Как заявлено, полеты будут осуществляться четыре раза в неделю на самолете Boeing-737.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.