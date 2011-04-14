Владивосток переходит на семизначную нумерацию

В ночь со 2 на 3 июля телефонная сеть Владивостока перейдет на семизначную нумерацию.

Ко всем шестизначным номерам спереди добавится цифра «2», которая уйдет из междугородного кода г. Владивостока. Сам код города станет трехзначным – 423. Короткие номера мобильных телефонов всех операторов связи также станут семизначными, получив дополнительную цифру «2», сообщает пресс-служба ОАО «Ростелеком» Приморский филиал.