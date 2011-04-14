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Владивосток переходит на семизначную нумерацию
14 Апреля 2011, 23:57 | Владивосток
В ночь со 2 на 3 июля телефонная сеть Владивостока перейдет на семизначную нумерацию.
Ко всем шестизначным номерам спереди добавится цифра «2», которая уйдет из междугородного кода г. Владивостока. Сам код города станет трехзначным – 423. Короткие номера мобильных телефонов всех операторов связи также станут семизначными, получив дополнительную цифру «2», сообщает пресс-служба ОАО «Ростелеком» Приморский филиал.
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