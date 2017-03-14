Во Владивостоке построят необычный дом

Гостинично-жилой и административный комплекс «Дом в море» в форме современного лайнера намерена построить в Приморье компания «Шин Криэйшн Холдингс» (Sheen Creation Holdings), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом стало известно в ходе переговоров заместителя Председателя Правительства РФ – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с генеральным директором, членом совета директоров компании Лян Вэйцяном сегодня, 13 марта. В переговорах принял участие губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает primorsky.ru.

День китайского инвестора проходит сегодня в Хабаровске. Обсудить возможности реализации своих инвестиционных проектов в регионах Дальнего Востока – Приморском и Хабаровском краях, Амурской области – собрались представители нескольких крупных компаний КНР.

Так, Шин Криэйшн Холдингс» (Sheen Creation Holdings) намерена построить во Владивостоке новый современный центр для проживания, отдыха и ведения бизнеса. Руководство компании уверено в успешном инвестировании в Приморье.

«С тех пор как компания получила статус резидента Свободного порта Владивосток, Правительство РФ уделяет нам особое внимание, что усиливает нашу уверенность в инвестициях на Дальний Восток, вдохновляет нас. Наше предприятие занимается оптовой торговлей и малоэтажным строительством. Торговый оборот за прошлый год составил 200 миллионов гонконгских долларов», – отметил генеральный директор, член совета директоров компании «Шин Криэйшн Холдингс», инвестор ООО «Кью И» Лян Вэйцян.

По мнению китайских бизнесменов, Владивосток – самый известный российский город-порт и нуждается в еще большем развитии. С этим согласился и полпред Президента России.

«Надо развивать Владивосток. Нам надо все территории развивать на Дальнем Востоке, но Владивосток имеет стратегическое значение», – акцентировал вице-премьер.

Проект «Дом в Море», предложенный инвесторами, – это ультрасовременный комфортабельный комплекс, расположившийся на прибрежной полосе Владивостока. По задумке бизнесменов, он должен подойти как для отдыха с семьей или друзьями, так и для организации деловых встреч на высшем уровне, переговоров, брифингов, размещения первых лиц компаний и стран.

Предполагается, что в комплексе разместятся: пятизвездочный отель, торговый центр, спортивно-оздоровительный комплекс, детский сад, кинотеатры, концертные площадки, бары, рестораны, бассейны, зимний сад, автопарковка и многое другое.

Уникальная концепция комплекса состоит в том, что его сборка будет произведена за рубежом, затем в готовом виде доставлена во Владивосток. Затем сооружение устанавливается на опоры, предварительно вмонтированные в морское дно. Подводятся электрические и водные коммуникации, строится дорога – въезд для автомобилей и эскалатор для пешеходов. Разработка конструкторской документации осуществляется в тесном сотрудничестве с Дальневосточным научно-исследовательским институтом морского флота (ДНИИМФ).

Реализовать проект планируется к 2021 году. Однако, инвесторы обратили внимание на сложности на пути дальнейшего развития проекта. Дело в том, что часть объектов планируется разместить на воде, для этого компании необходимо оформить акваторию в собственность, а это представляет собой большую проблему.

По мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, реализация данного проекта сыграет важную роль в развитии комфортной городской среды и повысит туристическую привлекательность Владивостока.

«Проект достаточно интересный. Сложность в его реализации одна – предоставление акватории. Тем не менее, все решения в самое ближайшее время будут приняты. Дано поручение Федеральному агентству водных ресурсов, которое должно эту акваторию предоставить. Есть аукционный порядок, но в ходе совещания мы выяснили, что он слишком затянут, – Юрий Петрович дал команду максимально ускорить этот процесс», – уточнил Губернатор Приморского края.

Поручение разобраться с вопросами инвесторов Владимир Миклушевский также дал профильным ведомствам краевого уровня. По словам Губернатора, Приморье и Владивосток также заинтересованы в успешной реализации заявленного проекта. Сегодня в городе, который ежегодно принимает мероприятия самого высокого уровня, а также становится точкой притяжения туристов со всего мира, особое значение приобретает строительство современных гостиничных комплексов.

«Безусловно, мы заинтересованы в данном проекте. Гостиниц в крае не хватает. Тем более, что это будет пятизвездочный отель», – отметил руководитель Приморья.

Губернатор Приморья подчеркнул, что проект строительства гостиничного комплекса с апартаментами также представляется весьма актуальным в рамках нового в России федерального тренда по созданию комфортной городской среды.

Справочно. Федеральная программа по формированию комфортной городской среды – один из 11 приоритетных национальных проектов, определенных Советом по стратегическому развитию при Президенте России. Старт программе дал лично Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию. На ее реализацию из федерального бюджета регионам выделено 20 миллиардов рублей. Для Приморья предусмотрено более 390 миллионов рублей, еще 80 миллионов заложено в краевом бюджете на этот год.

Отметим, сегодня в Хабаровске проходит День китайского инвестора. В переговорах с российской стороной – Полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, а также главами ряда дальневосточных субъектов, в том числе Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским – принимают участие представители компаний: «Сириус Холдинг Групп» (Sirius Holding Group), «Шин Криэйшн Холдингс» (Sheen Creation Holdings), «Вэнь Лянь Аквакультура» (Wen Lian Aquaculture), «Чайна Пэйпер Корпорэйшн» (China Paper Corporation), «Гуанда» (Guanda), «Китайская компания коммуникаций и строительства» (China Communications Construction Company Limited, CCCC), «Содружество».