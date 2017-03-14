Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке построят необычный дом
Гостинично-жилой и административный комплекс «Дом в море» в форме современного лайнера намерена построить в Приморье компания «Шин Криэйшн Холдингс» (Sheen Creation Holdings), сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом стало известно в ходе переговоров заместителя Председателя Правительства РФ – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с генеральным директором, членом совета директоров компании Лян Вэйцяном сегодня, 13 марта. В переговорах принял участие губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает primorsky.ru.
День китайского инвестора проходит сегодня в Хабаровске. Обсудить возможности реализации своих инвестиционных проектов в регионах Дальнего Востока – Приморском и Хабаровском краях, Амурской области – собрались представители нескольких крупных компаний КНР.
Так, Шин Криэйшн Холдингс» (Sheen Creation Holdings) намерена построить во Владивостоке новый современный центр для проживания, отдыха и ведения бизнеса. Руководство компании уверено в успешном инвестировании в Приморье.
«С тех пор как компания получила статус резидента Свободного порта Владивосток, Правительство РФ уделяет нам особое внимание, что усиливает нашу уверенность в инвестициях на Дальний Восток, вдохновляет нас. Наше предприятие занимается оптовой торговлей и малоэтажным строительством. Торговый оборот за прошлый год составил 200 миллионов гонконгских долларов», – отметил генеральный директор, член совета директоров компании «Шин Криэйшн Холдингс», инвестор ООО «Кью И» Лян Вэйцян.
По мнению китайских бизнесменов, Владивосток – самый известный российский город-порт и нуждается в еще большем развитии. С этим согласился и полпред Президента России.
«Надо развивать Владивосток. Нам надо все территории развивать на Дальнем Востоке, но Владивосток имеет стратегическое значение», – акцентировал вице-премьер.
Проект «Дом в Море», предложенный инвесторами, – это ультрасовременный комфортабельный комплекс, расположившийся на прибрежной полосе Владивостока. По задумке бизнесменов, он должен подойти как для отдыха с семьей или друзьями, так и для организации деловых встреч на высшем уровне, переговоров, брифингов, размещения первых лиц компаний и стран.
Предполагается, что в комплексе разместятся: пятизвездочный отель, торговый центр, спортивно-оздоровительный комплекс, детский сад, кинотеатры, концертные площадки, бары, рестораны, бассейны, зимний сад, автопарковка и многое другое.
Уникальная концепция комплекса состоит в том, что его сборка будет произведена за рубежом, затем в готовом виде доставлена во Владивосток. Затем сооружение устанавливается на опоры, предварительно вмонтированные в морское дно. Подводятся электрические и водные коммуникации, строится дорога – въезд для автомобилей и эскалатор для пешеходов. Разработка конструкторской документации осуществляется в тесном сотрудничестве с Дальневосточным научно-исследовательским институтом морского флота (ДНИИМФ).
Реализовать проект планируется к 2021 году. Однако, инвесторы обратили внимание на сложности на пути дальнейшего развития проекта. Дело в том, что часть объектов планируется разместить на воде, для этого компании необходимо оформить акваторию в собственность, а это представляет собой большую проблему.
По мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, реализация данного проекта сыграет важную роль в развитии комфортной городской среды и повысит туристическую привлекательность Владивостока.
«Проект достаточно интересный. Сложность в его реализации одна – предоставление акватории. Тем не менее, все решения в самое ближайшее время будут приняты. Дано поручение Федеральному агентству водных ресурсов, которое должно эту акваторию предоставить. Есть аукционный порядок, но в ходе совещания мы выяснили, что он слишком затянут, – Юрий Петрович дал команду максимально ускорить этот процесс», – уточнил Губернатор Приморского края.
Поручение разобраться с вопросами инвесторов Владимир Миклушевский также дал профильным ведомствам краевого уровня. По словам Губернатора, Приморье и Владивосток также заинтересованы в успешной реализации заявленного проекта. Сегодня в городе, который ежегодно принимает мероприятия самого высокого уровня, а также становится точкой притяжения туристов со всего мира, особое значение приобретает строительство современных гостиничных комплексов.
«Безусловно, мы заинтересованы в данном проекте. Гостиниц в крае не хватает. Тем более, что это будет пятизвездочный отель», – отметил руководитель Приморья.
Губернатор Приморья подчеркнул, что проект строительства гостиничного комплекса с апартаментами также представляется весьма актуальным в рамках нового в России федерального тренда по созданию комфортной городской среды.
Справочно. Федеральная программа по формированию комфортной городской среды – один из 11 приоритетных национальных проектов, определенных Советом по стратегическому развитию при Президенте России. Старт программе дал лично Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию. На ее реализацию из федерального бюджета регионам выделено 20 миллиардов рублей. Для Приморья предусмотрено более 390 миллионов рублей, еще 80 миллионов заложено в краевом бюджете на этот год.
Отметим, сегодня в Хабаровске проходит День китайского инвестора. В переговорах с российской стороной – Полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, а также главами ряда дальневосточных субъектов, в том числе Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским – принимают участие представители компаний: «Сириус Холдинг Групп» (Sirius Holding Group), «Шин Криэйшн Холдингс» (Sheen Creation Holdings), «Вэнь Лянь Аквакультура» (Wen Lian Aquaculture), «Чайна Пэйпер Корпорэйшн» (China Paper Corporation), «Гуанда» (Guanda), «Китайская компания коммуникаций и строительства» (China Communications Construction Company Limited, CCCC), «Содружество».
Новости тематики
- Во Владивостоке построят необычный дом
- Во Владивостоке попытались продать школу
- Улица Семеновская во Владивостоке получит новое начало
- Цены на земельные участки во Владивостоке упали на треть
- Администрация Владивостока продает помещения
- Аренда жилья во Владивостоке начинает серьезно дорожать
- Владивосток выведут из разряда провинциальных высотной застройкой Эгершельда и Чуркина
- В Приморье готовится к сдаче "проблемный" жилой дом
- Жилищный фонд Владивостока пополнится общагами саммита АТЭС
- Во Владивостоке рынок аренды нежилой недвижимости идет на спад
Новости раздела
- Во Владивостоке построят необычный дом
- Большой ГУМ наконец откроют для посетителей (фото)
- Контролеры выявили в торговых сетях Владивостока взрывной рост цен на некоторые продукты (фото)
- Во Владивостоке попытались продать школу
- Питерцы купят одну из ведущих управляющих компаний Владивостока
- Магазин "Армия России" разочаровал приморцев
- Улица Семеновская во Владивостоке получит новое начало
- "МегаФон" выпустил собственные карты
- Протекающие фасады стали серьезной проблемой для домов Владивостока и их жителей
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- В Приморье создадут огромное производство
- По рублю ударят со всего размаха
- В Приморье появится еще один мост
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- Федералы хотят снять сливки в Приморье
- Путин освободил от должности высокопоставленного генерала из Приморья
- Работодатели будут шарахаться от беременных, как от чумных
- В Приморье два острова попали под охрану государства
Да гостиниц Нам не хватает, особенно таких как всем известные Хаятты. А уж водную акваторию особенно нужно отдать в собственность капиталистов зачем она Приморскому краю, а зачем вообще Приморский край нужен нашему губернатору.