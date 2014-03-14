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Весенняя акция низких цен стартовала во Владивостоке

14 Марта 2014, 17:03 | Владивосток

В некоторых супермаркетах Владивостока жители и гости города смогут приобрести продукцию местных производителей по сниженным ценам. Соответствующая договоренность достигнута краевыми департаментами сельского хозяйства и продовольствия, а также лицензирования и торговли с рядом торговых сетей.

 «На период акции такие торговые сети, как «Парус», «Три Кота», «Реми», «Тихоокеанская торгово-производственная база» и «База «Восход» организуют на местах дегустации и промоакции. Эта продукция будет обозначена отличительными ценниками», - рассказали в департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

По сниженным ценам свою продукцию продают тепличный комплекс ФГУП «Дальневосточное», ООО «Ратимир», ХК «Зеленая листья» и ЗАО «Приморская соя». На презентации, проведенной сегодня в супермаркете «Реми» по адресу Русская, 8, были представлены сорта огурцов «Тристан» и «Грибовчанка», а также несколько видов салата. Все желающие могли продегустировать свежую зелень и овощи, известные приморцам под торговой маркой «Суражевский продукт».

- Акция зеленых ценников, по которым можно узнать местные продукты, проходит с осени прошлого года. Все больше предприятий помечают свою продукцию, чтобы потребитель, зайдя в магазин, мог быстро ее отыскать. Такие ценники можно увидеть во многих магазинах сетей «Реми», «Три кота», «Парус», - пояснил Виктор ПОНАМАРЕВ, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Департамента сельского хозяйства. - Что касается снижения цен, то мы договорились с некоторыми производителями, что они снизят закупочную цену на продукцию, а наши магазины снизят абсолютный показатель по торговой наценке. Сейчас на наиболее популярные виды продукции, например на вареную колбасу, огурцы определенного сорта и так далее, розничная цена снижена на 10-20 рублей. 

Отметим, что в супермаркетах Владивостока "Парус", ТПК "Тихоокеанская", "Реми" весенняя акция по продаже огурцов производителя ФГУП "Дальневосточное" с. Суражевка проводится с 03 марта, в гипермаркетах "Три кота" с 05 марта. В рамках акции цены на огурцы снижены на 10 руб. за 1 кг.

Касательно времени проведения акции начальник отдела Департамента сельского хозяйства заметил:

- Если продукция будет пользоваться спросом, то не вижу смысла для производителей повышать цену обратно, потому что прибыль можно получить не только за счет повышения цены, но и за счет увеличения оборота.

 Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Юлия Хамаганова
Теги: супермаркет  акция  реми 



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