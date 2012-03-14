Петропавловск-Камчатский нуждается в особых архитектурных решениях

Потрясающая природа Камчатки – замечательный стимул и естественный катализатор человеческого творчества, без которого немыслимо капитальное освоение огромной перспективной территории. И одним из наиболее важных аспектов такого творчества можно считать архитектурную деятельность, на десятки и сотни лет вперед формирующую облик городов и сел полуострова. Свою созидательную лепту в архитектурное освоение региона вносит и Дальневосточная проектная архитектурная компания («ДВ-Проект») из Владивостока, прочно связавшая свою творческую судьбу с Камчаткой.

По проектам этой компании на полуострове сегодня строятся целые жилые микрорайоны, торговые и зрелищно-развлекательные комплексы, административно-офисные здания. Новый жилой микрорайон на Северо-Востоке – наиболее яркий пример того, как обновляется краевая столица. Его архитектурный контур – еще один творческий штрих приморских проектировщиков, профессиональная мечта которых – создавать в этом удивительном крае объекты, гармонично вписывающиеся в уникальный природный ландшафт.

Руководитель компании «ДВ-Проект» Наталья ВОРОБЬЕВА – гость «ДК».

– Наталья Александровна, «ДВ-Проект» с 2004 года работает в Петропавловске-Камчатском. Многое здесь происходило на ваших глазах и с участием специалистов вашей компании. Что, по вашему мнению, определяет сегодня положительные изменения во внешнем облике Петропавловска-Камчатского?

– Два фактора – здесь начали осуществляться серьезные программы по строительству нового жилья и по сейсмоусилению построенного в прошлом веке. Начала обновляться инфраструктура города. Это реальное подтверждение того, что федеральный центр твердо нацелен на развитие этой территории. С определенными оговорками, но все-таки начали вкладывать серьезные средства в собственное строительство – офисных зданий, торгово-развлекательных комплексов, жилья – и предприятия, работающие на полуострове. Объединение усилий государства и бизнеса – это самый лучший вариант, способный обеспечить развитие города. Но, подчеркну – с помощью и по воле государства.

Как показывает история, стремительный рост и расцвет городов достигаются в основном в двух случаях. Первый – это по скоординированному государственной властью плану. Хороший тому пример – реализованный проект архитектора Оскара НИМЕЙЕРА по строительству столицы Бразилии – Бразилиа. Ведь если отбросить всю политическую подоплеку, какие-то амбиции, то получился оригинальный и интересный город! Я думаю, что и у нас роль государства в развитии Петропавловска еще очень долго будет определяющей.

Второй случай – это развитие города усилиями сконцентрированного капитала частных инвесторов. В истории есть хорошие примеры консолидации частников для общей цели, та же столица Австрии – красавица Вена! Все, чем сейчас восхищается туристический мир, – это результат волевого решения группы бизнесменов, решивших строиться и действовать по единому плану.

Если говорить о Петропавловске, то бросается в глаза разрозненность архитектурных стилей объектов, которые возводит частный бизнес. Пока что застройка по их планам ведется хаотично и во много интуитивно. Хотелось бы большей координации действий и, что особенно важно, учета общественных интересов города. Это бы самым благоприятным образом отразилось на облике города в целом.

Как-то в разговоре с одним из камчатских бизнесменов довелось услышать такое мнение: «Я не собираюсь за свои деньги украшать город». Но ведь это плохо и неправильно! И, между прочим, многие дальневосточные города имеют архитектурные жемчужины, созданные в XIX веке на средства купцов, предпринимателей, золотопромышленников, которые думали в том числе и о красоте Владивостока, Хабаровска, Благовещенска. Как было бы хорошо, если бы и наши бизнесмены делали ставку не только на прагматичные, но и нестандартные архитектурные решения, уделяя внимание красоте своих городов. А если усилия государства и частного капитала в новом развитии Петропавловска-Камчатского удастся гармонично объединить, то это будет определенной удачей.

Замечу, что, несмотря на разнобой, камчатский бизнес сегодня занял активную строительную позицию. Необходимость продвижения себя, порожденная конкуренцией, стремление заказчиков к яркости и необычности – это положительные явления, но они несколько «обострены» спецификой камчатского характера и слабостью влияния «сдержанных» европейских тенденций на камчатские проекты. В конечном счете это может принять как вид самого что ни на есть разухабистого китча, так и стимулировать создание своеобразной камчатской архитектуры. Нам бы очень хотелось, чтобы именно сейчас, когда строительство в городе набирает обороты, ставка региональных и городских властей была сделана на комплексную застройку, на новые проекты, способные украсить город на многие десятилетия вперед.

– Пока что, прямо скажем, не очень радостное впечатление о городе складывается от вида жилья. Можно ли, по вашему мнению, ускорить возведение на Камчатке новых зданий по оригинальным проектам?

– Ускорения можно добиться только за счет типового строительства. Но при этом проект типовой застройки, во-первых, должен быть интересным, творчески проработанным. А во-вторых, он должен быть гармонично привязан к местности.

А что происходит на самом деле? Заказчик строительства, исходя их коммерческой выгоды, ставит проектировщику задачу максимально плотной застройки. Поэтому практически на всех застраиваемых участках дома встают впритирку друг к другу, окна в окна, а благоустройство территории сводится к минимуму. И это притом, что в городе множество неосвоенных территорий и пустырей!

Я считаю, что создать для горожан комфортную среду проживания, когда в каждом дворе будут хороший скверик, зеленые аллеи, детские и спортивные площадки, места для парковки автомобилей, совсем не сложно – нужны лишь соответствующие заказы.

По нашим проектам в Петропавловске построены и строятся двенадцатиэтажные дома – таково условие застройщика. Но мне представляется, что гораздо уютнее живется в домах от трех до, максимум, пяти этажей, где жители хорошо знают своих соседей и не боятся выпустить ребенка поиграть во дворе.

Вот на такие работы хотелось бы получать заказы!

– Судя по количеству реализованных проектов, вашей компании вряд ли можно пожаловаться на отсутствие заказов. Чем берет заказчиков «ДВ-Проект»?

– Наверное, наша компания для них привлекательна тем, что представляет собой золотую середину, которую и стараются выбирать. С одной стороны, мы имеем уже довольно хороший опыт работы на Камчатке – большинство объектов, которые мы для этого региона проектировали, уже построено, и их можно потрогать руками. С другой – у нас есть качества, свойственные только молодым, – это открытость к общению с заказчиком, способность и желание понять его и воплощать в жизнь новые идеи.

Плюс постоянная серьезная учеба – сегодня на стройку продолжают приходить новые материалы и технологии, а это – свежие решения, новые возможности сделать проект еще лучше и необычнее. Уже сегодня, учитывая объективные возможности заказчиков, наша компания готова предлагать оригинальные проекты завтрашнего дня.

Досье «ДК»

Творческий дебют Натальи Воробьевой состоялся в 1996 году, когда ее дипломный проект был отмечен как лучший среди работ выпускников Института архитектуры ДВГТУ (Владивосток). В дальнейшем открылись хорошие перспективы – последовала интересная работа в качестве архитектора в известном дальневосточном институте ДНИИМФ, потом в должности главного архитектора в совместном российско-итальянском строительном предприятии «Владитал». Как архитектор-реставратор она выполняла проект реставрации здания Приморского краевого государственного музея им. В.К. Арсеньева, за что награждена грамотой губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА. А особым личным достижением считает авторство построенного по ее чертежам офисного здания компании «Роснефть-Находканефтепродукт» в Находке. С 2003 года возглавляет «ДВ-Проект».

Виктор КУДИНОВ, «Дальневосточный капитал».