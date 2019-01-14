"ИрАэро" приостановила рейсы Владивосток - Москва из-за низкого спроса

Авиакомпания "ИрАэро" с 10 января прекратила выполнение полетов из Владивостока в Москву и обратно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

"Мы приостановили выполнение полетов в связи с низкой заполняемостью рейсов. Прекратили, как минимум, до весенне-летнего сезона", - сказал представитель пресс-службы.





Ранее сообщалось, что "ИрАэро" в августе начала выполнять авиарейсы из Владивостока в Москву на Boeing-777-200ER и планировала осуществлять их до 15 сентября. Позже компания решила пролонгировать маршрут на зиму 2018-2019 годы.

В ноябре прошлого года заместитель генерального директора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов и первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко договорились, что "ИрАэро" с 1 декабря 2018 года сделает рейс Владивосток-Москва регулярным. Из аэропорта "Домодедово" во Владивосток компания летала по средам, пятницам и субботам, обратно - по четвергам, субботам и воскресеньям.

Вместе с тем другая авиакомпания - японская ANA - намерена в этом году начать выполнять регулярные рейсы во Владивосток. На данный момент рейсы во Владивосток из Японии (Токио и Саппоро) выполняют только российские авиакомпании. Авиакомпании S7 и «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») летают в Токио, «Уральские авиалинии» - в Саппоро.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.