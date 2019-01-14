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"ИрАэро" приостановила рейсы Владивосток - Москва из-за низкого спроса
Авиакомпания "ИрАэро" с 10 января прекратила выполнение полетов из Владивостока в Москву и обратно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.
"Мы приостановили выполнение полетов в связи с низкой заполняемостью рейсов. Прекратили, как минимум, до весенне-летнего сезона", - сказал представитель пресс-службы.
Ранее сообщалось, что "ИрАэро" в августе начала выполнять авиарейсы из Владивостока в Москву на Boeing-777-200ER и планировала осуществлять их до 15 сентября. Позже компания решила пролонгировать маршрут на зиму 2018-2019 годы.
В ноябре прошлого года заместитель генерального директора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов и первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко договорились, что "ИрАэро" с 1 декабря 2018 года сделает рейс Владивосток-Москва регулярным. Из аэропорта "Домодедово" во Владивосток компания летала по средам, пятницам и субботам, обратно - по четвергам, субботам и воскресеньям.
Вместе с тем другая авиакомпания - японская ANA - намерена в этом году начать выполнять регулярные рейсы во Владивосток. На данный момент рейсы во Владивосток из Японии (Токио и Саппоро) выполняют только российские авиакомпании. Авиакомпании S7 и «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») летают в Токио, «Уральские авиалинии» - в Саппоро.
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Комментарии
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Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ14:52, 14.01.2019#
В конце декабря летел в Санкт-Ленинград, были мысли попробовать ИрАэро, но уже с начала ноября началась непонятная чехарда с рейсами, а с середины декабря их и вовсе укоротили, вновь до Домодедово, а билеты то продавали по середину января! Когда В777 рейсом из Хабаровска в Хайкоу сел во Владивостоке из за поломки, ИрАэро прибывший во Владивосток из Домодедово борт отправило в Хайкоу, а из Владивостока в Домодедово люди летели двумя суперджетами с двумя посадками на дозаправку. Ну и какое может быть доверие к такому перевозчику?Да и билет стоил дороже чем у Аэрофлота.
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да все правильно кому летать? Жуликов и проходимцев в Приорье хоть и много, но не настолько чтобы полными самолетами летать, а простые люди в Москву не летают.