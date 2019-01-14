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Первая японская авиакомпания готовится начать полеты во Владивосток
На данный момент в Страну восходящего солнца летают только российские авиакомпании
Японская авиакомпания ANA намерена в этом году начать выполнять регулярные рейсы во Владивосток. На данный момент рейсы во Владивосток из Японии (Токио и Саппоро) выполняют только российские авиакомпании. Авиакомпании S7 и «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») летают в Токио, «Уральские авиалинии» - в Саппоро.
По данным АО «Международный аэропорт Владивосток», прирост пассажиров на рейсах в Японию в 2018 году составил 15% к 2017 году.
В 2018 году полеты во Владивосток начали выполнять авиакомпании T'way Air, Eastar Jet, Air Busan, Air Philip (все - Южная Корея) и China Express (Китай).
Досье газеты «Золотой Рог»
Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 2,634 млн пассажиров, что на 21% превысило показатель 2017 года.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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