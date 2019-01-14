Первая японская авиакомпания готовится начать полеты во Владивосток

На данный момент в Страну восходящего солнца летают только российские авиакомпании

Японская авиакомпания ANA намерена в этом году начать выполнять регулярные рейсы во Владивосток. На данный момент рейсы во Владивосток из Японии (Токио и Саппоро) выполняют только российские авиакомпании. Авиакомпании S7 и «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») летают в Токио, «Уральские авиалинии» - в Саппоро.

По данным АО «Международный аэропорт Владивосток», прирост пассажиров на рейсах в Японию в 2018 году составил 15% к 2017 году.

В 2018 году полеты во Владивосток начали выполнять авиакомпании T'way Air, Eastar Jet, Air Busan, Air Philip (все - Южная Корея) и China Express (Китай).

Досье газеты «Золотой Рог»

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 2,634 млн пассажиров, что на 21% превысило показатель 2017 года.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.