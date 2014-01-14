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Пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2013 году вырос на 14,1%

14 Января 2014, 14:51 | Владивосток

Это лучший показатель за всю историю крупнейшего аэропорта Дальнего Востока.

ОАО "Международный аэропорт Владивосток" в 2013 году обслужило 1,853 млн пассажиров, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2012 года. В том числе перевозки на внутренних линиях выросли на 13% - до 1,347 тыс. человек, на международных - на 18%, до 506 тыс. человек.

"В 2013 году основными факторами роста ключевого показателя производственной деятельности аэропорта стали увеличение частоты рейсов на существующих направлениях и открытие новых направлений", - сказал генеральный директор ОАО "МАВ" Игорь ЛУКИШИН, слова которого приводит департамент корпоративных коммуникаций компании.

Количество взлетно-посадочных операций составило около 15 тыс., что на 11% больше чем в 2012 году.

Основным акционером ОАО "Международный аэропорт Владивосток" является ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" - 52,2% акций. ООО "Аэро-Груз" (Владивосток) принадлежит 18,4%, ЗАО "Кварц-Инвест" - 16,8% акций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ОАО "МАВ".

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: аэропорт  перевозки 



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