Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"МегаФон" выпустил собственные карты
Мобильные операторы стремятся приучить абонентов пользоваться мобильным телефоном как электронным кошельком
Операторы связи ищут возможность замещения потерянных доходов в случае отказа от взимания платы за услуги связи, о чем уже давно в открытую говорят участники рынка. ПАО «МегаФон» первым из телеком-сектора предложило своим абонентам дебетовую карту, привязанную к счету их мобильного телефона. Основные преимущества карты - возможность переводить деньги без комиссии другим абонентам «МегаФона», привязка до десяти карт к одному счету, а также получение возврата средств на счет (cashback). Главный минус – достаточно серьезная комиссия за снятие наличных и потенциальная возможность блокировать счета по заявлениям фискальных структур.
«МегаФон» совместно с московским банком Round (идет в конце топ-300 по активам) начал выпуск банковских карт, привязанных к мобильным счетам абонентов. Обслуживание карты бесплатно для всех абонентов. Для пользователей линейки пакетных тарифов «Все включено» карта выдается бесплатно, остальные абоненты должны будут заплатить 99 рублей за ее выпуск.
Представители «МегаФона» утверждают, что карту можно оформить в течение 10-15 минут в любом из 2 тыс. салонов оператора по всей России (понадобится только паспорт). Похвальная скорость, если учитывать, что оформление подобных карт в крупнейшем банке страны занимает несколько дней.
Наполнять карту можно пополняя счет телефона в офисах «МегаФона», через платежные терминалы и с электронных кошельков. Рассчитываться по карте можно везде, где принимают карты платежной системы MasterСard, - за товары и услуги в интернет-магазинах, в обычных магазинах, ресторанах, кинотеатрах, на АЗС и т.д.
При этом ежемесячно на остаток на счете начисляются средства из расчета 8% годовых, тогда как в среднем в банках ставка сейчас не превышает 5–6%. Но для того, чтобы получить доход даже при такой повышенной ставке, абоненты должны держать на счете от 50 тыс. рублей и более.
Отметим, что «МегаФон» сегодня обладает одной из самых больших абонентских баз на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири – свыше 5 млн. В целом по России у оператора уже около 76 млн абонентов, что сопоставимо с клиентской базой среднего федерального банка.
«Наши абоненты получают возможность использования средств, которые есть у них на счете телефона, для более широкого круга операций. Практически речь идет о том, чтобы использовать средства на телефоне как собственный кошелек и при этом получать дополнительные преимущества. Мы провели исследование, по итогам которого выяснилось, что предложенный нами продукт заинтересовал 50% абонентов, при этом 54% из них интересует функция оплаты товаров и услуг», - говорит директор Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Андрей ЛЕВЫКИН.
Отслеживать состояние счета, транзакции, совершать переводы абоненты могут через мобильное приложение «МегаФон-Банк», доступное на Android, iOS и Windows Phone. Если телефон поддерживает технологию NFC (бесконтактные платежи), абонент может использовать его для оплаты товаров и услуг.
«Мы живем в интересное время, когда стираются границы между отраслями. Телефон уже давно стал неким атрибутом, который дарит все новые и новые открытия его пользователям. Теперь дошла очередь и до финансовой сферы», - отмечает директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Антонина ПРОНИНА.
Стоит отметить, что условия пользования картами «МегаФона» и его лицевым счетом несколько отличаются от традиционных банковских продуктов. Например, за снятие наличных в банкоматах оператор берет с держателей карт комиссию 2,5%, что в целом соответствует «средней температуре» на рынке. Не включен продукт и в программу страхования вкладов, но это та опция, которая нужна только тем пользователям, кто готов держать на счете крупные суммы.
В «МегаФоне» уверены в сохранности средств абонентов. «Деньги хранятся на счете мобильного оператора. И сохранность денежных средств гарантирует «МегаФон». Если отзовут лицензию у банка, абоненту вообще не нужно волноваться, так как все его деньги не в банке, а на лицевом счете абонента в «МегаФоне». Они будут в целости и сохранности. Абонент сможет продолжить ими пользоваться без ограничений», - отмечает оператор.
Сashback при платежах в торговых точках компаний – партнеров «МегаФона» составляет до 10% от потраченной суммы. В настоящее время у оператора более ста партнеров, в том числе популярная сеть кофеен «Шоколадница» и сеть магазинов «Экспедиция». На Дальнем Востоке таких точек приложения пока немного. «Но мы ведем переговоры с региональными компаниями и обязательно расширим список партнеров», - говорит Андрей Левыкин. Добавим, что cashback доступен только для абонентов, использующих авансовую систему оплаты и не имеющих задолженности перед «МегаФоном».
«МегаФон» обещает обеспечить дополнительную защиту денежных средств на своей новинке. Для этого пользователям карты подключена бесплатная услуга, блокирующая неосознанные подписки.
Планы по выпуску именных карт пока не озвучиваются, а это значит, что на практике обладатель неименной карты может столкнуться с трудностями при проведении платежей за рубежом.
Карточные продукты есть и у конкурентов, но только у «МегаФона» банковские счета абонентов связаны с мобильными счетами. ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) несколько лет назад запустило карту «МТС Деньги» совместно с МТС Банком. Держатели карты могут снимать наличные без комиссии в более чем 90 тыс. банкоматов, включая банкоматы Сбербанка. В настоящее время выдано более 3 млн карт, они могут быть привязаны к мобильному счету для оплаты товаров и услуг, однако через процедуру «Автоплатеж». Летом МТС запустила карту «МТС Smart Деньги». При оплате в течение месяца покупок и услуг на сумму от 10 тыс. рублей или при наличии неснижаемого остатка не менее 50 тыс. рублей на карте ее держатели могут получить в качестве бонуса услуги мобильной связи.
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») реализовал свой продукт с РНКО «Платежный центр» (эмитент карт) и банком «Открытие» (оператор открытия и сопровождения вклада). Держатели карты могут снимать наличные в банкомате без комиссии при операции от 5 тыс. рублей, производится начисление до 9% на остаток счета. При оплате в аптеках, ресторанах и АЗС пользователям карты предоставляется cashback при платежах в размере 5% в виде бонусов, но только для оплаты услуг «ВымпелКома», а это минус.
Менеджеры банков, опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог», единодушно твердят, что подобные проекты вряд ли заменят традиционные банковские продукты. «Продукт ориентирован в первую очередь на тех людей, которые на сегодняшний день не являются активными пользователями банковских продуктов, ибо те, кто уже имеет классические банковские карты, вряд ли откажутся от них в пользу новинки. Мелкие платежи и переводы, в принципе, будут востребованы, но это далеко не эксклюзив. Главное преимущество карт мобильных операторов - их бесплатный выпуск и обслуживание при использовании услуг мобильной связи. Но, по большому счету, это дополнительный инструмент повышения лояльности абонентов», - говорит представитель одного из приморских банков.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- "МегаФон" выпустил собственные карты
- Во Владивостоке начался IT форум BIT-2016 (ФОТО)
- Старт российских продаж Samsung Galaxy S6 и S6 edge начался с казуса во Владивостоке
- МТС готовят запуск LTE-Advanced во Владивостоке
- "Безопасный город", школу будущего и возможности "электронного правительства" увидят приморцы на Дальинфокоме
- Развивать информационную среду на Дальнем Востоке – наша миссия – ректор Сколтеха
- Во Владивостоке и на территории кампуса ДВФУ развернута сеть 4G
- "МегаФон" до конца первой половины 2014 года хочет ликвидировать все мертвые зоны в сотовой сети Владивостока
- С 1 декабря отменить "мобильное рабство" нереально
- "Билайн" и НТК объединятся уже в первом квартале 2013 г.
Новости раздела
- Питерцы купят одну из ведущих управляющих компаний Владивостока
- "Армия России" разочаровала приморцев
- Улица Семеновская во Владивостоке получит новое начало
- "МегаФон" выпустил собственные карты
- Протекающие фасады стали серьезной проблемой для домов Владивостока и их жителей
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
- Из Владивостока можно прямиком улететь на Пхукет
- Круизные лайнеры в три раза чаще будут заходить в Приморье
- Цены на земельные участки во Владивостоке упали на треть
- Китай хочет производить российское мороженое по российским технологиям
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии
- Московский суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева без миллиона
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
- В центре Владивостока уничтожен парк
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- В России вновь собираются изменить ПДД
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- С 1 января серьезно меняются правила таможенной деятельности в РФ
- В школах Владивостока практикуют "парты позора"