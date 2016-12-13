"МегаФон" разложил карты

Мобильные операторы стремятся приучить абонентов пользоваться мобильным телефоном как электронным кошельком

Операторы связи ищут возможность замещения потерянных доходов в случае отказа от взимания платы за услуги связи, о чем уже давно в открытую говорят участники рынка. ПАО «МегаФон» первым из телеком-сектора предложило своим абонентам дебетовую карту, привязанную к счету их мобильного телефона. Основные преимущества карты - возможность переводить деньги без комиссии другим абонентам «МегаФона», привязка до десяти карт к одному счету, а также получение возврата средств на счет (cashback). Главный минус – достаточно серьезная комиссия за снятие наличных и потенциальная возможность блокировать счета по заявлениям фискальных структур.

«МегаФон» совместно с московским банком Round (идет в конце топ-300 по активам) начал выпуск банковских карт, привязанных к мобильным счетам абонентов. Обслуживание карты бесплатно для всех абонентов. Для пользователей линейки пакетных тарифов «Все включено» карта выдается бесплатно, остальные абоненты должны будут заплатить 99 рублей за ее выпуск.

Представители «МегаФона» утверждают, что карту можно оформить в течение 10-15 минут в любом из 2 тыс. салонов оператора по всей России (понадобится только паспорт). Похвальная скорость, если учитывать, что оформление подобных карт в крупнейшем банке страны занимает несколько дней.

Наполнять карту можно пополняя счет телефона в офисах «МегаФона», через платежные терминалы и с электронных кошельков. Рассчитываться по карте можно везде, где принимают карты платежной системы MasterСard, - за товары и услуги в интернет-магазинах, в обычных магазинах, ресторанах, кинотеатрах, на АЗС и т.д.

При этом ежемесячно на остаток на счете начисляются средства из расчета 8% годовых, тогда как в среднем в банках ставка сейчас не превышает 5–6%. Но для того, чтобы получить доход даже при такой повышенной ставке, абоненты должны держать на счете от 50 тыс. рублей и более.

Отметим, что «МегаФон» сегодня обладает одной из самых больших абонентских баз на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири – свыше 5 млн. В целом по России у оператора уже около 76 млн абонентов, что сопоставимо с клиентской базой среднего федерального банка.

«Наши абоненты получают возможность использования средств, которые есть у них на счете телефона, для более широкого круга операций. Практически речь идет о том, чтобы использовать средства на телефоне как собственный кошелек и при этом получать дополнительные преимущества. Мы провели исследование, по итогам которого выяснилось, что предложенный нами продукт заинтересовал 50% абонентов, при этом 54% из них интересует функция оплаты товаров и услуг», - говорит директор Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Андрей ЛЕВЫКИН.

Отслеживать состояние счета, транзакции, совершать переводы абоненты могут через мобильное приложение «МегаФон-Банк», доступное на Android, iOS и Windows Phone. Если телефон поддерживает технологию NFC (бесконтактные платежи), абонент может использовать его для оплаты товаров и услуг.

«Мы живем в интересное время, когда стираются границы между отраслями. Телефон уже давно стал неким атрибутом, который дарит все новые и новые открытия его пользователям. Теперь дошла очередь и до финансовой сферы», - отмечает директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Антонина ПРОНИНА.

Стоит отметить, что условия пользования картами «МегаФона» и его лицевым счетом несколько отличаются от традиционных банковских продуктов. Например, за снятие наличных в банкоматах оператор берет с держателей карт комиссию 2,5%, что в целом соответствует «средней температуре» на рынке. Не включен продукт и в программу страхования вкладов, но это та опция, которая нужна только тем пользователям, кто готов держать на счете крупные суммы.

В «МегаФоне» уверены в сохранности средств абонентов. «Деньги хранятся на счете мобильного оператора. И сохранность денежных средств гарантирует «МегаФон». Если отзовут лицензию у банка, абоненту вообще не нужно волноваться, так как все его деньги не в банке, а на лицевом счете абонента в «МегаФоне». Они будут в целости и сохранности. Абонент сможет продолжить ими пользоваться без ограничений», - отмечает оператор.

Сashback при платежах в торговых точках компаний – партнеров «МегаФона» составляет до 10% от потраченной суммы. В настоящее время у оператора более ста партнеров, в том числе популярная сеть кофеен «Шоколадница» и сеть магазинов «Экспедиция». На Дальнем Востоке таких точек приложения пока немного. «Но мы ведем переговоры с региональными компаниями и обязательно расширим список партнеров», - говорит Андрей Левыкин. Добавим, что cashback доступен только для абонентов, использующих авансовую систему оплаты и не имеющих задолженности перед «МегаФоном».

«МегаФон» обещает обеспечить дополнительную защиту денежных средств на своей новинке. Для этого пользователям карты подключена бесплатная услуга, блокирующая неосознанные подписки.

Планы по выпуску именных карт пока не озвучиваются, а это значит, что на практике обладатель неименной карты может столкнуться с трудностями при проведении платежей за рубежом.

Карточные продукты есть и у конкурентов, но только у «МегаФона» банковские счета абонентов связаны с мобильными счетами. ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) несколько лет назад запустило карту «МТС Деньги» совместно с МТС Банком. Держатели карты могут снимать наличные без комиссии в более чем 90 тыс. банкоматов, включая банкоматы Сбербанка. В настоящее время выдано более 3 млн карт, они могут быть привязаны к мобильному счету для оплаты товаров и услуг, однако через процедуру «Автоплатеж». Летом МТС запустила карту «МТС Smart Деньги». При оплате в течение месяца покупок и услуг на сумму от 10 тыс. рублей или при наличии неснижаемого остатка не менее 50 тыс. рублей на карте ее держатели могут получить в качестве бонуса услуги мобильной связи.

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») реализовал свой продукт с РНКО «Платежный центр» (эмитент карт) и банком «Открытие» (оператор открытия и сопровождения вклада). Держатели карты могут снимать наличные в банкомате без комиссии при операции от 5 тыс. рублей, производится начисление до 9% на остаток счета. При оплате в аптеках, ресторанах и АЗС пользователям карты предоставляется cashback при платежах в размере 5% в виде бонусов, но только для оплаты услуг «ВымпелКома», а это минус.

Менеджеры банков, опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог», единодушно твердят, что подобные проекты вряд ли заменят традиционные банковские продукты. «Продукт ориентирован в первую очередь на тех людей, которые на сегодняшний день не являются активными пользователями банковских продуктов, ибо те, кто уже имеет классические банковские карты, вряд ли откажутся от них в пользу новинки. Мелкие платежи и переводы, в принципе, будут востребованы, но это далеко не эксклюзив. Главное преимущество карт мобильных операторов - их бесплатный выпуск и обслуживание при использовании услуг мобильной связи. Но, по большому счету, это дополнительный инструмент повышения лояльности абонентов», - говорит представитель одного из приморских банков.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.