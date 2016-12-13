Протекающие фасады стали серьезной проблемой для домов Владивостока и их жителей

Вечная для краевой столицы проблема протекания стен должна быть решена строителями в союзе с конструкторами, архитекторами и наукой

Сегодня весь жилищный фонд Владивостока сталкивается с проблемой протекания фасадов, однако проектировщики ничего не могут с этим поделать. Все идет как бы по старой накатанной схеме: разработают проектировщики один фасад и постоянно везде его применяют.

Наш город в настоящее время процентов на 60 или на 70 состоит из фонда, построенного в советские времена, когда для его роста в основном использовались два вида стен – кирпичные и панельные.

О том, как можно решить проблему на практике, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал главный инженер АО «Ремстройцентр» Геннадий ДОЛГОВ.

- Где-то до 80-х в проектах у конструкторов и проектировщиков по теплотехническому расчету проходила стена толщиной 510 мм. Затем проектные нормы ужесточили, повысив коэффициент теплопроводности. Стены начали делать толщиной 640 мм. А после следующего пересмотра норм в 2000 году кирпич для наружных стен вообще перестал проходить, и их стали делать комбинированными. Например, на 200 мм стена делается из кирпича, потом на него нашивают утеплитель, защищают утеплитель алюкобондом или керамогранитом, или делается облицовочная стенка из отдельного кирпича. Кстати, кирпичная облицовка одно время стала самой распространенной.

Но все эти комбинированные фасады не выдерживают никакой критики. Они текут. В нашем морском городе, где часты сильные ветра с осадками, это особенно видно: стены и пробивает, и продувает.

Мы тоже все эти конструкции фасадов выполняли. И скажу честно: и у нас есть издержки по этому поводу, и на нас жалуются. Но что делать! Пять лет мы несем свои гарантии в отношении дома: ходим, исправляем, замазываем, потому что до сегодняшнего времени этот вопрос до конца так и не решен.

Почему же комбинированные стены текут?

Дело в том, что все эти многослойные конструкции уступают простой однородной стене из кирпича или панели. Опять же, одно дело - сплошная панель – 350 мм керамзитобетона, другое дело – многослойная из бетона и утеплителя.

Во всех этих многослойных конструкциях – материалы с разными коэффициентами расширения. Они по-разному нагреваются, пропускают пар и воду и т.д. Часто утеплитель в этой конструкции оседает, появляются разные мостики холода, полости и пр.

То есть такие фасады сами по себе несовершенны. А к этому при строительстве добавляется еще и человеческий фактор. Чтобы такую стену идеально сделать, прорабу или мастеру нужно стоять буквально над каждым, потому что на этих работах у нас сегодня в основном иностранцы. Однако никто по 8 рабочих часов не в состоянии стоять над каждым фасадчиком и смотреть, как и что он делает. В этом случае качество исключительно на совести самого строителя, специалиста. Оно, естественно, лучше у строителя, который на фасадах буквально зубы съел, и хуже у новичков. Но плоха в первую очередь сама «слоеная» конструкция, и мы с этим пока вынуждены считаться.

Девятиэтажный дом на ул. Завойко мы успели построить, когда стену из кирпича еще разрешалось делать 640 мм. Но по новым нормам ее все равно потребовалось утеплить. Проектировщики дали решение. За основу была взята новая технология, уже закрепившаяся к тому времени в Хабаровске. Мы утеплили фасад минватами, оштукатурили по сетке и покрасили. Через год он пошел трещинами, потому что утеплитель набирал воду и шло разрушение. Пошли жалобы. Но не на промокание стен, а на то, что поверхность фасада отваливается, не красиво и пр. Мы следили за этим и исправляли несколько лет. В конце концов, чтобы уйти от этой штукатурки и чтобы дом был красив, обшили его металлическим сайдингом.

При строительстве дома на ул. Каплунова мы решили попробовать алюкобонд. То есть была применена та же кирпичная стена, утеплитель, а в качестве отделочного декоративного и защитного материала – алюкобонд. Это получилось красиво, но тоже до сих пор идут жалобы, хотя после строительства прошло уже около восьми лет. Мы знаем, что там все равно кое-где бежит вода, потому что трудно было выдержать качество по всем узлам сопряжения – примыкания, откосы, балконы и пр. Все эти нюансы тоже повлияли на качество работ.

На следующем своем доме мы применили новые блоки с утеплителем Тереховского ЗБИ. Сам блок – 300 мм, зазор, изоляция и облицовка из кирпича. Вроде бы все должно было получиться нормально. Но все равно – дождь пробивает стену. Выяснилось, что облицовка в полкирпича – это только для красоты, и дождь запросто ее пробивает. Шов намокает, вода течет с внутренней стороны облицовки и проникает дальше. Но по этому дому жалоб было уже меньше.

После строительства этого дома мы, опытные монтажники, бригадиры и мастера, собрались и подумали, как улучшить конструкцию, чтобы влага не попадала на перекрытия и стены не мокли. Выход нашли в том, что решили стенки не только рубероидом проклеивать, но еще и отделывать железом. На следующем объекте стало лучше. Но все равно не то.

Сейчас на своих новых домах мы стеклим все лоджии и балконы, хотя отдельными проектами это не предусматривалось. Делаем это для того, чтобы специально уменьшить возможности проникновения влаги в квартиру.

При монолитном каркасе выполняется единая плита и для квартиры, и для балкона в отличие от того, как раньше: и стена была сама по себе, и – балкон. Если вода в монолитном доме попадает на балкон, то она постепенно пробивает стяжку с плиткой, попадает на плиту перекрытия и идет в квартиру. Мы делали на стыке изоляцию, но не помогало. А остекляя балкон, мы полностью отсекли влагу, которая могла попасть в квартиру. И жалоб стало в два раза меньше. Опять же, если не стеклить балконы и лоджии при строительстве дома, то жильцы потом все равно будут стеклить сами. Но – один через одного, разными по форме оконными конструкциями и пр.

Наша компания попробовала строить различные фасады и продолжает этот поиск. На доме на ул. Русской нами будет применяться декоративная алюминиевая плитка из Китая. Следующий дом, возможно, будет со стеклянным фасадом. Мы уже смотрели, как это у нас в городе делается у других. Но, честно говоря, мне не очень понравилось бы жить в квартире со сплошным остеклением. Я считаю, что сплошное стекло красиво, но только в офисных зданиях, а в жилье я бы не рекомендовал: неуютно.

Я хотел бы, чтобы у нас в Приморье было несколько хороших вариантов надежных фасадов, из которых можно было бы выбирать, какой хочется. Мы с генеральным директором нашей компании Александром ЛЕМЕШЕВЫМ обращались в институт ДальНИИС с просьбой – помочь нам в этом вопросе, чтобы для Владивостока появилась такая конструкция стены, которая действительно была бы качественной и не доставляла неприятности при эксплуатации. Надеемся, что наука нам поможет.

И еще – какой бы идеальной стена ни была, за ней обязательно кто-то должен постоянно следить. Ведь построившей дом фирмы завтра может уже и не быть, а люди будут мучиться.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.