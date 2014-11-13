Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Правый руль все-таки запретят эксплуатировать
Но пока только для автобусов
Правительство не намерено запрещать импорт подержанных автомобилей с правым рулем, за исключением автобусов, ввоз которых будет запрещен с 1 января 2015 года, сообщил в четверг журналистам глава Минпромторга Денис МАНТУРОВ.
На вопрос, не планирует ли правительство запретить ввоз подержанных японок, министр заявил: "За исключением ограничения, которое вводится с 1 января 2015 года, по праворульным автобусам в рамках технического регламента, который вступает в силу с 1 января на территории РФ и Таможенного Союза. Будут запрещены к импорту и эксплуатации праворульные автобусы, потому что небезопасно для пассажиров иметь выход на сторону движения. Что касается легковых автомобилей, пока таких решений не прорабатывалось".
Что касается рынка легковых автомобилей, то министр счититает, что на Дальнем Востоке итак уже происходит замещение праворульных иномарок из Японии леворульными авто вторичного рынка.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Весной в Приморье начнется строительство завода электромобилей на базе Suzuki
- Во Владивостоке открылся первый в ДФО официальный дилерский центр BMW (Фоторепортаж)
- Завод "Соллерс" во Владивостоке сокращает персонал
- Правый руль все-таки запретят эксплуатировать
- Российский автопром спасут утилизация и чиновники
- Ввоз праворульных автомобилей из Японии запрещать не будут - Сергей Иванов
- Автозавод "Мазды" и "Соллерса" во Владивостоке резко нарастил прибыль
- Владивосток все-таки получит свою ОЭЗ
- Сотрудников "АвтоВАЗа" трудоустроят во Владивостоке
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке готовится к переходу на полный цикл
Новости раздела
- В Приморье открылась первая морская АЗС
- "Владхлеб" опроверг слухи о повышении цен на свою продукцию
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
вот поставят таких балбесов министрами и вся страна пребывает в жопе! значит пассажирам на проезжую часть выходить опасно, а водителям леворульных машин выходить на проезжую часть - не опасно.