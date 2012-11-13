Российская гильдия риэлторов в упор не видит Владивосток

Исследования рынков недвижимости России, проводимые Российской гильдией риэлторов (РГР), имеют заметный пробел. Среди 38 крупнейших городов России в них нет Владивостока, а его законное место занимает Хабаровск.

Так, по данным РГР на конец октября 2012 года 1 кв. метр жилья на вторичном рынке Хабаровска в среднем предлагался по 72 455 рублей. Соответственно, этот город среди самых дорогих городов и регионов оказался на 4-м месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области с соответствующими ценами – 204 220, 100 381 и 83 057 рублей за 1 кв. метр. Пятым за Хабаровском названы Сочи – 71 049 рублей за «квадрат».

Однако, по данным сайта ndvl.ru, в среднем за октябрь во Владивостоке цена 1 кв. метра жилья на вторичном рынке была 81 491 рубль, а по итогам первой недели ноября – 81 807 рублей. То есть приморский город по цене «квадрата» на рынке жилья демонстрирует большой отрыв от Хабаровска.

Виктор КУДИНОВ.