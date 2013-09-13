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Во Владивостоке обманутые дольщики в ноябре получат долгожданное жилье

13 Сентября 2013, 15:30 | Владивосток

Заканчивается отделка долгостроя на Тобольской, 11. В настоящее время выполняются работы по отделке лестничной клетки и лифтового холла блок-секции 6-5.

По информации инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, к этому моменту выполнена наружная отделка фасадов. Кроме того, закончен монтаж блок-секции 2, начаты работы по отделке фасада, завершается монтаж панелей 3 и 4 блок-секций.

Также закончены работы по внешним электрическим сетям, завершена прокладка теплотрассы. Подходит к завершению присоединение наружных сетей водоснабжения.

Срок окончания работ запланирован на ноябрь 2013 года.

Отметим, в 2006 году было начато строительство многоквартирного жилого дома по улице Тобольская, 11 во Владивостоке, которое прекратилось в 2008 году.

По поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в сентябре 2012 строительства жилого дома на Тобольской, 11 возобновлено.

Вице-губернатор Приморского края Владимир Балан регулярно проводит выездные совещания, инспектируя строительные работы на проблемных объектах долевого строительства.

«Нам важно знать проблемы, оказать содействие в их решении. Люди, которые заплатили деньги, должны получить то, что им обещали», - отметил Владимир Балан. 

Напомним, проблемные объекты долевого строительства находятся на особом контроле губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото 111bashni.ru

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: дольщики  жилье  долгострой  строительство 



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Комментарии

  • Помню23:38, 14.09.2013#

    А Комарова, 45?!! Это ничего, что там кое у кого личный интерес; напротив, - тогда и напрягись! А то народ уже думает, что там личный интерес кое-кого многократен.

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