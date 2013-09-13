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Во Владивостоке обманутые дольщики в ноябре получат долгожданное жилье
Заканчивается отделка долгостроя на Тобольской, 11. В настоящее время выполняются работы по отделке лестничной клетки и лифтового холла блок-секции 6-5.
По информации инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, к этому моменту выполнена наружная отделка фасадов. Кроме того, закончен монтаж блок-секции 2, начаты работы по отделке фасада, завершается монтаж панелей 3 и 4 блок-секций.
Также закончены работы по внешним электрическим сетям, завершена прокладка теплотрассы. Подходит к завершению присоединение наружных сетей водоснабжения.
Срок окончания работ запланирован на ноябрь 2013 года.
Отметим, в 2006 году было начато строительство многоквартирного жилого дома по улице Тобольская, 11 во Владивостоке, которое прекратилось в 2008 году.
По поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в сентябре 2012 строительства жилого дома на Тобольской, 11 возобновлено.
Вице-губернатор Приморского края Владимир Балан регулярно проводит выездные совещания, инспектируя строительные работы на проблемных объектах долевого строительства.
«Нам важно знать проблемы, оказать содействие в их решении. Люди, которые заплатили деньги, должны получить то, что им обещали», - отметил Владимир Балан.
Напомним, проблемные объекты долевого строительства находятся на особом контроле губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.
Фото 111bashni.ru
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А Комарова, 45?!! Это ничего, что там кое у кого личный интерес; напротив, - тогда и напрягись! А то народ уже думает, что там личный интерес кое-кого многократен.