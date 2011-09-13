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Домопад как рядовое явление
В короткий промежуток времени во Владивостоке разрушение коснулось стен сначала дома на ул. Руднева, а затем на ул. Посьетcкой. Благо, что эти аварии обошлись без жертв. Но что же это, как не сигнал, что в будущем надо быть бдительными - вдруг это только преддверие грядущего грандиозного домопада, который может коснуться и официально признанных аварийных домов, и тех, которые пока не успели доказать свою принадлежность к аварийным.
Специально для «ЗР» ситуацию прокомментировал директор АНО «Приморский центр сертификации в строительстве» Андрей ПЫШКИН.
- Андрей Борисович, вроде бы и землетрясений никаких не было, а дома рушатся? В чем причина?
- Я бы не сказал, что нас не трясет - периодически потряхивает. И отголоски сильных землетрясений, происходящих в Японии и Японском море, постоянно фиксируются нашими сейсмостанциями. До нас они доходят всего в 1-2 балла.
Но потрясает - не главная причина. Главная - это плохая эксплуатация зданий, отсутствие системы капитальных ремонтов и поддержания их в исправном состоянии. Материал стен - далеко не «гибкий», он не может растягиваться, как резина. Это кирпич, бетон и пр. И всегда заметен образующийся «нарыв». Постепенно накапливается напряжение, проявляются трещины, а только затем здание лавинообразно разрушается.
- Наверное, не всегда причины видимы глазом, ощутимы? Как в доме на ул. Посьетской, 28? Месяц назад я заходил именно в ту часть здания, которая разрушилась, и не могу сказать, что что-либо говорило о том, что оно аварийное.
- И все же там везде были трещины. А наша нормативная база говорит, что трещины, пересекающие более четырех рядов кирпичной кладки, однозначно свидетельствуют об аварийности стен. Первые признаки аварийности этого здания были давно: люди обратили внимание на трещины, сигнализировали. Было видно, что в любой момент могло произойти обрушение. Другое дело, что не были приняты необходимые меры, и как итог - обрушение состоялось.
- И кто за это должен отвечать?
- Если в доме проживают собственники, которые приватизировали или купили жилье, то ответственность за содержание и поддержание здания в исправном состоянии лежит исключительно на них.
- Есть же управляющие компании, ТСЖ и прочие?!
- Собственники, объединяясь и передавая здания в оперативное управление управляющей компании, к сожалению, недостаточно требуют и спрашивают с нее. Соответственно - результат. Вывод: если ты плохо управляешь своей собственностью, пусть и через посредника, то собственность с течением времени теряется, уничтожается, разрушается.
- То есть жильцы за свои деньги должны требовать надлежащее содержание и эксплуатацию здания от подрядившейся на это управляющей компании? Проведения ремонтов, профилактик и т.п.?
- Конечно. Хотя у людей все еще бытует с советских времен мнение, что если они купили квартиру, то теперь им все должны - и администрация города, и президент.
Но раз они теперь собственники, то сами должны выбирать систему эффективного управления своим имуществом и управлять им. И если появились трещины, а все в доме собственники, то они должны принять решение: заплатить деньги и разработать проект усиления и поддержания дальше своего имущества в исправном состоянии, воплотить его.
Не все, конечно, являются собственниками жилья. Есть и наниматели: часть квартир и помещений в жилых домах остается муниципальными, а их непосредственным собственником является администрация города. И тут жильцы правы, требуя, чтобы арендодатель, то есть администрация города, поддерживал бы свое имущество в исправном состоянии. То есть, элементы недогляда с ее стороны тоже имеются.
Но если в доме осталось всего 15% муниципальных квартир, то и власти можно ругать только в объеме этих 15%. По факту, если говорить честно, вина муниципалитета по плохому состоянию дома незначительна. В основном виноваты сами собственники. Единственное исключение - дома, где высок процент муниципального жилья.
- И как быть с квартирой в аварийном доме? Забыть о ней и купить новую?
- Теоретически да. Либо требовать от себя и других собственников, чтобы дом был восстановлен, чтобы жить в нем было безопасно. Так как стены, фундамент, крыша - это все общедолевая собственность, то на собрании собственников жилья необходимо обратить внимание других, чтобы были приняты меры. Если они не принимаются, то вплоть до того, что - через суд. Всем надо сброситься и профинансировать восстановление имущества.
В противном случае, если основная масса собственников никак не реагирует и ждет «подарка» от кого-то сверху, то логичнее продать свою квартиру в этом доме в том виде, в каком она есть, и переехать в дом, где собственники жилья более вменяемы, как-то уже перестроились и поддерживают дом в нормальном состоянии. У нас есть ТСЖ с весьма положительным опытом, которые очень внимательно и бережно относятся к своему имуществу, поддерживают его в надлежащем состоянии, проводят ремонты и т.д.
Соответственно, если у жильцов есть серьезные претензии к управляющей компании, то они могут расторгнуть с ней договор и перейти в другую, которая лучше, либо принять в ТСЖ своего управляющего-профессионала.
- Если говорить об аварийности нашего жилого фонда по Владивостоку, краю, то высок ли ее уровень? Когда-то говорилось, что «аварийного и ветхого» у нас до 5%. Хотя верится, что больше - просто об этом неудобно говорить откровенно.
- Проблема есть. У нас достаточно большой объем таких зданий. Наверное, как и везде по России. Есть и программы, которые все это учитывают. Мы занимаемся обследованием зданий и сооружений по всему Дальнему Востоку. Аналогичны проблемы и на Сахалине, и на Камчатке, где очень много аварийных зданий. Трещины постоянно замазывают, но «нашлепки» только оттягивают срок обрушения. И каждый год рушатся стены, падают балконы и пр. Просто за другими событиями эти теряются. Подумаешь - рухнул балкон!? А ведь это показатель того, что давным-давно надо было принимать меры, что ситуация уже критическая, аварийная. Проблему с аварией жилья легче предотвратить, чем потом восстанавливать дом.
Видимо, такие «жареные факты», как разрушившиеся здания, тоже нужны, чтобы до людей доходило осознание: нечего пенять на кого-то, надо самим принимать соответствующе меры.
К сожалению, у нас также много проблем с разрушением зданий и сооружений по вине техногенных воздействий. Допустим, здание простояло уже 50 лет, и могло бы простоять еще 200, но вдоль него прорыли канаву под кабель, и в итоге вся нагорная вода стала выходить на угол. В итоге он начинает проседать, идут трещины.
Неграмотные технические решения в одночасье приводят к разрушению объектов недвижимости, которые еще стояли бы и стояли, если бы собственники вовремя заметили проблему и при первых же появлениях трещин обратились к специалистам. А обследованием зданий и сооружений, диагностикой на ранних стадиях проблемы, используя приборы, оборудование, расчетные комплексы, у нас сейчас занимается достаточно много организаций. А выявив причину, всегда можно предпринять нужные меры.
- А дорого ли стоит обследование, восстановление?
- Это зависит от многих причин. Но есть единый по России справочник стоимости обследования зданий и сооружений. Его можно найти в Интернете, скачать и примерно рассчитать затраты на объект. Здесь, кстати, есть и примеры смет. Да и мы в этом плане всегда открыты для диалога: объясняем, почему и сколько все это стоит. В целом стоимость обследования, проекта и мероприятий по устранению причин не соизмерима с затратами на покупку нового жилья.
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