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Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
Временные полеты на этом направлении дважды в неделю начала региональная авиакомпания «ИрАэро»
На фоне критической ситуации с ценами и доступностью билетов на прямые полеты из Владивостока в Москву заработать на популярном направлении пробует региональная авиакомпания «ИрАэро» (базируется в Иркутске и Омске). В минувшую субботу был выполнен первый прямой рейс из Москвы во Владивосток на самолете Boeing-777.
Авиарейсы из московского аэропорта «Домодедово» во Владивосток будут выполняться дважды в неделю в период с 10 августа по 15 сентября.
В настоящее время прямые рейсы из Владивостока в Москву рейсы выполняют только авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Также добраться в столицу можно с пересадками, например, рейсами авиакомпании S7 через Новосибирск.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»
Авиакомпания «ИрАэро» основана в 1999 году, базируется в Иркутске и Омске. Маршрутная сеть состоит из рейсов между городами Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока, из Сибири в Москву и Санкт-Петербург, на юг России, в Китай, Монголию, Азербайджан. Владельцами компании является ее менеджеры. В настоящее время парк "ИрАэро" сформирован из 29 самолетов. Кроме четырех канадских CRJ-200 и трех Boeing 777-200, остальные российского производства: по семь Ан-24 и Ан-26, восемь SSJ-100.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото с сайта "ИрАэро".
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