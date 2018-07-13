В Приморье открылась первая морская АЗС

Заправиться здесь могут катера, моторные яхты, гидроциклы...

Сегодня в России, особенно в Приморье, активно возрождается малое судоходство. Растет количество яхт, прогулочных катеров, гидроциклов, теплоходов небольшого водоизмещения. В крае появился резидент Свободного порта Владивосток, который планирует построить гражданский флот, ведь столица Приморья не просто город, а город-порт, и жизнь его жителей всегда была тесно связана с морем. Причем не только в рабочее время. Прогулки на острова - это хороший вариант проведения досуга. Жители края катера и яхты ценят не меньше, чем автомобили.

Однако при всем обилии средств передвижения по прибрежной акватории развитие сопутствующей инфраструктуры оставляет желать много лучшего - во Владивостоке есть несколько крупных стоянок, в том числе на базе яхт-клубов, где клиентам предлагается бункеровка топливом (правда, не любым), подключение к береговым коммуникациям (но не везде).

Чаще всего заправляют свои суда по старинке: едут на машине с канистрой до АЗС, заливают в нее бензин и возвращаются к причалу, чтобы перелить в бак катера. Такой способ не только неудобный («челночным методом» яхту с объемом бака в 200-400 литров быстро не заправишь), но и экологически небезопасный, на пирсе нередко бывают порывы ветра, а потому ситуация, когда пара-тройка литров горючего оказывается в акватории, - не редкость. Да и просто смешно в век высоких технологий носить на себе бензин.

Альтернативу ручной заправке несколько лет назад предложила компания АО «ННК-Приморнефтепродукт, открыв у причальной стенки своей нефтебазы в районе Первой речки пункт заправки маломерного флота - единственный на сегодняшний день в Амурском заливе. Первая «Морская» АЗС, где можно удобно заправить яхту или катамаран в любое время, пользуется популярностью у любителей разъезжать по волнам.

Прямо на пирсе стоят полноценные топливораздаточные колонки, как на привычных придорожных АЗС, с востребованным для двигателей катеров и яхт видами топлива (ДТ, АИ-92 и АИ-95). Причем если в начале работы бензиновая группа была представлена только бензином АИ-92, то за годы существования пункта услуга стала настолько популярной, что по многочисленным просьбам стали реализовывать еще и АИ-95. Все стандартно: подошел, заправился - и никаких проблем. Причем конструкция морской АЗС позволяет ставить под бункеровку и 20-метровые суда.

Исполнительный директор приморского яхт-клуба «Семь Футов» Илья Ермаков сказал, что АЗС «Морская» пользуется большой популярностью у членов и посетителей яхт-клуба.

- Заправка находится рядом с нашим яхт-клубом, что очень удобно для наших гостей, - сказал Илья Ермаков. - У нее есть удобный причал и хорошее качество топлива. Поэтому большинство яхтсменов заправляется именно на «Морской». Если компания решит расширяться, то это будет хорошим подспорьем для людей. Здорово было бы иметь в инфраструктуре яхт-клубов такие заправки.

«Морская» АЗС находится в ковше на Первой речке:

широта: 43°08’26’’N

долгота: 131°54’00’’E

Адрес лодочной станции: Приморский край, Владивосток, Острякова проспект, 44а, ст. 2

Телефон: +7 (423) 245-68-02.