«Мегафон» снизит для дальневосточников тарифы на роуминг в КНР

ОАО «Мегафон» с 8 июня вводит для клиентов дальневосточного филиала компании новые базовые тарифы на международный роуминг в Китае, снижая цены в 8 раз, - говорится в сообщении дальневосточного филиала оператора.

В сообщении отмечается, что каждый месяц услугами роуминга в Китае пользуются 2-3 тыс. абонентов «Мегафона», живущих на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Стоимость звонков из Китая в Россию на любой номер снижается со 125 рублей за минуту до 16 рублей за минуту. Столько же теперь будет стоить и звонок по Китаю. Снижение стоимости входящих вызовов превысит 16 раз - со 100 рублей за минуту до 6 рублей.

«Золотой Рог».