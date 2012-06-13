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«Мегафон» снизит для дальневосточников тарифы на роуминг в КНР
13 Июня 2012, 21:27 | Владивосток
ОАО «Мегафон» с 8 июня вводит для клиентов дальневосточного филиала компании новые базовые тарифы на международный роуминг в Китае, снижая цены в 8 раз, - говорится в сообщении дальневосточного филиала оператора.
В сообщении отмечается, что каждый месяц услугами роуминга в Китае пользуются 2-3 тыс. абонентов «Мегафона», живущих на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Стоимость звонков из Китая в Россию на любой номер снижается со 125 рублей за минуту до 16 рублей за минуту. Столько же теперь будет стоить и звонок по Китаю. Снижение стоимости входящих вызовов превысит 16 раз - со 100 рублей за минуту до 6 рублей.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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