www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Недвижимость
Распечатать

Во Владивостоке в районе Баляева построят еще один торговый центр

13 Июня 2012, 12:33 | Владивосток

Администрация города Владивостока продолжает подготовку и продажу на открытых аукционах муниципальных земельных участков. На этот раз предпринимателям предлагается земля в густонаселенном районе города - на улице Баляева (район дома № 52) - под строительство объекта розничной торговли.

Параметры разрешенного использования участка позволяют построить здесь торговый центр любой этажности, при этом в документах указано, что минимальная зона озеленения - не менее 30 процентов площади.

Участок площадью 1726 кв. метров выставлен по начальной цене, определенной независимой экспертизой, - за 454 тыс. рублей. При этом также подготовлены технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и полный расчет платы за подключение. Как подчеркивают специалисты, здесь есть все условия для развития успешного бизнеса такого профиля.

Аукцион назначен на 28 июня, при этом документы можно подавать до 22 июня. Специалисты организуют выезды и осмотр участка для тех, кто желал бы его приобрести. Организатор торгов - МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости".

Впервые открытые аукционы по продаже муниципальных земельных участков в городе Владивостоке были подготовлены по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва и начали проходить с декабря 2010 года. Обязательным условием проведения всех процедур стал режим полной информационной прозрачности. Предоставление муниципальной земли под строительство коммерческих объектов в ходе открытых аукционов призвано способствовать нормальному развитию бизнеса в городе Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел. 8 (423) 261-43-85; 242-19-33, МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости".

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru