Здание Владивостокского ГУМа ветшает

Никакого открытия в заголовке нет. Информация о поисках менеджментом Торгового дома «Владивостокский ГУМ» специалистов для реставрации здания, опубликованная в «ЗР» на прошлой неделе, вызвала несколько звонков читателей в редакцию. Они удивлены тем, что на фоне подготовки города к саммиту АТЭС, в частности, ремонта хотя бы фасадов разных зданий ГУМ, будучи расположенным в центре и являясь едва ли не самым красивым старинным зданием города, все же демонстрирует непрезентабельный вид.

Лишь беглый осмотр дома на ул. Светланской,33-35 дает понять, что разрушается отделка фундамента, заметны подтеки на внешних стенах, внутреннее убранство вообще убранством назвать трудно. Отделаны лишь арендуемые помещения и то не все, а лишь те, что арендованы громкими брендами.

Собственно, об этом и шла речь в публикации. Владивостокский ГУМ требует не просто ремонта, а реставрации и даже в соответствии с современными требованиями принципиального переустройства. По словам исполнительного директора торгового дома Алины ПОЛЮШКО, владельцы дома это понимают, потому и ищут специалистов. Но, похоже, в дни саммита ГУМ предстанет перед гостями в реальном состоянии, так сказать, по принципу не старости, но старинности.

Как удалось выяснить, активные разговоры о реконструкции ГУМа идут уже лет 6-7, с тех пор как председателем совета директоров стал приморский бизнесмен Дмитрий ГЛОТОВ, но воз и ныне там. Так в октябре 2006 года был разработан бизнес-план реконструкции объекта, даже объявлялось, что она будет проходить в два этапа. На первом этапе – реконструкция внутренней части помещения, на втором — снос существующих складских помещений внутреннего двора. Был обещан даже вертикальный транспорт внутри, то ли лифты, то ли эскалаторы… И двухэтажный паркинг, «с которого можно будет войти непосредственно в существующее здание ГУМа». Но слишком долго в торговом доме запрягают.

Весной нынешнего года должен был бы открыться отреставрированный торгово-развлекательный центр по адресу Светланская, 45, ранее известный как «Товары для женщин и детей». По крайней мере, именно под это событие в 2011 году студентам кафедры маркетинга и коммерции ВГУЭС торговым домом было предложено разработать элементы фирменного стиля и программы продвижения торгового центра. Элементы стиля, возможно, разработаны, но вот здание на Светланской,45 по-прежнему не функционирует.

Словом, пока Владивостокский ГУМ прежний (пусть советский) шик как торговое предприятие утратил. Спишем это на объективные факторы. Но если, не дай бог, наметившиеся признаки разрухи этого памятника архитектуры не будут приостановлены, независимо от важной международной встречи, то краевой центр потеряет очень много.

Досье "ЗР"

Старейшее на Дальнем Востоке торговое предприятие ОАО «Торговый дом «Владивостокский ГУМ» было открыто в июле 1934 года. История этого уникального предприятия уходит своими корнями в 1893 год, когда в здании, построенном в стиле немецкого модерна по проекту архитектора ЮНГХЕНДЕЛЯ, расположился торговый дом Кунста и Альберса. В 1988 году ГУМ первым начал торговать товарами КНР, когда китайская торговля вернулась в город после продолжительного перерыва. Многие горожане отстаивали огромную очередь, чтобы приобрести китайские товары просто в качестве сувенира. Наибольшим спросом пользовались знаменитые китайские термосы. Шло время, менялись экономические реалии страны, с ними менялась и торговая политика ГУМа. Он утратил свою централизацию, но сохранил принципы универсальности в своей работе.

Ольга ВЛАДИМИРОВА, "Золотой Рог".