Проблемный дом на ул. Ладыгина, 2б во Владивостоке попал в центр внимания властей

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ZRPRESS. Вице-губернатор Приморского края Владимир Балан провел очередное совещание по вопросу строительства «проблемного» объекта во Владивостоке, по улице Ладыгина, 2б, строительство которого велось без необходимых разрешительных документов. Из 115 квартир 60 были проданы гражданам-инвесторам.

В совещании приняли участие органы государственной власти, местного самоуправления, и все участники строительства - представители ООО «МАКРОС», члены правления ТСЖ «На Комаровской сопке», а также все желающие граждане-инвесторы, принявшие участие в строительстве жилого дома.

Цель встречи - найти пути решения из сложившейся ситуации и оказать содействие в окончании строительства жилого дома.

Владимир Балан заслушал доклады представителей компании, ответил на вопросы граждан, после чего поручил застройщику в кратчайший срок разработать календарный график получения разрешительных документов и график производства работ. Этот вопрос взят вице-губернатором на контроль.

«Граждане-инвесторы должны получать максимально полную информацию о строительстве таких объектов и действиях компании-застройщика в сложившейся ситуации», - подчеркнул Владимир Балан.

Вице-губернатор также предложил провести повторное совещание по результатам работы.

«Золотой Рог».