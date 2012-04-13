www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Недвижимость
Распечатать

На гостевых маршрутах Владивостока появятся два новых проекта

13 Апреля 2012, 17:00 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля, ZRPRESS. Проекты двух значимых зданий во Владивостоке рассмотрел 12 апреля Градостроительный совет при администрации города. Заседание совета провел первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Сухов.

Строительство большого супермаркета может уже в ближайшее время начаться в районе новой транспортной развязки на Седанке, на улице Маковского, 132. Проект, подготовленный "Архитектурной мастерской Мамонова", получил единодушное одобрение экспертов. Объект будет включать в себя просторные торговые площади, детский развлекательный центр, паркинг на 90 мест, благоустроенную территорию. Архитекторы отметили эффектные конструктивные решения с использованием новейших материалов, стекла и металлических конструкций. Как пояснил автор проекта Павел Мамонов, часть фасада фактически будет представлять собой большую динамическую цветомузыкальную установку, своего рода аттракцион. Более того, такое конструктивное решение станет новым словом для города в размещении рекламы: есть возможность не навешивать разномастные баннеры по всему фасаду, "убивая" замысел архитектора, а использовать современные технические достижения.

Члены Градостроительного совета поблагодарили заказчика объекта - ООО "Далком" - за стремление к интересным архитектурным решениям и совместную творческую работу с авторским коллективом.

Второй проект также вызвал в основном одобрение специалистов: жилое 9-этажное здание на улице Пологой, 13. Застройщик - ЖСК, члены которого готовы вкладывать средства в строительство нового дома на месте ветхих домов и старых гаражей. По мнению архитекторов, здание гармонично вписывается в историческую часть города. Хотя было бы уместнее сделать на этом месте и на базе предложенного проекта гостиницу или апартаменты для тех, кто приезжает в наш город по делам бизнеса на полгода-год. Такое функциональное назначение было бы логичным, поскольку здание расположено в непосредственной близости от железной дороги, что потребует применения специальных шумоизоляционных материалов, в зоне деловой застройки, да и небольшая площадь земельного участка не позволяет создать полноценную придомовую территорию с детской площадкой. Тем не менее, представитель застройщика высказал уверенность, что такого рода сложности членов ЖСК не пугают.

Завершая обсуждение, специалисты высказали пожелание - по возможности сделать предметом обсуждения специалистов Градостроительного совета все крупные объекты, от которых зависит облик города, что поможет избежать ошибок и установить высокие критерии для архитектурных решений.

Пресс-служба администрации Владивостока.


Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru