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На гостевых маршрутах Владивостока появятся два новых проекта
ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля, ZRPRESS. Проекты двух значимых зданий во Владивостоке рассмотрел 12 апреля Градостроительный совет при администрации города. Заседание совета провел первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Сухов.
Строительство большого супермаркета может уже в ближайшее время начаться в районе новой транспортной развязки на Седанке, на улице Маковского, 132. Проект, подготовленный "Архитектурной мастерской Мамонова", получил единодушное одобрение экспертов. Объект будет включать в себя просторные торговые площади, детский развлекательный центр, паркинг на 90 мест, благоустроенную территорию. Архитекторы отметили эффектные конструктивные решения с использованием новейших материалов, стекла и металлических конструкций. Как пояснил автор проекта Павел Мамонов, часть фасада фактически будет представлять собой большую динамическую цветомузыкальную установку, своего рода аттракцион. Более того, такое конструктивное решение станет новым словом для города в размещении рекламы: есть возможность не навешивать разномастные баннеры по всему фасаду, "убивая" замысел архитектора, а использовать современные технические достижения.
Члены Градостроительного совета поблагодарили заказчика объекта - ООО "Далком" - за стремление к интересным архитектурным решениям и совместную творческую работу с авторским коллективом.
Второй проект также вызвал в основном одобрение специалистов: жилое 9-этажное здание на улице Пологой, 13. Застройщик - ЖСК, члены которого готовы вкладывать средства в строительство нового дома на месте ветхих домов и старых гаражей. По мнению архитекторов, здание гармонично вписывается в историческую часть города. Хотя было бы уместнее сделать на этом месте и на базе предложенного проекта гостиницу или апартаменты для тех, кто приезжает в наш город по делам бизнеса на полгода-год. Такое функциональное назначение было бы логичным, поскольку здание расположено в непосредственной близости от железной дороги, что потребует применения специальных шумоизоляционных материалов, в зоне деловой застройки, да и небольшая площадь земельного участка не позволяет создать полноценную придомовую территорию с детской площадкой. Тем не менее, представитель застройщика высказал уверенность, что такого рода сложности членов ЖСК не пугают.
Завершая обсуждение, специалисты высказали пожелание - по возможности сделать предметом обсуждения специалистов Градостроительного совета все крупные объекты, от которых зависит облик города, что поможет избежать ошибок и установить высокие критерии для архитектурных решений.
Пресс-служба администрации Владивостока.
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