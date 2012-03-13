Земля Владивостока попала под контроль

В феврале 2012 г. на территории Владивостокского городского округа Управлением Росреестра по Приморскому краю проведено 15 проверок соблюдения земельного законодательства. В ходе их было выявлено 10 нарушений, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении и к административной ответственности привлечено 9 физических и юридических лиц.

На рассмотрение мировыми судьями направлено три протокола. Один составлен в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ – невыполнение, в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего госнадзор, об устранении нарушений законодательства. И два протокола – в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ – неуплата административного штрафа в установленный срок, что наказывается двукратным размером неуплаченного штрафа.

В одном из случаев при проведении плановой проверки в отношении ООО «Тримас» установлено, что, по данным государственного кадастра недвижимости, земельный участок по адресу ул. Днепровская, 98в был поставлен на государственный кадастровый учет и ему присвоен кадастровый номер 25:28:040012:695. Эта компания является правообладателем объекта недвижимости – здания гаража общей площадью 322,6 кв. м. Право собственности на него зарегистрировано в установленном законом порядке. Вместе с тем правоустанавливающих документов на этот участок ООО «Тримас» не имеет.

Было установлено, что распоряжением управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока от 17.01.2008 № 209 утвержден проект границ земельного участка для дальнейшей эксплуатации гаража ООО «Тримас». Имеется судебное решение от 24.10.2007 г. о незаконности отказа Департамента имущественных отношений Приморского края от предоставления компании земельного участка.

Оценив материалы в их совокупности, главный госинспектор по использованию и охране земель Владивостокского городского округа признал ООО «Тримас» виновным в совершении административного правонарушения.

Кроме того, государственные инспекторы отдела государственного земельного надзора, землеустройства и мониторинга в трех случаях привлекались в качестве специалистов при проведении совместно с работниками прокуратуры проверок соблюдения земельного законодательства, в т.ч. при строительстве объектов саммита АТЭС.

Вынесено одно представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

При рассмотрении возбужденного прокуратурой Владивостока дела об административном правонарушении, допущенном ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства», выяснилось, что самовольное занятие земельного участка произошло на основании акта о передаче строительной площадки под реконструкцию, составленного между ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства» и муниципальным учреждением «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» Владивостока. В границах данного участка оказался земельный участок, не свободный от прав третьих лиц, что и стало причиной совершения административного правонарушения.

Директору муниципального учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» предложено рассмотреть представление и принять необходимые меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.