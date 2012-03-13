Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке вопрос защиты газовых сетей от повреждений стоит очень остро
Владивосток активно готовится к предстоящему cаммиту АТЭС, и в городе, едва ли не на каждой улице, идут какие-то строительные работы. Многие из них проводятся с нарушением техники безопасности и могут повлечь серьезный ущерб. Неоднократно строители повреждали различные системы коммуникаций. Так, совсем недавно СМИ сообщали о повреждении ковшом экскаватора водовода Примводоканала в районе остановки «Причальная».
Водоводы - не единственные распределительные сети во Владивостоке, существуют и другие, в том числе сети природного газа. Сегодня в городе активно эксплуатируются уже два газопровода - от газораспределительной станции (ГРС) «Владивосток» до потребителей природного газа о.Русского с отводом на ТЭЦ-2 Владивостока и от ГРС «Владивосток» до ТЭЦ-1 с отводом на котельную «Северная». Оба газопровода подземные и находятся под рабочим давлением 1,2 Мпа (это примерно в 12 раз выше нормального атмосферного). Их обслуживанием занимается Приморское производственно-эксплуатационное управление Дальневосточного филиала ОАО «Газпром газораспределение» (Приморское ПЭУ). Для этой газораспределительной организации вопрос защиты газовых сетей от повреждений, связанных с нарушением правил безопасности при проведении строительных и земляных работ, стоит очень остро.
В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, газопроводы имеют охранные зоны. В границах этих зон запрещается строить любые объекты, сносить и реконструировать объекты с расположенными на них газораспределительными сетями, перемещать, повреждать, уничтожать опознавательные знаки газораспределительных сетей, производить земляные и иные работы без согласования с собственником газопровода или с обслуживающей организацией. Опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей не являются основанием для самостоятельно¬го определения трассы газопровода на местности. Границы охраняемой зоны газопровода и точное место расположения на местности определяет только представитель Приморского ПЭУ, обслуживающего данный межпоселковый газопровод. И все же регулярно возникают ситуации, создающие опасность повреждения газораспределительных сетей физическими лицами и организациями. Это нередко ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан.
Для получения письменного разрешения на осуществление хозяйственной деятельности в охранных зонах газопроводов, при которой производится обработка почвы на глубину более 0,3 м, необходимо не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ пригласить представителя Приморского ПЭУ (тел. диспетчерской службы - 04 либо 274-28-07) на место производства работ и представить документы, подтверждающие обучение и проверку знания «Правил охраны газораспределительных сетей» у руководителей и специалистов, связанных с ведением земляных работ.
В случае повреждения газораспределительной сети или обнаружения утечки газа при выполнении работ в охранной зоне технические средства должны быть остановлены, двигатели заглушены, а персонал отведен от места проведения работ и расположен по возможности с наветренной стороны. О происшедшем следует немедленно сообщить по тел. 04. До прибытия аварийной бригады руководитель работ обязан принять меры, предупреждающие доступ посторонних лиц, транспортных средств к месту повреждения сети или утечки газа, а также меры, исключающие появление источников открытого огня. Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований «Правил охраны газораспределительных сетей», а также функционирования газораспределительных сетей, будут привлекаться к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".
Новости тематики
- ДРСК приняла в эксплуатацию энергообъекты 0,4-10 кВ на острове Русский
- Во Владивосток доставлено котельное оборудование для строящейся ТЭЦ "Восточная"
- Ряд жилых домов Владивостока может остаться без горячей воды
- Отопление Владивостока началось с острова Русский
- Во Владивостоке одну из узловых подстанций ждет реконструкция
- Во Владивостоке энергетики грозятся обесточить "Фетисов Арену" за долги
- Владивостоку добавили энергомощности
- Приморский завод "Газпрома" даст первую продукцию через пять лет
- На острове Русском во Владивостоке введена в строй мини-ТЭЦ "Океанариум"
- Дом должен быть эффективным
Новости раздела
- В Приморье открылась первая морская АЗС
- "Владхлеб" опроверг слухи о повышении цен на свою продукцию
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда