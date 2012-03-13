Во Владивостоке вопрос защиты газовых сетей от повреждений стоит очень остро

Владивосток активно готовится к предстоящему cаммиту АТЭС, и в городе, едва ли не на каждой улице, идут какие-то строительные работы. Многие из них проводятся с нарушением техники безопасности и могут повлечь серьезный ущерб. Неоднократно строители повреждали различные системы коммуникаций. Так, совсем недавно СМИ сообщали о повреждении ковшом экскаватора водовода Примводоканала в районе остановки «Причальная».

Водоводы - не единственные распределительные сети во Владивостоке, существуют и другие, в том числе сети природного газа. Сегодня в городе активно эксплуатируются уже два газопровода - от газораспределительной станции (ГРС) «Владивосток» до потребителей природного газа о.Русского с отводом на ТЭЦ-2 Владивостока и от ГРС «Владивосток» до ТЭЦ-1 с отводом на котельную «Северная». Оба газопровода подземные и находятся под рабочим давлением 1,2 Мпа (это примерно в 12 раз выше нормального атмосферного). Их обслуживанием занимается Приморское производственно-эксплуатационное управление Дальневосточного филиала ОАО «Газпром газораспределение» (Приморское ПЭУ). Для этой газораспределительной организации вопрос защиты газовых сетей от повреждений, связанных с нарушением правил безопасности при проведении строительных и земляных работ, стоит очень остро.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, газопроводы имеют охранные зоны. В границах этих зон запрещается строить любые объекты, сносить и реконструировать объекты с расположенными на них газораспределительными сетями, перемещать, повреждать, уничтожать опознавательные знаки газораспределительных сетей, производить земляные и иные работы без согласования с собственником газопровода или с обслуживающей организацией. Опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей не являются основанием для самостоятельно¬го определения трассы газопровода на местности. Границы охраняемой зоны газопровода и точное место расположения на местности определяет только представитель Приморского ПЭУ, обслуживающего данный межпоселковый газопровод. И все же регулярно возникают ситуации, создающие опасность повреждения газораспределительных сетей физическими лицами и организациями. Это нередко ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Для получения письменного разрешения на осуществление хозяйственной деятельности в охранных зонах газопроводов, при которой производится обработка почвы на глубину более 0,3 м, необходимо не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ пригласить представителя Приморского ПЭУ (тел. диспетчерской службы - 04 либо 274-28-07) на место производства работ и представить документы, подтверждающие обучение и проверку знания «Правил охраны газораспределительных сетей» у руководителей и специалистов, связанных с ведением земляных работ.

В случае повреждения газораспределительной сети или обнаружения утечки газа при выполнении работ в охранной зоне технические средства должны быть остановлены, двигатели заглушены, а персонал отведен от места проведения работ и расположен по возможности с наветренной стороны. О происшедшем следует немедленно сообщить по тел. 04. До прибытия аварийной бригады руководитель работ обязан принять меры, предупреждающие доступ посторонних лиц, транспортных средств к месту повреждения сети или утечки газа, а также меры, исключающие появление источников открытого огня. Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований «Правил охраны газораспределительных сетей», а также функционирования газораспределительных сетей, будут привлекаться к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".