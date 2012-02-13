Приморские торговые сети не спешат выпускать товары Private label

Крупные российские сети супермаркетов давно убедились в эффективности выпуска товаров под собственной торговой маркой (СТМ). На прилавках магазинов «Перекресток», «Копейка» можно найти молочные продукты, мясные и хлебобулочные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, произведенные российскими и иностранными предприятиями специально для сети. Отношения владивостокских ретейлеров с private label пока на стадии знакомства.

С каждым годом объем производства товаров private label растет. В 2011 году информационное агентство INFOline подготовило рейтинг сетей FMCG России по развитию собственных торговых марок. По показателям доли СТМ в выручке и доли СТМ в количестве SKU лидирует X5 Retail Group N.V., торговая сеть «Копейка» (23% и 24% соответственно). Торговая сеть «Магнит» стала первой по величине выручки от СТМ: за 2010-2011 год, ей удалось заработать 29,9 млрд рублей.

Однако, как пишет «Российская газета», пока в России доля СТМ в ассортименте и выручке ретейлеров более чем на порядок ниже, чем в большинстве развитых стран мира. И выгода для покупателей не слишком велика: в Европе преимущество СТМ в цене на полке зачастую превышает 40%, а в России разница в цене, как правило, в 1,5-2 раза меньше (от 10 до 30%). Это обусловлено сравнительно коротким сроком развития СТМ (с 2001 года), высоким уровнем приверженности брендам российских потребителей, а также рядом просчетов, допущенных российскими ретейлерами при вводе в ассортимент СТМ.

Пионером в этой области на владивостокском рынке является сеть супермаркетов «ВЛ-Март». Весной 2007 года компания запустила проект по выпуску товаров под собственной торговой маркой, на сегодняшней день в их перечень входит масло соевое в различной расфасовке, корнишоны, шоколад, минеральная вода, водка «Особая» и квас «Живой». Маркетолог сети ООО «ВЛ-Март» Евгения ЕРЁМИЧ объяснила плюсы такого производства:

- Преимущества товаров под собственной торговой маркой очевидны для всех: производителей, продавцов, покупателей. Производители получают гарантированный сбыт своей продукции и не ломают голову над её продвижением. Продавец, благодаря тому что у производителя нет затрат на продвижение товара, получает более низкую закупочную цену, а также рекламу своего бренда. Покупатели, в свою очередь, получают двойной контроль качества потребляемого товара и более доступные цены. Таким образом, не тратя деньги на рекламу и доставку, мы можем контролировать ценообразование, позволяя сохранить за собой репутацию низких цен и широкого ассортимента.

До российских показателей владивостокским торговым сетям далеко. Как объяснили «ЗР» в одной из крупных местных сетей, приступить к производству СТМ им мешают низкие объемы продаж, на данном этапе это нецелесообразно. Кроме того, товар должен быть только высокого качества, чтобы побороться на полках с уже известной брендовой продукцией. А с заводами, производящими качественные товары, по мнению финансового директора этой компании - во Владивостоке большая проблема.

Кристина САМУТИНА, "Золотой Рог".