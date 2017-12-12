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В ДВФУ поговорили о развитии туризма
Мероприятия по детскому и молодёжному туризму в рамках Форума молодёжи собрали более 300 участников
В пятницу, 8 декабря, с 9.00 до 19.30 в кампусе ДВФУ, корпус А состоялась первая конференция по детскому и молодежному туризму Приморья. Участники форума узнали о преимуществах отрасли и познакомились с крупнейшими работодателями туристского рынка. Мероприятие прошло по инициативе Федерального агентства по туризму при поддержке Администрации Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Развитие туризма руками молодёжи – одна из лейтмотивных задач отрасли в России на сегодняшний день. И с каждым годом всё больше молодых и талантливых предпринимателей находят своё применение здесь, формируя уникальный бренд своего города, региона и страны. Именно поэтому одной из главных задач конференции стало привлечение и включение в туристскую отрасль молодое поколение, которое способно по-новому взглянуть на возможности туризма в нашей стране.
О текущей ситуации на рынке в своей приветственной речи рассказал директор Департамента туризма Приморского края Константин Шестаков:
«В нашем крае туристская отрасль развивается очень динамично. В этом году у нас наблюдается значительный прирост по нескольким направлениям. Одно из самых важных – увеличение въездного потока туристов из Республики Корея и Японии. Ситуация изменилась и во внутреннем туризме. Это во многом связано с открытием новых баз отдыха, и что важно – довольно высокого уровня. Наши туристы готовы платить за качество услуг, что является большим плюсом для экономики нашего региона.
В будущем мы планируем выход на новых азиатских рынках, таких как Тайвань и Индия, повышать качество туристского обслуживания и транспортной доступности региона. Поэтому сегодня не остаётся сомнений, что с тем ресурсом, которым обладает Приморский край, можно быть успешным предпринимателем, а благодаря уникальным объектам – быть трудоустроенным и получать достойную зарплату», – отметил спикер.
В свою очередь у старшеклассников, студентов и начинающих предпринимателей края была возможность встретится с будущими работодателями, которые высказали готовность обучать молодых специалистов. «Главное – желание», – подчеркнули представители компаний.
Особое внимание на конференции было посвящено такому направлению, как инклюзивный туризм. Участников форума познакомили с данным направлением отрасли и рассказали о его перспективах.
«Инклюзив предполагает стопроцентный комфорт и безбарьерность абсолютно для всех людей. Применительно к туризму это очень развивающееся направление, ведь сегодня в мире около 10% людей имеют инвалидность, и 7% из них – регулярно путешествуют. Это довольно большой процент, который говорит о том, что потребности таких людей способны сформировать широкий рынок услуг», - отметила модератор круглого стола «Делаем доступнее» Юлия Барханова.
Также в течение дня молодые люди смогли принять участие в workshop’е по организации отдыха для детей с ограниченными возможностями, узнать об уникальных туристических маршрутах Приморья, получить советы по развитию своего бизнеса в туристской области и ведению блога о путешествиях от популярных travel-блогеров Илии Воскресенского и Дмитрия Куликова.
В будущем организаторы Молодёжной туристической конференции планируют сделать проведение мероприятия ежегодным.
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