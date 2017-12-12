ЖСК "Голубиная падь" получил землю под строительство второго дома во Владивостоке

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) безвозмездно передало жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) «Голубиная падь» во Владивостоке земельные участки под строительство своего второго многоквартирного дома, сообщает деловая газета «Золотой Рог» . Пайщиками кооператива выступают в основном сотрудники Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) и Тихоокеанского государственного медицинского университета, а также медработники.

Новые участки общей площадью 0,73 га расположены в 1,5 км от центра Владивостока, рядом с ориентиром: улица Гоголя, дом 35. По соседству находятся детский сад, школа и поликлиника.

Строительство 27-этажного дома на первом участке, который также был безвозмездно предоставлен АИЖК, ЖСК завершил осенью 2017 года.

По расчетам АИЖК, формат ЖСК за счет безвозмездно предоставленного земельного участка и минимизации девелоперских расходов позволит гражданам получить жилье по цене до 65 тыс. рублей за кв.м, что меньше рыночной стоимости примерно на 35%.

ЖСК «Голубиная падь» - не единственный кооператив с господдержкой во Владивостоке. ЖСК «Остров», образованный преподавателями Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском, столкнулся с серьезными трудностями на стадии реализации проекта и только сейчас вышел на завершающую стадию строительства. Кроме того, АИЖК безвозмездно передало в сентябре 2017 года ЖСК «Радость» земельный участок во Владивостоке для строительства многоквартирных жилых домов.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»

АИЖК обладает полномочиями агента РФ по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями. В настоящее время агентские полномочия АИЖК установлены в отношении земельных участков в большинстве регионов России. АИЖК передает в безвозмездное пользование ЖСК земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, для строительства многоквартирных домов, домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, объектов инженерной инфраструктуры. Денежные средства граждан - членов кооператива - идут только на оплату расходов, связанных со строительством.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.